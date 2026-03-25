పేమెంట్​లో మార్పు కాస్త నో స్టాక్ బోర్డులు పెట్టే వరకు వెళ్లింది!

పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకదన్న భయంతో 3 రెట్ల వరకు పెరిగిన కొనుగోళ్లు - అవసరం మేరకు ఇంధన కొనుగోళ్లు చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చిన టీపీడీఎస్​ - తెలంగాణలో ఇంధన కొరత లేదని వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 25, 2026 at 11:44 AM IST

Petrol Shortage Issue Hyderabad : పెట్రోల్​, డీజిల్​ సరఫరా చేసే ఆయిల్​ సంస్థలు కొత్త నిబంధనలను అమలు చేస్తున్నాయి. దీంతో హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా ఇంధన లభ్యతపై ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ​పెట్రోల్​ స్టాక్​ అయిపోయి నగరంలోని అనేక చోట్ల పెట్రోల్​ బంకులు మూతపడ్డాయి. దీంతో జనం భారీ సంఖ్యలో బంకుల్లో బారులు తీరారు. గత రెండు రోజులుగా అనేక చోట్ల ఇదే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అయితే రాష్ట్రంలో ఇంధన కొరత లేదని తెలంగాణ పెట్రోలియం డీలర్ల అసోసియేషన్ ప్రకటించింది. ఇంధన కొరతపై తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మి అనవసరంగా ఆందోళన చెందవద్దని ప్రకటనలో పేర్కొంది.

మూడు రెట్లు పెరిగిన కొనుగోళ్లు : పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకదన్న భయంతో కొనుగోళ్లు దాదాపు 2.5 నుంచి 3 రెట్ల వరకు పెరిగాయని దీంతో తాత్కాలికంగా పలు రిటైల్ ఔట్​లెట్లలో ఇంధన నిల్వలు తగ్గిపోవటానికి కారణమని తెలిపింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఎలాంటి ఇంధన కొరత లేదని హెచ్​పీసీఎల్, ఐఓసీఎల్, బీపీసీఎల్ వద్ద తగినంత నిల్వలు ఉన్నాయని తెలిపింది. సప్లై చైన్ సాధారణంగానే పనిచేస్తోందని వివరించింది. ప్రజలు ఆందోళన చెంది అనవసరంగా ఇంధన కొనుగోళ్లు చేయవద్దని తెలంగాణ పెట్రోలియం డీలర్ల అసోసియేషన్ కోరింది. కంటైనర్లలో, క్యాన్​లలో పెట్రోల్, డీజిల్​ను నిల్వ చేయవద్దని పేర్కొంది. అవసరం మేరకు ఇంధన కొనుగోళ్లు చేసుకోవాలని కోరింది. అందరం కలిసికట్టుగా ఉండి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పనిచేసుకుందామని పిలిపునిచ్చింది.

కొత్త నిబంధన కారణంగా : గతంలో ఇంధన సంస్థలు నగదు తీసుకోకుండానే ముందుగా పెట్రోల్​, డీజిల్​ను సమరఫరా చేసేవి. అయితే ఈ నగదులు ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో బంకుల యజమానులు పెట్రోల్​ సంస్థలకు చెల్లించేవారు. ఈ విధానంతో పెట్రోల్​ బంకు యజమానులకు సైతం సౌకర్యంగా ఉండేది. అయితే ఒక్క సారిగా నిబంధనలను మార్చారు. దీంతో గత మూడు నాలుగు రోజులుగా ఇంధనానికి సరిపడ సొమ్మును ముందుగానే చెల్లించమని బంకు యజమానులకు ఇంధన సంస్థలు తెలిపాయి. అలా చెల్లిస్తేనే సరఫరా చేస్తామని స్పష్టం చేశాయి.

నగదు చెల్లించలేని పలు బంకులకు ఇంధన సరఫరా నిలిచిపోయింది. పాత బకాయిలు చెల్లించడంతో పాటు కొత్త స్టాక్​కు డబ్బులు ముందే చెల్లించలేకపోవడంతో నగర వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల బంకులను మూసివేశారు. దీంతో నగరంలోని మిగతా పెట్రోల్​ బంకులపై ఒక్కసారిగా ఒత్తిడి పెరిగింది. తెచ్చిన స్టాక్​ మొత్తం ఒక్క రోజులోనే పూర్తయింది. మరోసారి స్టాక్​ వచ్చేవరకు ఈ బంకులు సైతం మూత పడుతున్నాయి.

పెరిగిన ట్రాఫిక్ సమస్యలు : నగరంలో మంగళవారం ఉదయం నుంచి బంకులకు వాహన తాకిడి ప్రారంభమైంది. దీంతో నగరంలో కూకట్​పల్లి, సికింద్రాబాద్​, పంజాగుట్ట, అమీర్​పేట్​, మాదాపూర్ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్​ పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేశారు. పుకార్లను నమ్మవద్దుంటూ వాహనదారులను బంకుల నుంచి వెనక్కి పంపించి, ట్రాఫిక్​ సమస్యను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేయాల్సి వచ్చింది.

ఆందోళన వద్దు కొరత లేదు : హైదరాబాద్​ వ్యాప్తంగా ఎక్కడా పెట్రోల్​, డీజిల్​, వంట గ్యాస్​ (ఎల్​పీజీ) కొరత లేదని పౌర సరఫరాల శాఖ వెల్లడించింది. డిపోల వద్ద తగినంత ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయని పేర్కొంది. ప్రజలు భయపడి అనవసరంగా తమ వాహనాల ట్యాంకులు నింపుకోవడానికి ఒక్కసారిగా పెట్రోల్ బంకులకు చేరుకోవడం వల్లే కృత్రిమ కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లు చెప్పింది. ఆయిల్​ మార్కెటింగ్​ సంస్థలు ముందస్తు చెల్లింపు విధానాల్లో చేసిన కొన్ని మార్పుల వల్ల స్థానిక డీలర్లకు చిన్నపాటి తాత్కాలిక సమస్య ఏర్పడిందని సరఫరాలో ఎలాంటి లోపం లేదని ఆ శాఖ చెబుతోంది.

హైదరాబాద్​లోని పెట్రోల్​ బంకుల్లో నో స్టాక్ బోర్డులు - క్యూ కడుతున్న వాహనదారులు

పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ దొరకట్లేదనే ప్రచారం - బంకుల వద్ద వాహనదారుల రద్దీ

