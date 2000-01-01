ప్రారంభమైన నూతన సంవత్సర వేడుకలు - ఉత్సాహంతో కుర్రకారు ఆటలు, పాటలు
2026 నూతన సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన రాష్ట్ర ప్రజలు - ఆనందంతో యువత నృత్యాలు, పాటలు - కొత్త సంవత్సరం వేడుకలపై పలు సూచనలు చేసిన పోలీసులు
Published : January 1, 2026 at 12:03 AM IST
New Year Celebrations in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూతన సంవత్సర సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఎటు చూసినా హ్యపీ న్యూ ఇయర్ అంటూ 2026కు స్వాగత అరుపులు కేకలే వినపడుతున్నాయి. న్యూ ఇయర్ సెలబ్రెషన్స్ పేరిట హైదరాబాద్ నగరంలో పెద్ద ఎత్తున ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. పబ్, క్లబ్లలో యువత ఆటపాటలతో చిందులేస్తున్నారు. కొంతమంది ఫ్యామిలీతో సంతోషంగా కేక్ కటింగ్ చేశారు. హుషారుగా పాటలు పాడుతూ గడుపుతున్నారు. టపాకాయలు పేలుస్తూ న్యూ ఇయర్ను ఆస్వాదిస్తున్నారు.
రాష్ట్ర ప్రజలకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047 లక్ష్య సాధన దిశగా ఈ ఏడాదిలో ప్రభుత్వం మరింత ముందుకు సాగుతుందన్నారు. రైతులు, మహిళలు, కార్మికులు, అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యమిస్తుందని, కొత్త సంవత్సరంలో ప్రతి కుటుంబం తాము ఆశించిన ఉన్నత లక్ష్యాలను చేరుకోవాలని కోరారు. ప్రజలందరూ ఆనందంతో, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. అనంతరం బేగంపేట ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ క్లబ్లో నూతన సంవత్సర వేడుకలకు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై సీఎం రేవంత్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎస్ రామకృష్ణారావు, సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు హాజరయ్యారు.
సకల జనులు సుఖంగా ఉండాలి : రాష్ట్ర ప్రజలకు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజాసమస్యల పరిష్కారం దిశగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు పోరాడి విజయాలు సాధించారు కొనియాడారు. తెలంగాణ ప్రజా ప్రయోజనాలను కోసం బీఆర్ఎస్ రాజీలేని పోరాటం చేసిందన్నారు. కొత్త ఏడాది రెట్టించిన పట్టుదలతో బీఆర్ఎస్ తమ బాధ్యత నిర్వహిస్తుందని పేర్కొన్నారు. వ్యవసాయం, సాగునీటి రంగాలు గాడినపడి అభివృద్ధి చెందాలని, రైతులు, సకల జనులు సుఖసంతోషాలతో జీవించాలని అన్నారు.
"ఓ బాధ్యత గల పౌరుడా డిసెంబర్ 31, నూతన సంవత్సర వేడుకలు మీ పాలిట శాపంగా మారకూడదు. తెల్లారి లేవగానే జైలు గోడల మధ్య చీకట్లో ఉండాలో, సమాజంలో సగౌరవంగా ఉండాలో నీకు నువ్వు విచక్షణతో తెలుసుకోవాలి. మద్యం తాగి వాహనాలు నడిపి రోడ్లపై అల్లరి చిల్లరగా ప్రవర్తించవద్దు. నూతన సంవత్సరం నీ జీవితానికి ఒక మలుపు కావాలి నలుగురిలో నవ్వులపాలు కాకూడదు" -శివధర్ రెడ్డి, డీజీపీ తెలంగాణ
మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ శుభాకాంక్షలు : రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ న్యూఇయర్ విషెస్ తెలిపారు. 2025 సంవత్సరంలోని తీపి జ్ఞాపకాలు, సాధించిన అంశాలను, ఈ నూతన సంవత్సరంలో కూడా సాధించాలని ప్రార్థించారు. కొత్త సంవత్సరం ప్రతి కుటుంబానికి ఆరోగ్యం, ఆనందం, శాంతి, సమృద్ధిని తీసుకురావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రజా పాలన ప్రభుత్వంలో రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ధి చెందాలని, యువతకు మరిన్ని అవకాశాలు పెరిగి, రైతులు, కార్మికులు, మహిళలు, విద్యార్థులు అన్ని వర్గాల ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో ముందుకు సాగాలని కోరారు. అందరం ఐక్యతతో, ఆశావహ దృక్పథంతో కొత్త సంవత్సరాన్ని స్వాగతిస్తూ, రాష్ట్ర ప్రగతికి కలిసికట్టుగా కృషి చేద్దామన్నారు.
2026 నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కొత్త సంవత్సరం ప్రతి కుటుంబానికి ఆరోగ్యం, ఆనందం, శాంతి, సమృద్ధి తీసుకురావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రజల విశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి, సంక్షేమం, సమానత్వం అనే లక్ష్యాలతో మరింత వేగంగా పనిచేస్తుందన్నారు. ప్రతి గ్రామానికి మెరుగైన మౌలిక వసతులు, నాణ్యమైన రహదారులు, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు, రైతులకు భరోసా కల్పించే విధానాలతో తెలంగాణను అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్లడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమన్నారు. కొత్త సంవత్సరం ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలను సాకారం చేసే సంవత్సరంగా నిలవాలని, ప్రజలందరి సహకారంతో తెలంగాణను ఆదర్శ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని తెలిపారు.
కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్న నూతన సంవత్సర సంబరాలు -హెచ్చరికలు జారీ చేసిన పోలీసులు
హ్యాపీ న్యూ ఇయర్: ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటగా 2026కు స్వాగతం పలికిన న్యూజిలాండ్