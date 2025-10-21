రూ.78 వేలు ఇస్తామన్నా వద్దంటున్నారు! - కరెంట్ బిల్లు తగ్గుతుందన్నా పట్టించుకోవట్లేదు
రూ.78 వేల రాయితీ ఇస్తామన్నా ముందుకురాని జనం - రాష్ట్రంలో సూర్యఘర్ కింద రెండేళ్లలో 19,985 ఇళ్లపైనే సౌర ఫలకాల ఏర్పాటు - స్పష్టం చేసిన కేంద్ర నూతన, పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరుల మంత్రిత్వశాఖ
PM Surya Ghar Yojana in Telangana : నేరుగా రూ.78 వేల డిస్కౌంట్ ఇస్తామంటే ఎవరైనా వద్దంటారా? అలాగే ఉంది మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిస్థితి. ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్ యోజనపై తెలంగాణ ప్రజలు ఏ మాత్రం ఆసక్తి చూపడం లేదు. కోటి ఇళ్లపై సౌర ఫలకాల ఏర్పాటు లక్ష్యంతో రెండేళ్ల క్రితం ఈ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. కానీ ఇప్పటి వరకూ తెలంగాణలో కేవలం 19,985 ఇళ్లపైనే సోలార్ యూనిట్ల వ్యవస్థ ఏర్పాటైనట్లు కేంద్ర నూతన, పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరుల మంత్రిత్వ శాఖ(ఎంఎన్ఆర్ఈ) తాజా గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
సరిగా వివరించకపోవడంతోనే : దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 63.40 లక్షల దరఖాస్తులు రాగా, 16.73 లక్షల ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానెళ్ల ఏర్పాటు పూర్తయింది. గుజరాత్లో 4.55 లక్షల ఇళ్లపై, కేరళలో దాదాపు లక్షన్నర, ఏపీలో 59,587 ఇళ్లలో ఈ సోలార్ వ్యవస్థ ఏర్పాటైంది. ప్రతి ఇంటికీ కరెంటు బిల్లు ఎంతమేర ఆదా అవుతుందనే అంశాన్ని ప్రజలకు సరిగా వివరించకపోవడంతో పథకం అమల్లో వెనుకబడినట్లు అధికారులే స్వయంగా చెబుతున్నారు. పైగా విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థల (డిస్కం)కు దీని అమలు బాధ్యతలను అప్పగించారు.
ప్రజలు సౌర విద్యుత్ వైపు మళ్లితే సాధారణ కరెంటు అమ్మకాలు తగ్గిపోతాయని డిస్కంలు ఈ పథకంపై శ్రద్ధ చూపడం లేదనే విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి. కనీసం కొత్తగా నిర్మించే ప్రతి ఇంటిపైనా సోలార్ ఏర్పాటును తప్పనిసరి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రం, హరిత ఇంధన నిపుణుల నుంచి ఎప్పటి నుంచో పలు సూచనలు అందుతున్నా, ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు.
2 కిలోవాట్లయితే మరింత రాయితీ : ఈ పథకం కింద ఒక ఇంటిపై 3 కిలోవాట్ల స్థాపిత ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో సోలార్ను ఏర్పాటు చేస్తే రూ.78 వేల రాయితీని ఎంఎన్ఆర్ఈ నేరుగా ఇంటి యజమాని బ్యాంకు అకౌంట్లో జమచేస్తుంది. ఇందులోనూ తొలి 2 కిలోవాట్లకు రూ.60 వేలను ఇస్తుంది. మూడో కిలోవాట్కు రూ.18 వేలు అదనంగా ఇస్తుంది. ఒక కిలోవాట్ సామర్థ్యం గల సౌర ఫలకాలను ఇంటిపై ఏర్పాటు చేస్తే రోజుకు సగటున 4 యూనిట్ల కరెంటు ఉత్పత్తవుతుందని ఎంఎన్ఆర్ఈ (న్యూ అండ్ రినెవబుల్ ఎనర్జీ మినిస్ట్రీ) అంచనా.
సగం భరిస్తే చాలు : ఈ లెక్కన రెండు కిలోవాట్లకు నెలకు 240 యూనిట్ల కరెంటు ఉత్పత్తి అవుతుంది. రాష్ట్రంలో మొత్తం కోటి 35 లక్షల ఇళ్లలో సాధారణ కరెంటు కనెక్షన్లు ఉండగా, వీటిలో 240 యూనిట్లలోపు వినియోగించేవే కోటీ 10 లక్షలని విద్యుత్ డిస్కంల అంచనా. రూ.60 వేలు రాయితీ లభిస్తుండగా మరో రూ.60 వేలను యజమాని భరిస్తే ఈ ఇళ్లలో 2 కిలోవాట్ల సౌర విద్యుత్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
ఈ నేపథ్యంలో ఖమ్మం జిల్లా బోనకల్, నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వంగూరు మండలాల్లో అన్ని ఇళ్లలో ప్రయోగాత్మకంగా సోలార్ ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలో అందరినీ ప్రోత్సహిస్తే ఈ పథకం కింద తెలంగాణకు మరిన్ని నిధులు ఇస్తామని ఎంఎన్ఆర్ఈ స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటివరకూ దేశవ్యాప్తంగా రూ.12,102 కోట్లను రాయితీ రూపంలో ప్రజలకు అందించగా, తెలంగాణకు ఇందులో కేవలం రూ.144 కోట్లే వచ్చాయంటే ఈ పథకం ఇక్కడ ఎలా వెలవెలబోతోందో అర్థం చేసుకోవచ్చని సీనియర్ అధికారి ఒకరు ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
