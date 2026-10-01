'మా భర్తల్ని ప్రభుత్వమే రక్షించాలి' - రష్యా యుద్ధ భూమిలో నరకం చూస్తున్న నిజామాబాద్ వాసులు
సులువైన పని, రూ.లక్షల్లో వేతనమని నమ్మించి రష్యాకు పంపించారు. కానీ ఏజెంట్లు ఆ దేశ పౌరసత్వం ఇప్పించి సైన్యంలో బలవంతంగా చేర్పించారు. భయభ్రాంతులతో బతుకుతున్నామని ఆ భర్తలు భార్యలకు ఫోన్చేసి తమ గోడు వెల్లబోసుకుంటున్నారు.
Published : October 1, 2026 at 2:09 PM IST
Telangana People In Russia Military : సులువైన పని, రూ.లక్షల్లో వేతనం అంటే ఎవరు మాత్రం కాదంటారు. కుటుంబ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని భార్యాపిల్లల్ని వదిలేయాల్ని వస్తుందని తెలిసినా వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు ఆ నలుగురు. పొట్టకూటి కోసమని ఏజెంట్ల మాయమాటలు నమ్మి రష్యాకు ప్రయాణమయ్యారు. తీరా అక్కడికి వెళ్లాక యుద్ధ భూమిలో సైనికులుగా మారి నానా తిప్పలు పడుతున్నారు. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని క్షణమొక యుగంలా బతుకీడుస్తున్నారు.
బలవంతంగా ఆర్మీలోకి
ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన భూక్యా రవీందర్, మెగావత్ ప్రకాశ్, సిర్షు అశోక్, మహమ్మద్ అఫ్జల్ఖాన్లు ప్రస్తుతం రష్యాలో అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాలకు చెందిన ఇద్దరు ఏజెంట్లు గ్యాస్ కంపెనీలో ఉద్యోగాలని చెప్పి ఈ నలుగురిని రష్యాకు పంపించారు. అక్కడి కంపెనీ 2 నెలలకు రూ.2 లక్షల చొప్పున వేతనాలు ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత వారికి పనిలేదని చెప్పింది. వీరి అవసరాన్ని ఆసరా చేసుకుని అక్కడ ఉంటున్న కృష్ణ, ఎల్లయ్య, గౌరవ్లు రష్యా సైన్యంలో తోటపని, వంట, క్లీనింగ్ పని ఉందంటూ నమ్మించారు. కానీ వారికి రష్యా పౌరసత్వం ఇప్పించి సైన్యానికి అమ్మేశారు. ఇష్టపూర్వకంగానే చేరుతున్నట్లు బలవంతంగా వీడియో రికార్డు చేయించారు. ఇటీవల ఫోన్ ద్వారా వారి భార్యలకు తమ ఆవేదనను వెల్లడించారు.
ఏడుస్తూ వాయిస్ రికార్డు
'నేను ఈ యుద్ధంలో బతుకుతానో, లేదోనని భయమేస్తుంది. నాతో పాటు మరికొంత మందిని ఉక్రెయిన్ సరిహద్దుకు తరలిస్తున్నారు. ఈ మధ్యాహ్నం భోజనం పెట్టలేదు. తాగటానికి నీళ్లు కూడా లేవు. నా గొంతు ఎండిపోతుంది. ఈ అడవిలో ఎటు తీసుకెళ్తున్నారో తెలియటం లేదు. అసలు నేనేం తప్పు చేశాను. అందరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నా కోసం అల్లాను ప్రార్థించండి' అంటూ ఏడుస్తూ అప్జల్ఖాన్ తన భార్యకు వాయిస్ రికార్డు పంపించాడు.
ఇదే చివరి కాల్ అవుతుందేమో
'ఈ అడవి ప్రాంతంలో మందుపాతరలు పెట్టారు. వాటిని తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాం. మాకు కొద్ది దూరంలో డ్రోన్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ ఎంతో దూరం నడుస్తున్నాం. తినటానికి తిండి లేదు. తాగటానికి నీళ్లూ లేవు. అధికారులు ఫోన్లు తీసుకుంటున్నారు. ఇదే నా చివరి కాల్ అవుతుందేమో' అని భూక్యా రవీందర్ వారం కిందట భార్య అనూషతో ఫోన్లో మాట్లాడారు.
యుద్ధంలో ఫ్రంట్లైన్ వారియర్లుగా వీరే
వీరితో పాటు సుమారు 1500 మంది రష్యా సైన్యంలో ఉన్నారని తెలిసింది. వీరికి తుపాకులు, బాంబుల వినియోగంపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇలాంటి వారినే యుద్ధంలో ఫ్రంట్లైన్ వారియర్లుగా పంపి వారి వెనక రష్యా సైన్యం ఉంటోంది. తెలంగాణ, పంజాబ్తో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల వారు కూడా ఏజెంట్లుగా ఉన్నారు. ఈ ఏజెంట్లంతా అక్కడి సైనికులతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని అధిక మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించుకుంటున్నారు. అయితే ఇలా సైన్యంలో చేరే వారికి నెలకు రూ.4 లక్షల జీతం ఇస్తారు. కానీ ఇందులో రూ.2 లక్షలు ఏజెంట్లే తీసుకుంటున్నారని సమాచారం.
"నా దగ్గర ఉన్న బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి మరీ ఆ డబ్బులతో నా భర్తను రష్యాకు పంపించాను. కానీ ఏజెంట్ నా భర్తను బలవంతంగా సైన్యంలో చేర్పించాడు. అక్కడ చిత్రహింసలు పెడుతున్నారని నా భర్త ఏడుస్తూ చెబుతున్నాడు. నేను దివ్యాంగురాలిని, ఇద్దరు పిల్లలతో నేను ఎలా బతకాలి? ఉన్నతాధికారులు నా భర్తను కాపాడాలి" - జమీలా బేగం, అప్జల్ఖాన్ భార్య
కొనసాగుతున్న సంప్రదింపులు
భారతీయులను విడుదల చేసేందుకు రష్యాతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని కేంద్రం తెలియజేసింది. కొంతమంది భారత పౌరసత్వాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా వదిలి అక్కడి సైన్యంలో చేరుతున్నారని తెలిపింది. మరికొందరు ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా రష్యా మిలిటరిలోకి వెళ్తున్నారని పేర్కొంది. అయితే కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ దగ్గర నమోదు కానీ ఏజెంట్లతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది.
"నాలుగు రోజుల కిందట మా ఆయన నాకు ఫోన్ చేశారు. ఇష్టం లేకున్నా ఆయన చేతికి తుపాకీ ఇచ్చారని, చుట్టూ బాంబులు పడుతున్నాయన్నారు. ప్రతిరోజూ చాలా దూరం నడుస్తున్నానన్నారు. మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేస్తానో లేదో ఇదే చివరి కాల్ అవుతుందేమోనని అన్నారు. ఎలాగైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మా ఆయన్ను రక్షించాలి" - సిర్షు సరిత, ఆశోక్ భార్య
ముగ్గురు కూతుళ్లతో ఎలా బతకాలి?
'ఇక్కడి ఏజెంట్ నా భర్త దగ్గరి నుంచి రూ.2.40 లక్షలు తీసుకుని రష్యాకు పంపించాడు. మా ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు. నెల రోజుల నుంచి నాకు ఫోన్ చేయటం లేదు. మాకు ముగ్గురు కుమార్తెలు. వారిని ఎలా పోషించాలో అర్థం కావడం లేదు. మా కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలి' అని మెగావత్ ప్రకాశ్ భార్య సునీత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
రష్యాలో ఉద్యోగం అని చెబుతారు - సైన్యంలో చేర్చి యుద్ధ భూమిలో వదిలేస్తారు
ఇమిగ్రేషన్ చెక్ రిక్వైర్డ్ పాస్పోర్ట్ - ఇది ఉంటేనే గల్ఫ్కు వెళ్లండి!