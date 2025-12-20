ETV Bharat / state

న్యూ ఇయర్​ వచ్చేస్తోంది - వేడుకలను మధుర జ్ఞాపకాలుగా మలచుకోండిలా!

న్యూఇయర్​ వేడుకలకు ముస్తాబవుతున్న హైదరాబాద్​ నగరం - స్నేహితులతో కలిసి బయటకు వెళ్లాలని అనుకుంటున్నారా? - అందుకు ముందునుంచే ప్లాన్ అవసరం - ఇలాంటి వాటిని ఎంపిక చేసుకోవడం ఉత్తమం

New Year Celebrations
New Year Celebrations (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 20, 2025 at 9:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

New Year Celebrations 2026 : ఇంకో 10 రోజుల్లో పాత సంవత్సరానికి గుడ్​ బై చెప్పి, కొత్త ఏడాదిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాం. కొత్త ఏడాదికి ఘనంగా స్వాగతం పలికేందుకు చిన్నాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరూ నూతన ఉత్సాహంతో ఉంటారు. అందుకు ముందు నుంచే ప్లాన్​ చేసుకుంటుంటారు. ఎక్కడికి వెళ్లాలి? ఏ ప్రదేశానికి వెళితే బాగుంటుంది? ఏవైనా కొత్త ప్రదేశాలకు వెళితే బాగుంటుందా? స్నేహితులతో కలిసి ఎంజాయ్​ చేద్దామా? కుటుంబంతో కలిసి ఏవైనా పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళదామా? అని ముందునుంచే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటారు. అందుకు అనుగుణంగానే టూర్​లకు ప్లాన్​ చేసుకుంటూ నూతన ఏడాది మధుర జ్ఞాపకాలను వారి జీవితాల్లో పదిలం చేసుకుంటారు.

నూతన సంవత్సరం ఆరంభాన్ని మధురంగా మలచుకునేందుకు రాష్ట్రవాసులు సిద్ధమవుతున్నారు. డిసెంబరు 31, జనవరి 1న పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్లేందుకు ప్రణాళికలను వేసుకుంటున్నారు. ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశాలు, ఆలయాలను సందర్శించేలా అందుకు తగిన ఏర్పాట్లను చేసుకుంటున్నారు. అభిరుచులకు అనుగుణంగా కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్​, మహారాష్ట్ర, కేరళ, గోవా రాష్ట్రాల్లో వివిధ ప్రదేశాలను తిలకించేందుకు ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. కొందరైతే పర్యాటక ప్యాకేజీల కోసం ప్రముఖ సంస్థలను సంప్రదిస్తున్నారు.

సొంత వాహనాలకూ ప్రాధాన్యం : విమాన ప్రయాణాలు క్రమంగా గాడిన పడుతుండటంతో కేరళ వంటి దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వారు ఆ దిశగా దృష్టి సారించారు. కొందరు సొంత వాహనాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.

ఎంచుకుంటున్న అంశాలు : దేవాలయాలు, హిల్​ స్టేషన్లు, బోటింగ్​, రిసార్టులు, ప్రకృతి సందర్శనీయ స్థలాలు, బీచ్​లు.

పర్యాటక ప్రదేశాలు : గోవా, విశాఖపట్నం, అరకు, దండేలి, ఊటీ, భద్రాచలం, పాపికొండలు, హంపీ, మున్నార్​, మైసూర్​.

ఆలయాలు : శ్రీశైలం, విజయవాడ, షిరిడీ, భద్రాచలం, తిరుపతి సహా ప్రధాన గుడులు ఉన్నాయి.

వీటిపై ఆసక్తి : వాటర్​ స్పోర్ట్స్​, బోట్​ పార్టీ, నేచర్​ వ్యూ, బోటింగ్​, రివర్​ రాఫ్టింగ్​, అడ్వెంచర్​ ట్రిప్​, రివర్​ రైడ్​, జంగిల్​ సఫారీ ఇలా వివిధ అంశాలను ఎంచుకుంటున్నారు.

న్యూ ఇయర్​ వేళ పోలీసు వారి నిబంధనలివే : న్యూ ఇయర్​ వేడుకలకు ఎక్కడా ఎలాంటి శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా పోలీసులు కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నారు.

  • న్యూ ఇయర్​ వేడుకలు జరిగే ప్రాంతంలో ప్రవేశం, బయటకు వెళ్లే మార్గాల్లో తప్పనిసరిగా సీసీ కెమెరాలు ఉండాలి.
  • పార్టీల్లో అశ్లీల డ్యాన్సులు, అసభ్యత ఉండకూడదు.
  • గెస్ట్​ల భద్రత, ట్రాఫిక్​ నిర్వహణకు సిబ్బందిని నియమించుకోవాలి.
  • ఇండోర్​లో అర్ధరాత్రి 1 గంట వరకు తక్కువ శబ్దం (45 డెసిబుల్​) సౌండ్​ మాత్రమే వచ్చేలా చూసుకోవాలి.
  • బహిరంగ ప్రదేశాల్లో లౌడ్​ స్పీకర్లు, డీజేలను రాత్రి 10 గంటలకు నిలిపివేయాలి.
  • వెహికల్​ పార్కింగ్​కు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలి.
  • పార్టీల్లో బాణాసంచాకు అనుమతి లేదు.
  • మత్తు పదార్థాలు (డ్రగ్స్​) విక్రయించినా, వాడినా కేసులు తప్పనిసరి.
  • పబ్​లు, బార్లలో మైనర్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించకూడదు.
  • వేడుకల్లో ప్రాంతం కెపాసిటీకి మించి పాస్​లు, టికెట్లు, కూపన్లు జారీ చేయరాదు.

న్యూ ఇయర్​ వేడుకల్లో శాంతిభద్రతల సమస్య : నూతన ఏడాది వేడుకలను అంగరంభ వైభవంగా నిర్వహించుకునే క్రమంలో కొన్నిసార్లు శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కొంతమంది వ్యక్తులు పూటుగా మద్యం సేవించి, రోడ్లపైకి వచ్చి బైకులతో గట్టిగా అరుస్తూ, నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవింగ్​ చేస్తూ వెళుతుంటారు. దీనివల్ల శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగే అవకాశం ఉంది. మరికొంతమంది డీజేలు ఏర్పాటు చేసి భారీ శబ్దాలతో మిగతా వారికి ఇబ్బంది కలిగే విధంగా వ్యవహరిస్తారు. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారని అడిగిన వారిని తిట్టడం, కొట్టడం వంటివి చేస్తుంటారు. దీనివల్ల కూడా శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగే అవకాశం ఉంది. గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పోలీసులు తగిన రక్షణ చర్యలు తీసుకోనున్నారు.

న్యూ ఇయర్ వేడుకలు - స్టార్​ హోటళ్లు, బార్​ అండ్ రెస్టారెంట్లు, పబ్​లకు పోలీసుల మార్గదర్శకాలు ఇవే

రామోజీ వింటర్​ ఫెస్ట్ ప్రారంభం - తొలిరోజు సందడి చేసిన సందర్శకులు

TAGGED:

HAPPY NEW YEAR 2026
NEW YEAR 2026
న్యూ ఇయర్​ 2026
NEW YEAR CELEBRATIONS BEGINNING
COUNTDOWN TO NEW YEAR 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.