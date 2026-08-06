తెలంగాణలో సంక్షేమ గూటికి గిగ్ వర్కర్లు - పంద్రాగస్టు నుంచి ఆ బిల్లు నిబంధనలు అమల్లోకి!
ఈ నెల 15 నుంచి గిగ్ వర్కర్ల బిల్లు నిబంధనల జారీకి కసరత్తులు- శక్తి శాఖ మంత్రి నేతృత్వంలో ఏర్పాటు కానున్న ప్రత్యేక బోర్డు - ప్రభుత్వ పథకాల కోసం కార్పస్ ఫండ్ ఏర్పాటు
Published : August 6, 2026 at 11:57 AM IST
Gig Workers Bill 2025 implement In Telangana : రాష్ట్రంలోని గిగ్, ప్లాట్ఫాం వర్కర్ల సంక్షేమం, సామాజిక భద్రతకు సంబంధించి ప్రభుత్వం త్వరలో నిబంధనలను జారీ చేయనుంది. 'తెలంగాణ ప్లాట్ఫాం ఆధారిత గిగ్ వర్కర్ల బిల్లు-2025'కు శాసనసభ నుంచి ఇప్పటికే ఆమోదం లభించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 15 నుంచి బిల్లుకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలు, విధి విధానాలను జారీ చేయడం ద్వారా నూతన చట్టం అమలుకు మార్గం సుగమం కానుంది. ఇందుకోసం శక్తి (స్కిల్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ట్రైనింగ్ ఇనిషియేటివ్స్) శాఖ కార్యాచరణను సిద్ధం చేస్తోంది. గిగ్ వర్కర్ల సంక్షేమ పథకాలను పర్యవేక్షించడానికి శక్తి శాఖ మంత్రి నేతృత్వంలో ఒక ప్రత్యేక బోర్డు ఏర్పాటు కానుంది.
తొలగించాలంటే వారం ముందే నోటీస్ ఇవ్వాలి : ఈ నూతన చట్టం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత కార్మికులకు సామాజిక భద్రత, బీమా పథకాలను కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఒక సంక్షేమ నిధిని ఏర్పాటు చేస్తుంది. ప్లాట్ఫాం ఆధారిత కంపెనీలు ఈ నిధికి తప్పనిసరిగా తమ వాటాను జమ చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటుంది. అగ్రిగేటర్లు గిగ్ వర్కర్ల వివరాలకు సంబంధించిన తాజా సమాచారం, మార్పులను ప్రతి 60 రోజులకు ఒకసారి బోర్డుకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగ భద్రతను కల్పించేందుకు గానూ కనీసం ఒక వారం ముందు నోటీస్ ఇవ్వకుండా కార్మికులను తొలగించడాన్ని నిషేధించే నిబంధనను ఇందులో చేర్చారు.
గిగ్ వర్కర్లకు ప్రభుత్వ రిజిస్ట్రేషన్ ఐడీ : నూతన చట్టం ప్రకారం గిగ్ వర్కర్లకు సంస్థలు సకాలంలో చెల్లింపులు చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటారు. వినియోగదారులను శారీరకంగా లేదా మానసికంగా వేధించే కార్మికులను కంపెనీలు నేరుగా తొలగించవచ్చని సూచించారు. ప్రభుత్వ పోర్టల్లో నమోదైన ప్రతి గిగ్ వర్కర్కు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఐడీ లభిస్తుంది. దీని ద్వారా వారికి సామాజిక భద్రతా పథకాలు పొందే అవకాశం కలుగుతుంది. అదనంగా అగ్రిగేటర్లు గిగ్ వర్కర్లకు చేసే చెల్లింపులలో 1 నుంచి 2 శాతం మొత్తాన్ని సంక్షేమ నిధికి బదిలీ చేస్తారు.
ఉల్లంఘిస్తే రూ.50 వేల జరిమానా : ఈ చట్టం ద్వారా గిగ్, ప్లాట్ఫాం వర్కర్లకు పథకాలు అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం ఒక కార్పస్ నిధిని ఏర్పాటు చేస్తుంది. ప్లాట్ఫామ్స్ వర్కర్లకు చేసిన చెల్లింపులు లేదా ఏవైనా కోతలు ఉంటే వాటి వివరాలను అగ్రిగేటర్లు తప్పనిసరిగా వెల్లడించాల్సి ఉంటుంది. ఈ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే సంస్థలకు, ప్లాట్ఫాం వర్కర్లకు రూ.50 వేల జరిమానా విధించేటట్లు చర్యలు తీసుకునేలా ప్రభుత్వం నిబంధనలు పొందుపరిచింది.
3 లక్షల మంది కార్మికులకు ప్రయోజనం : రాష్ట్రంలో వివిధ రంగాల్లో సుమారు 3 లక్షల మంది గిగ్ వర్కర్లు పని చేస్తున్నారని అంచనా. ఉద్యోగ భద్రత, బీమా లేకపోవడంతో వీరు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. తమ కుటుంబ పోషణ కోసం రోజువారీ ఆర్డర్లపై ఆధారపడుతున్నారు. సకాలంలో సేవలను అందించే క్రమంలో చాలా మంది ప్రమాదాలకు గురవుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో గిగ్ వర్కర్లకు సామాజిక భద్రత కల్పించాలనే సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి 2024 డిసెంబర్ 23న కార్మిక శాఖ, ప్లాట్ఫాం ఆధారిత కంపెనీలు, అగ్రిగేటర్ వర్కర్లతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. వారి సమస్యలు, డిమాండ్లను పరిశీలించారు.
గిగ్ వర్కర్ల సంక్షేమంలో ఐదో రాష్ట్రంగా : సీఎం సమీక్ష తర్వాత గిగ్ వర్కర్ల కోసం అవసరమైన పథకాల అమలును సులభతరం చేసేందుకు కార్మిక శాఖ 2025 ఏప్రిల్ 14న ఒక ముసాయిదా బిల్లును ప్రకటించింది. అగ్రిగేటర్లు, ప్రజలు, ప్లాట్ఫాం కంపెనీల నుంచి వచ్చిన 250కి పైగా వినతులు, అభ్యంతరాలను పరిశీలించింది. అందుకు తగిన మార్పులు చేసిన తర్వాత ఈ బిల్లును శాసన సభ ఆమోదించింది. దీని ద్వారా కర్ణాటక, ఝార్ఖండ్, రాజస్థాన్, బిహార్ రాష్ట్రాల తర్వాత గిగ్ వర్కర్లకు భద్రతా చర్యలు కల్పిస్తున్న ఐదో రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచింది.
ఇకపై అత్యవసర సేవలకు '100' కాదు - '112' నొక్కాలి
ఇన్యూరెన్స్ చేయరు, పొల్యూషన్ సర్టిఫికెట్ ఉండదు - ఇష్టారాజ్యంగా కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ల తీరు