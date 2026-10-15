అట్టహాసంగా అట్ల బతుకమ్మ వేడుకలు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉత్సహంగా పాల్గొన్న మహిళలు
Atla Bathukamma : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఐదో రోజు అట్ల బతుకమ్మ వేడుకలను మహిళలు ఘనంగా జరిపారు. మంత్రి సీతక్క, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు వేడుకల్లో పాల్గొని ఉత్సాహాన్ని నింపారు.
Published : October 15, 2026 at 8:00 AM IST
Atla Bathukamma Celebrations : ఐదో రోజు అట్ల బతుకమ్మ వేడుకలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉత్సాహంగా జరిగాయి. ప్రకృతి పండగైన బతుకమ్మను మహిళలు, చిన్నారులు భక్తి శ్రద్ధలతో కొలిచారు. ఆడబిడ్డలంతా తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మను అలంకరించి, ఆటపాటల్లో మునిగితేలారు. సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి నృత్యాలు చేస్తూ ఉత్సాహంగా సంబరాలు నిర్వహించారు.
సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక
సికింద్రాబాద్ బతుకమ్మ ఉత్సవాల్లో రైల్వే ఉద్యోగులు ఆడి పాడారు. రంగురంగుల పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మ గౌరమ్మలను ప్రతిష్టించి డీజే పాటలకు స్టెప్పులు వేస్తూ హోరెత్తించారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు బతుకమ్మ పండుగ ప్రతీకగా నిలుస్తుందని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ అన్నారు. డీజీపీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్ నాంపల్లి తెలంగాణ గెజిడెట్ ఆఫీసర్స్ నిర్వహించిన బతుకమ్మ వేడుకల్లో సీతక్క ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. అనంతరం సగర సంఘం ఆధ్వర్యంలో ట్యాంక్బండ్ దగ్గర వేడుకల్లో సీతక్క పాల్గొని, బతుకమ్మ పాటలకు నృత్యం చేస్తూ మహిళా ఉద్యోగుల్లో ఉత్సాహం నింపారు.
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో బతుకమ్మ సందడి
హైదరాబాద్ అంబర్పేట నియోజకవర్గంలోని పలుప్రాంతాల్లో బతుకమ్మ వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. బాగ్ అంబర్పేట్లో తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మలను పేర్చి, సాంప్రదాయ వస్త్రాల్లో మహిళలు యువతులు, చిన్నారులు వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో బతుకమ్మ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో కళాశాల సిబ్బంది, విద్యార్థినులు కలిసి బతుకమ్మ ఆడుతూ సందడి చేశారు. సైదాబాద్లో బతుకమ్మ వేడుకలు అంబరాన్నంటాయి. కార్పొరేటర్ కొత్తకాపు అరుణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ సంబురాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ ఉప్పల్ మినీ స్టేడియంలోనూ ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా అధికారులు, కార్మికులు, స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
వేడుకల్లో పాల్గొన్న టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షురాలు కవిత
సికింద్రాబాద్ మహంకాళి ఆలయం వద్ద బతుకమ్మ వేడుకలు వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ హాజరయ్యారు. శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం చందానగర్ పరిధిలోని మదీనాగూడలో ఏర్పాటు చేసిన బతుకమ్మ సంబురాల్లో టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షురాలు కవిత ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఐదో రోజు అట్ల బతుకమ్మ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. నగరంలోని బ్యాంకు కాలనీలో మహిళలు చెక్క భజనలతో అలరించారు. ఖమ్మం జిల్లాలోని ఏన్కూరు, మధిరలో బతుకమ్మ సంబురాలు ఉత్సాహంగా సాగుతున్నాయి. వేడుకల్లో పాల్గొన్న మహిళలు కోలాట నృత్యాలు చేస్తూ ఉత్సాహపరిచారు. జగిత్యాలలో మహా బతుకమ్మను తయారుచేసి వందలాది మంది మహిళలు బతుకమ్మ సంబురంగా ఆడిపాడారు. ఈ వేడుకల్లో జిల్లా కలెక్టర్, మహిళా ఉద్యోగులు హాజరై బతుకమ్మను కొలిచారు.
ఉమ్మడి వరంగల్, మెదక్లో వైభవంగా
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో బతుకమ్మ సంబురాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. హనుమకొండ జిల్లా కలెక్టరేట్ ఆవరణలో ఐదో రోజు అట్ల బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హనుమకొండ జిల్లా కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ , వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్రెడ్డి కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొని, మహిళలతో కలిసి బతుకమ్మ సంబరాల్లో సందడి చేశారు. మహబూబాబాద్ ఆర్డీవో కార్యాలయంలో పలు విభాగాలకు చెందిన మహిళలు బతుకమ్మలను పేర్చి, సంప్రదాయ పాటలకు నృత్యాలు చేస్తూ హోరోత్తించారు. నిజామాబాద్ జిల్లా సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో బతుకమ్మ సంబురాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠి ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో బతుకమ్మ సంబురాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ విష్ణు ఫార్మసీ కళాశాలలో బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహించారు. సిద్దిపేటలో పూల పండుగ వేడుకలు అట్టహాసంగా జరుగుతున్నాయి. సంగారెడ్డి విద్యుత్ శాఖ కార్యాలయంలో సర్కిల్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించారు. అధికారులు సంప్రదాయ దుస్తులతో, బతుకమ్మలు పేర్చి ఆడిపాడారు.
సింగరేణిలో అలరించిన కార్మికులు
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బతుకమ్మ సంబరాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో బతుకమ్మ వేడుకలను వైభవంగా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వేడుకల్లో జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్షిశాతోపాటు తన కుమార్తె పాల్గొని నృత్యం చేశారు. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రిలో జరిగిన సింగరేణి 'ఫ్యామిలీ డే' బతుకమ్మ ఉత్సవాలు ఆధ్యాంతం అలరించాయి. బతుకమ్మ ఆట, పాటల్లో పాల్గొనేందుకు మహిళలు, యువతులు ఉత్సాహంగా తరలివచ్చారు. కార్మిక, కార్మికేతర కుటుంబ సభ్యులంతా ఒక చోటికి చేరి ఆనందంగా నిర్వహించుకోవాలనే ఉద్ధేశ్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు మందమర్రి ఏరియా జీఎం రాధాకృష్ణ తెలిపారు.
బతుకమ్మ పండగ - మహిళలకు ఎన్నో వ్యాయామాలు, మరెన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు