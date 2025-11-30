ETV Bharat / state

అక్కడ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగవు - ఏకగ్రీవమే అనాదిగా ఆనవాయితీ

ఊరు ప్రజలంతా కట్టుబడి అభ్యర్థుల ఎంపిక - పలు గ్రామాల్లోనూ ఏకగ్రీవమవుతున్న సర్పంచ్​ పదవులు

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు
Telangana Panchayath Elections (ETV)
Telangana Local Body Elections 2025 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి మొదటి విడత సర్పంచ్, వార్డ్​ మెంబర్ల నామినేషన్ల పర్వం శనివారంతో ముగిసింది. అభ్యర్థులూ భారీ ఎత్తున నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. అయితే, ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల సర్పంచ్ పదవికి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యేందుకు బహిరంగంగా లక్షల్లో వేలంపాటలు కూడా పాడుతున్నారు. అయితే, ఈ గ్రామంలో మాత్రం పంచాయతీ ఎన్నికల సమయంలో ఎలాంటి గందరగోళం ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ పంచాయతీ రాజ్​ వ్యవస్థ ఏర్పడినప్పటి నుంచీ సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. అదే బాటలో కొత్తగా గ్రామ పంచాయతీగా ఏర్పాటైన హనుమకొండ జిల్లాలో భీమదేవర పల్లి మండలంలోని వీర్లగడ్డ తండాగ్రామ ప్రజలు కూడా తమ సర్పంచ్ అభ్యర్థిని ​రెండోసారీ ఏకగ్రీవంగానే ఎన్నుకున్నారు.

రెండోసారీ ఏకగ్రీవమే : వీర్లగడ్డ తండా కొత్తగా 2018లోనే గ్రామ పంచాయతీగా ఏర్పడింది. ఇక్కడ మొత్తం 600మంది ఓటర్లున్నారు. ఆరు వార్డులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మొదటి సారి ఎన్నికల్లోనూ వార్డుమెంబర్లతో సహా, సర్పంచ్​ను ఏకగ్రీవంగానే ఎన్నుకోవడం గమనార్హం. గుగులోతు తుకారామ్​ను మొదటిసారి సర్పంచ్​గా ఎన్నుకోగా, ప్రస్తుతం మహిళా రిజర్వేషన్​ ప్రకారంగా, గుగులోతు పూర్ణిమ రాజును రెండోసారి ఏకగ్రీవంగానే ఎన్నుకున్నారు. ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటున్న ఆయా గ్రామాలను ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉంచుకుని గ్రామాభివృద్ధికి నిధులు మంజూరు చేసి సహకరించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

హనుమకొండ జిల్లా వీర్లగడ్డలో మరోసారి ఏకగ్రీవం (ETV)

"కొత్తగా 2018లో గ్రామ పంచాయతీగా ఏర్పాటైన మా తండాలో, మొదటి సారీ సర్పంచ్​ను ఏకగ్రీవంగానే ఎన్నుకున్నాం. అప్పుడు జరిగిన పలు అభివృద్ధి పనులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మా గిరిజన వాసులమంతా ఒకే మాటకు కట్టుబడి, మరోసారి మా అభ్యర్థిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకునేందుకు నిర్ణయించాం. ప్రభుత్వం దీన్ని గమనించి, ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకన్నందుకు కేటాయించే ప్రత్యేక నిధులతో పాటు రాబోయే రోజుల్లో చేపట్టే పలు అభివృద్ధి పనులకు నిధులను మంజూరు చేసి, సహకరించాలని కోరుతున్నాం." - వీర్లగడ్డ తండా గ్రామ వ్యక్తి.

సంప్రదాయదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ : ఇక ఖమ్మం జిల్లా, కామేపల్లి మండలంలోని పాతలింగాల గ్రామంలో పంచాయతీ ఎన్నికలకు నామినేషన్, అభ్యర్థుల ప్రచారం, ఎన్నిక అనేది ఉండదు. ప్రజలు ప్రత్యేకించి పోలింగ్​ బూత్​కి వెళ్లి ఓటు వేయరు. అక్కడ పంచాయతీ రాజ్​ వ్యవస్థ ఏర్పాటు అయినప్పట్నుంచే సర్పంచ్​ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం ఆనవాయతీగా వస్తోంది. గ్రామ ప్రజలంతా అనాదిగా ఒకే మాటకు కట్టుబడి ఐక్యమత్యంతో తమ అభ్యర్థిని ఎన్నుకుంటున్నారు.

ఖమ్మం జిల్లా పాతలింగాలలో కొనసాగుతున్న ఏకగ్రీవం (ETV)

మొదటి సారి సర్పంచ్​గా మాజీ మంత్రి : గ్రామంలో మొత్తం ఎనిమిది వార్డులకు 788 మంది ఓటర్లున్నారు. అయితే తొలిసారి ఇక్కడ దివంగత మాజీ మంత్రి రాంరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత ఇల్లందు సమితి అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అప్పటినుంచి ఇక్కడ వార్డు సభ్యులు, సర్పంచ్ అభ్యర్థులను ఏకగ్రీవంగానే ఎన్నుకోవడం సంప్రదాయంగా మారింది. ఏజెన్సీ ప్రాంతం కావడంతో, ఇక్కడ గిరిజన ప్రజలే అభ్యర్థులుగా కొనసాగుతున్నారు.

రెండో విడతలో జరిగే ఎన్నికలకు సంబంధించి ఆదివారంతో నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సారి ఇక్కడ మహిళా అభ్యర్థులకు రిజర్వేషన్ కల్పించడంతో కిన్నెర సుజాతను ఆనవాయతీగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ వ్యవసాయ, సంక్షేమ కమిషనర్ డైరెక్టర్ రాంరెడ్డి గోపాల్​రెడ్డి అక్కడి స్థానికుల సమక్షంలో వెల్లడించారు. తమ గ్రామంతో పాటు మాజీ ఎమ్మెల్యే గుమ్మడి నరసయ్య పంచాయతీలోనూ ఇదే ఏకగ్రీవ చరిత్ర సాగుతోందని ఆయన తెలిపారు.

