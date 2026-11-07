గల్ఫ్ బాటలో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ప్రజలు - కన్నీటి సంద్రంలో మునిగిపోయిన కుటుంబాలు
Telangana People Dead In Gulf : గల్ఫ్ దేశాలకు ఉపాధి కోసం వెళ్లిన కార్మికులు, రోడ్డు ప్రమాదాలు, గుండెపోటు, తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి వంటి వివిధ కారణాల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
Published : November 7, 2026 at 12:50 PM IST
ఉపాధి కోసం తమ ఇళ్లను, గ్రామాలను విడిచిపెట్టి ఎడారి దేశాలకు చేరుకున్న వలసదారుల జీవితాలు అకస్మాత్తుగా ముగిసిపోతున్నాయి. ఎన్నో ఆశలతో గల్ఫ్ దేశాలలో ఉపాధి చేసుకొని తల్లిదండ్రులకు, భార్యబిడ్డలను బాగా చూసుకుందామనుకునే వారి ఆశలు ఆవిరవుతున్నాయి. తమ అప్పులు తీర్చుకోవడానికి గల్ఫ్ దేశాలకు చేరుకున్న వలసదారులు వారి కుటుంబాలకు కన్నీటిని మిగుల్చుతున్నారు. అక్కడ కొందరు గుండెపోటుతో మరణిస్తుండగా, మరికొందరు రోడ్డు ప్రమాదాలలో, ఇంకొందరు నిర్మాణ రంగంలో పనిచేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు చనిపోతున్నారు.
ఈ ప్రమాదాలు బాధిత కుటుంబాలకు అపారమైన దుఃఖాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు యువకులు ఒకరు దుబాయ్లో, మరొకరు టర్కీలో చనిపోయారు. వారిద్ధరూ కేవలం రెండు నెలల వ్యవధిలో మరణించడం అందరిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తోంది.
- ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి 50,000 మందికి పైగా కార్మికులు గల్ఫ్ దేశాల్లో పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో 40,000 మంది కంపెనీ వీసాలపై ఉండగా, మిగిలిన వారు విజిటింగ్ వీసాలపై వెళ్లి అక్రమంగా పనిచేస్తున్నారు.
- భవన, ఇతరత్రా నిర్మాణ పనులు చేస్తున్న సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే, పోలీసులకు, అగ్నిమాపక దళానికి, అంబులెన్స్కు, స్థానిక రాయబార కార్యాలయ హెల్ప్లైన్ నంబర్లకు సమాచారం అందించాలి.
కుటుంబాన్ని అండగా ఉందామనుకున్నాడు
పెంబి మండలంలోని ఇటిక్యాల గ్రామానికి చెందిన పాముల రేణుక-లింగన్న దంపతుల కుమారుడు రవి. పేద కుటుంబానికి చెందిన 22 ఏళ్ల రవి, రెండేళ్ల క్రితం రూ.2 లక్షలు అప్పుగా తీసుకుని దుబాయ్ వెళ్లాడు. అక్కడ అతను నిర్మాణ కార్మికుడిగా పనిచేశాడు. కొన్ని రోజుల క్రితం అతడు ప్రమాదవశాత్తు భవనం పైనుంచి పడి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. రవి మరణం కుటుంబాన్ని తీవ్ర దుఃఖంలో ముంచేసింది.
ఆసరాగా ఉండాల్సిన వాడు అకస్మాత్తుగా మరణం
సోనే మండలంలోని మాదాపూర్ గ్రామానికి చెందిన తోలుకల పద్మ-తిరుపతి దంపతుల కుమారుడు తోలుకల ఆదిత్య. ఐదు నెలల క్రితం ఉపాధి కోసం టర్కీ వెళ్లాడు. 23 ఏళ్ల తోలుకల ఆదిత్య అక్కడ నిర్మాణ కార్మికుడిగా పనిచేశాడు. అక్కడ అతను ప్రమాదవశాత్తు క్రేన్ కింద పడి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. వెంటనే అతడిని అక్కడి ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. పది రోజుల పాటు చికిత్స పొందిన తర్వాత అతడు తుదిశ్వాస విడిచాడు. కుటుంబానికి ఆసరాగా ఉండాల్సిన తమ కుమారుడు అకస్మాత్తుగా మరణించడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర దుఃఖంలో మునిగిపోయింది.
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