ఈ గ్రామ పంచాయతీల్లో ఓటర్లంతా వలసల్లోనే - రప్పించేందుకు అభ్యర్థుల కసరత్తులు
గిరిజన గ్రామ పంచాయతీల అభ్యర్థులకు వలసవాదుల ఓటుకై తిప్పలు - ఓటర్ల రవాణా కోసం లక్షల్లో ఖర్చు - నారాయణపేట జిల్లాలో ఎన్నో గిరిజన పంచాయతీల్లో ఇదే పరిస్థితి
Published : December 4, 2025 at 8:56 PM IST
TS Panchayath Elections Updates : ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ అంటేనే వలసలకు నెలవైన జిల్లాగా పేరుపొందింది. ఇక్కడి ప్రజలు ఎక్కువగా ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్, ముంబయి, పుణె నగరాలకు వెళ్తుంటారు. ముఖ్యమైన కార్యాలకో, పండుగలకో స్వగ్రామాలకు వచ్చి వెళ్తారు. ప్రస్తుతం పంచాయతీ ఎన్నికల దృష్ట్యా అభ్యర్థులు వలస వెళ్లిన వారిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. జనాభా తక్కువగా ఉండే గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రతీ ఓటు కీలకమే, దీంతో వారిని రప్పించడానికి సర్పంచ్ బరిలో నిలిచిన సభ్యులు తీవ్ర కసరత్తులు చేస్తున్నారు. జిల్లాలో 12 గిరిజన గ్రామ పంచాయతీలతో అత్యధికంగా మద్దూర్ మండలం మొదటి స్థానంలో ఉంది. తర్వాత ధన్వాడ మండలానిది ఆరు పంచాయతీలతో రెండో స్థానం. నారాయణపేట, మరికల్ మండలాల్లోనూ వరుసగా తర్వాతి స్థానాల్లో ఎక్కవగా గిరిజన పంచాయతీలు ఉన్నాయి.
ఊరి పరిస్థితి ఇలా : ధన్వాడ మండలంలోని తోలగుట్ట తండా గ్రామంలో మొత్తం 876మంది ఓటర్లున్నారు. వారిలో 600మంది, అంటే 70శాతం మంది ప్రజలు పట్టణాలకు వలస వెళ్లారు. ఇళ్ల దగ్గర వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలు మాత్రమే ఉంటారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నిలిచిన పోటీదారులు గెలవాలంటే వారిని గ్రామానికి రప్పించాలి. గత స్థానిక ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన అభ్యర్థి ఒక్కో జంటకు ముందుగానే రూ.1,000 అందజేసి పిలిపించాడు. ఆ విధంగా వలస వెళ్లిన వారి కోసమే రూ.3 లక్షల వరకు ఖర్చు చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ భారం మరింత పెరిగే వీలుంది. ఒక్క ఈ ఊరిదే కాదు. దాదాపు నారాయణపేట జిల్లాలో ప్రతి గిరిజన గ్రామ పంచాయతీలదీ ఇదే పరిస్థితి.
ఓటర్లను రప్పించే ప్రక్రియ షురూ : ఇప్పటికే తొలి దశ ఎన్నికల నామినేషన్, ఉపసంహరణలు పూర్తయ్యాయి. ఇక బరిలో నిలిచే వారెవరో స్పష్టమైంది. దీంతో 11న జరిగే పోలింగ్కు సర్వత్రా సిద్ధమవుతున్నారు. మద్దూరు మండలానికి మొదటి విడతలో ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉండటంతో, అభ్యర్థులు వలస వెళ్లని ఓటర్లను రప్పించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఇక ఈ నెల 14న జరిగే రెండో విడతలో ధన్వాడలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ మండలాల్లోని పంచాయతీ అభ్యర్థులు వలస ఓటర్లతో సంప్రదింపులు చేపడుతున్నారు. ఓటర్లు వస్తున్నారా?, అందుకు డబ్బులు పంపించాలా? అన్న విషయాలపై స్పష్టత ఏర్పరుచుకుంటున్నారు. అయితే, కొందరు ఓటర్లు వాహనాలను ఏర్పాటు చేసుకుని వచ్చి, ఓటేసి వెళ్లిపోతారని, వారికయ్యే ఖర్చును అభ్యర్థులు పంపించాలని తెలిపారని సమాచారం.
గుంపు మేస్త్రీల ద్వారా : జిల్లాలో కేవలం గిరిజనులే కాదు, పలు గ్రామాలకు చెందిన ఎస్సీలు, ఇతర వెనుకబడిన జాతుల వారు కూడా వలస వెళ్లారు. అయితే అలా వెళ్లిన వారిలో స్వతంత్రంగా గానీ, లేదా గుంపు మేస్త్రీల వెంట వెళ్లినట్లయితే, వారితోనే పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులు టచ్లో ఉంటున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఇంకా గుర్తులు కేటాయింపు, ఉపసంహరణలు పూర్తి కాలేదు. అభ్యర్థులు, గుర్తుల ఖరారు కాగానే గ్రామ ఓటర్లందరికీ సమాచారం ఇస్తామని అభ్యర్థులు తెలుపుతున్నారు. వచ్చి వెళ్లేందుకు అయ్యే ఖర్చులు అందజేస్తామని చెబుతున్నారు. ఎన్నికల గడువు సమీపిస్తుండటంతో పోటీదారులు గెలిచేందుకు అన్ని విధాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. వలస వెళ్లిన వారి ఓట్ల కోసం పావులు కదుపుతున్నారు.
