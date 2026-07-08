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ఫోన్​ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్​ ముఖ్యనేతలు!

ముగ్గురు ముఖ్యనేతలను నిందితులుగా గుర్తించిన సిట్ - అనుబంధ ఛార్జిషీట్ సిద్ధం- న్యాయస్థానంలో అభియోగాలతో పాటే మెమో దాఖలుకు సన్నద్ధం

Telangana Phone Tapping Case Latest Update
Telangana Phone Tapping Case Latest Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 8, 2026 at 7:52 AM IST

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Updated : July 8, 2026 at 8:03 AM IST

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Telangana Phone Tapping Case Latest Update : తెలంగాణలో సంచలనం రేపిన ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కీలక పరిణామం. ఈ కేసు నిందితుల జాబితాలో ముగ్గురు బీఆర్ఎస్ ముఖ్యుల్ని చేర్చినట్లుగా విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. సిట్‌ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం చేపట్టిన విచారణ ఇటీవలే ఓ కొలిక్కి రాగా అనుబంధ అభియోగపత్రంలో వీరిని నిందితులుగా చేర్చినట్లు సమాచారం. న్యాయనిపుణుల ఆమోదం లభించిన అనంతరం వీరిపై అభియోగాల నమోదుకు సాంకేతికపరమైన అనుమతులనూ అధికారులు తీసుకోనున్నారు. సాధారణంగా ఏదైనా కేసులో కొత్త నిందితుల్ని చేర్చాల్సి వచ్చినట్లయితే న్యాయస్థానంలో మెమో దాఖలు చేస్తారు. సిట్‌ మాత్రం ముందుజాగ్రత్తగా అనుబంధ అభియోగపత్రంతో పాటే మెమోను దాఖలు చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలిసింది.

ఉన్నతాధికారుల వాంగ్మూలాల్లో ముఖ్య ఆధారాలు : ఈ ముగ్గురినీ నిందితులుగా చేర్చే విషయంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం పెద్దఎత్తున కసరత్తు చేసినట్లుగా సమాచారం. కీలక సాక్ష్యాధారాల సేకరణ క్రమంలో వందలమంది వాంగ్మూలాలను అధికారులు సేకరించారు. 2023 నవంబరు 15 నుంచి 30వ తేదీ వరకు స్పెషల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ బ్రాంచ్‌ కేంద్రంగా జరిగినట్లుగా చెబుతున్న ఫోన్‌ అక్రమ ట్యాపింగ్‌ వ్యవహారంపైనే కీలక దృష్టి సారించారు. ఆ 15 రోజుల్లో 4013 మందిపై నిఘా ఉంచినట్లుగా ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం దర్యాప్తులో తేలింది. వారిలో 618 మందికి సంబంధించిన ఫోన్‌ సంభాషణల్ని అక్రమంగా విన్నట్లుగా గుర్తించారు. ఆ వివరాలను ముందుంచుకుని కేసు ప్రధాన నిందితుడు, స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్​ బ్రాంచ్ మాజీ సీవోవో టి.ప్రభాకర్‌రావును విచారించింది. అయితే ఆయన పోలీస్‌ ఉన్నతాధికారులపైనే నెపం నెట్టేసినట్లు సమాచారం. వారి ఆదేశాల మేరకే తాను పనిచేశానని చెప్పినట్లు తెలిసింది.

ఈ క్రమంలోనే ఫోన్​ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తును కొలిక్కి తెచ్చేందుకు ఓ మాజీ డీజీపీతో పాటు గత ప్రభుత్వంలో నిఘా విభాగంలో పనిచేసిన ఓ ఉన్నతాధికారి వాంగ్మూలాలను కూడా ఇటీవల సిట్‌ సేకరించినట్లు సమాచారం. గత ప్రభుత్వంలో సీఎంవోలో(ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం), హోంశాఖలో పనిచేసిన ఉన్నతాధికారుల నుంచీ వాంగ్మూలాలు తీసుకుంది. ఆయా అంశాలన్నిటినీ క్రోడీకరించడంతో పాటు దర్యాప్తులో తేలిన సమాచారం ఆధారంగానే బీఆర్ఎస్ ముఖ్యుల్ని నిందితులుగా చేర్చుతూ అనుబంధ అభియోగపత్రాన్ని రూపొందించినట్లుగా తెలుస్తోంది.

ఒక్కొక్కరి పాత్రపై ఆధారాలు ఒకరికి మినహాయింపు : తెలంగాణలో సంచలనం రేపిన ఫోన్‌ అక్రమ ట్యాపింగ్‌ వ్యవహారంలో ఆ ముగ్గురు నాయకుల పాత్ర ఏమిటనేది అభియోగపత్రంలో సిట్‌ కూలంకషంగా పొందుపరిచినట్లు సమాచారం. ప్రభాకర్‌రావు నియామకంలోనే మతలబు దాగి ఉందని మొదటి నుంచీ అనుమానిస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం, ఆ దిశగా దర్యాప్తు చేసి వీరిలోని ఓ ప్రముఖుడి పాత్రను నిగ్గు తేల్చినట్లు సమాచారం. అలాగే బీఆర్ఎస్​కు ఎలక్టోరల్‌ బాండ్ల విషయంలో మరొకరిని ఎవరిపై అక్రమంగా నిఘా ఉంచాలనే విషయంపై ఆదేశాలివ్వడంలో ఇంకొకరి పాత్రపై ఆధారాలను సేకరించినట్లు సమాచారం. వీరితోపాటు మరో కీలక మాజీ ప్రజాప్రతినిధినీ గతంలో విచారించినప్పటికీ ఆయన పేరును మాత్రం అభియోగపత్రంలో చేర్చలేదని తెలిసింది.

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Last Updated : July 8, 2026 at 8:03 AM IST

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TELANGNA PHONE TAPPING CASE UPDATE
తెలంగాణ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు
TELANGNA PHONE TAPPING CASE UPDATE

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