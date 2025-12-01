ఉప్పలపహాడ్ సర్పంచ్ ఏకగ్రీవం - చదువుకున్న వ్యక్తికి పట్టం కట్టిన గ్రామం
పాలకులు విజ్ఞానవంతులైతే గ్రామాభివృద్ధి మెరుగ్గా ఉంటుందంటున్న ఉప్పలపహాడ్ గ్రామం - డిగ్రీ చేసిన వ్యక్తికి సర్పంచ్గా అవకాశం - ఆదర్శ గ్రామంగా చేస్తానంటున్న అభ్యర్థి
Published : December 1, 2025 at 3:05 PM IST
Panchayath Elections Updates 2025 : రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. శనివారంతో మొదటి విడత ఎన్నికలకు సంబంధించి నామినేషన్ గడువు ముగిసింది.ఇప్పటికే చాలా ప్రాంతాల్లో గ్రామాభివృద్ధికి తోడ్పేడే వారిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవాలని అభ్యర్థులను కరారు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ గ్రామంలో చదువుకున్న వ్యక్తి అయితే, తమ ఊరు మరింత అభివృద్ధి సాధిస్తుందని విశ్వసించి, గ్రామస్థులు అంతా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన ఓ యువకుడిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందు కోసం శనివారం అతడితో మాత్రమే నామినేషన్ దాఖలు చేయించారు.
పార్టీలకతీతంగా ఐక్యమత్యంతో : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని ఆత్మకూరు మండలంలోని ఉప్పలపహాడ్ గ్రామంలో ఎనిమిది వార్డులకు గానూ, 595మంది ఓటర్లున్నారు. ఇక్కడ ఎప్పటిలాగే ప్రతి ఐదేళ్లకోసారి సాధారణంగానే పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగేవి. ఇప్పటివరుకూ అక్కడ ఏడుగురు సర్పంచులు గ్రామాన్ని పాలించి, వారి సామర్థ్యం మేరకు గ్రామాభివృద్ధికి పాటుపడ్డారు. కానీ, ఈసారి పాలించేవారు చదువుకున్నవారైతే, ఊరు ఇంకా వృద్ధి సాధిస్తుందన్న సదుద్దేశంతో గ్రామస్థులంతా పార్టీలకతీతంగా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన చిన్నం బీరప్ప అనే యువకుడిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవాలని నిర్ణయించారు. దీనికి తోడు ప్రభుత్వం అందించే పారితోషికాన్ని పలు అభివృద్ధి పనులు వినియోగించాలని భావిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి : అభ్యర్థి చిన్నం బీరప్ప ఊరిలో ఉండి చదువు పూర్తి చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్లో వ్యాపారం చేసేవాడు. వ్యవసాయం చేయాలన్న మక్కువతో తిరిగి స్వగ్రామానికి వచ్చాడు. తనకున్న పదెకరాల పొలంలో సేద్యం చేసేవాడు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో చురుకుగా ఉంటూ, గ్రామ సమస్యలను తీర్చుతూ, ప్రజల మన్ననలు పొందుతున్నాడు.
ఆదర్శగ్రామంగా తీర్చి దిద్దుతా : గ్రామ ప్రజలు తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా తన శాయశక్తుల గ్రామాభివృద్ధికే శ్రమిస్తానని బీరప్ప హామీ ఇస్తున్నారు. ఊర్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించి, ఆదర్శగ్రామంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తానని ఆయన చెబుతున్నారు. ఊరి ప్రజలంతా ఏకమై తనకు సేవ చేసే అవకాశమిచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు. గ్రామంలో ఉన్న ఎనిమిది వార్డు సభ్యులను కూడా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
"మా గ్రామంలో ఎనిమిది వార్డు స్థానాల్లో మొత్తం 595మంది ఓటర్లున్నారు. గ్రామప్రజల నిర్ణయానికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నాపై విశ్వాసం ఉంచి నాకు ఈ బాధ్యతలను అప్పగించిన ప్రజల నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయను. అందరి సంక్షేమం కోసం పాటుపడతాను. ఊర్లో మురుగునీటి వ్యవస్థ బాగు చేసి, అందరికీ మంచినీరు అందేలా చూస్తాను. ఇతర అవసరాలేవనై తీర్చి, రాష్ట్రంలోనే మా ఊరిని ఆదర్శగ్రామంగా తీర్చిదిద్దేందుకు శ్రమిస్తాను" - సర్పంచ్ అభ్యర్థి బీరప్ప
ఊరికి మంచి చేస్తాడని నమ్ముతున్నాం : చిన్నం బీరప్ప బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి అని, అన్ని విషయాలపై అవగాహన ఉన్నవాడని, గ్రామ సంక్షేమానికి పాటుపడతాడనే నమ్మకం ఉందని గ్రామానికి చెందిన కొడవలి మల్లేశ్ తెలిపారు. తమ ఊరిని అభివృద్ధి పథంలోకి తెస్తాడని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. బీరప్ప యువకుడని, ఉత్సాహవంతుడని, గ్రామాభివృద్ధికి పాటుపడతాడనే ఉద్దేశంతో అందరం కలిసి అతడిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటున్నామని గ్రామానికి చెందిన మరో వ్యక్తి లగ్గాని బాల్రాజ్ తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.
