నాటి రజాకార్ల అరాచకత్వానికి సజీవ సాక్ష్యం - ఇందూరు ఖిల్లా జైలు చారిత్రక దృశ్యం!
ఉమ్మడి నిజామాబాద్లోని ఇందూరు ఖిల్లా జైలు నిజాం నిరంకుశత్వానికి నేటికీ సజీవ సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. 1951 వరకు సాగిన ఆనాటి సాయుధ పోరాటంలో ఎందరో రైతులు, కమ్యూనిస్టులు, వీర వనితలు మానప్రాణాలను తృణప్రాయంగా అర్పించారు.
Published : September 17, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : September 17, 2026 at 10:07 AM IST
Nizamabad History In Armed Struggle : రాష్ట్రంలో ఏ పల్లెను చూసినా సాయుధ పోరాట గుర్తులే కనిపిస్తాయి. ఆనాడు మట్టి మనుషులకు, రజాకార్లకు మధ్య జరిగిన పోరాట ఘట్టాలు ఏ గ్రామాన్ని తాకినా కథలు కథలుగా వర్ణిస్తారు. భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, వెట్టిచాకిరీ విముక్తి కోసం చేసిన అమరుల త్యాగాలు అజరామరంగా నిలిచాయి. ఆ మహోన్నత ఉద్యమ ఫలితంగానే వేలాది పల్లెలు స్వరాజ్యాలుగా మారాయి. తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరులో ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా పాత్ర మరువలేనిది. ఇవాళ తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా సాయుధ పోరాట చరిత్రను ఓసారి పరిశీలిద్దాం.
కర్కశ పాలన విముక్తి కోసం
బ్రిటీష్ పాలకుల నుంచి దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చినా తెలంగాణ మాత్రం నిజాం ఏలుబడిలోనే మగ్గిపోయింది. ఏడో నిజాం హైదరాబాద్ సంస్థానంలో తన కర్కశ పాలనను నిర్భందాలతో కొనసాగించాడు. అప్పుడే నిజాం ఆగడాలు, అకృత్యాలకు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం ఉద్భవించింది. కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆధ్వర్యంలో సామాన్యులు సాయుధులుగా మారి దొరలు, భూస్వాముల పెత్తనంపై వీరోచిత పోరాటం చేశారు. భూస్వాముల నిర్బంధాలను భరించలేని రైతులు, కూలీలు బందూకులు చేతబట్టి కదనరంగంలోకి ప్రవేశించారు.
నేటికీ సజీవ సాక్ష్యంగా ఇందూరు ఖిల్లా జైలు
1951 వరకు సాగిన ఆనాటి పోరాటంలో ఎందరో ప్రజలు, రైతులు, కమ్యూనిస్టులు, వీర వనితలు మాన, ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా అర్పించారు. పరకాల, కడవెండి, విసునూరు, బైరాన్పల్లి, పులిగిల్ల, గుండ్రాంపల్లి లాంటి వందలాది గ్రామాలు నిజాం దాష్టీకాలకు సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలిచాయి. ఆ పోరాటాల ఫలితంగానే తెలంగాణ స్వేచ్ఛా వాయువులను పీల్చుకుంది. నిజాం ఏలుబడి విముక్తి కోసం సాగిన ఈ పోరాటంలో ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా పాత్ర మరవలేనిది. ఇందూరు నగరంలోని ఖిల్లా జైలు నేటికీ నాటి రజాకార్ల కర్కశ పాలనకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది.
"భారతదేమంతా స్వాతంత్రం కోసం పోరాడుతున్న సమయంలో మన ప్రాంతంలో వీర తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటం జరిగింది. ప్రజలతో వెట్టిచాకిరీ, భూములివ్వకుండా రైతులను వేధిస్తూ తీవ్ర నిరంకుశత్వంగా ఉండేది. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ప్రజలు తెలంగాణ సంస్థాన ఆధీనంలో ఉన్న ప్రాంతమంతా కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వీర తెలంగాణ సాయుధ విప్లవ పోరాటం నడిపారు. 1946 జులై 11 నుంచి 1948 అక్టోబరు 21 వరకు సాగిన వేలాది మంది కమ్యూనిస్టులు తమ ప్రాణాలు కోల్పోయారు" - నాగేశ్వర్రావు, ఉస్మానియా వర్సిటీ అధ్యాపకుడు
ఈ జిల్లా జైల్లోనే దాశరథి గేయం
జిల్లాలోని నీలకంఠేశ్వర ఆలయ ప్రాంగణంలో జరిగిన ఆంధ్ర మహాసభ రైతాంగ సాయుధ పోరాటానికి నాంది పలికింది. ఇందూరులో రజాకార్లకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేపట్టిన కిషన్ మోదానిని నిజాం సైన్యం కాల్చి చంపింది. అతని మరణంతో జిల్లాలో ఉద్యమం తీవ్ర రూపం దాల్చింది. ఈ జైలు ఖిల్లా రజాకార్ల రాక్షసకాండకు, వీరయోధుల రక్తతర్పణానికి మూగసాక్షిగా నిలిచింది. ఆ అణచివేతలు నిరసిస్తూ ప్రముఖ కవి దాశరథి ఓ నిజాం పిశాచమా అని గర్జించారు. దాశరథి నిజామాబాద్ జైలులో ఉన్నప్పుడే నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ అనే గేయాన్ని జైలు గోడలపై రాశారు.
"ఆనాడు నిజాం ప్రభు అండతో పటేల్, పట్వారీ, భూస్వాములు ప్రజలను పీల్చి, పిప్పి చేస్తున్న కాలంలో వారి దౌర్జన్యాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రాంతంలో ఆంధ్రమహాసభ ఏర్పడింది. మిగతా ప్రాంతాలతో పాటు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా ఆంధ్ర మహాసభ సమావేశాలు జరిగాయి. భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, వెట్టి చాకిరీ విముక్తి కోసం బడుగు, బలహీన వర్గాల ప్రజలు, కష్టజీవుల తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటం సాగింది. ఇందూరు ఖిల్లా జైల్లో మహాకవి దాశరథి కృష్ణమాచార్యను కూడా నిర్బంధించారు" - రమేశ్బాబు, సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి
చిత్రాలతో నిజాంను ఎదిరించిన కళాకారుడు
నిజాం దురాగతాలపై కామారెడ్డికి చెందిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు ఫణిహారం రంగాచారి రజాకారుల ఆగడాలపై వివిధ చిత్రాలను గీశారు. భూస్వాముల దోపిడీని ప్రశ్నించినందుకు రజాకారు మూకలు రంగాచారిని అత్యంత దారుణంగా కాల్చిచంపాయి. కామారెడ్డిలో ఏర్పాటు చేసిన రంగాచారి స్థూపం ఆయన పోరాట గుర్తులను ప్రజల మదిలో పదిలంగా ఉంచుతోంది.
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