గుర్తుల గందరగోళం - ఓట్లు పక్కదారి పడతాయన్న అభ్యర్థుల పరేషాన్
అభ్యర్థులకు ఎన్నికల సంఘం గుర్తుల కేటాయింపు - ఒక గుర్తును పోలిన గుర్తులెన్నో - ఓటర్లు తడబాటుకు గురయ్యే ప్రమాదం - ఫలితాలపై ప్రభావం పడుతుందంటూ అభ్యర్థుల్లో గుబులు
Published : December 3, 2025 at 4:43 PM IST
Panchayath Election Symbols 2025 : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులు ఎంతో శ్రమించి, వారి హామీలతో ప్రజల్లో మద్దతు కూడగట్టుకుంటున్నారు. కానీ, వారికి ఓటు వేసే గుర్తులను ఓటర్లకు చెప్పేందుకు కష్టతరమయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఈ ఎన్నికలు పార్టీరహితంగా జరుగుతాయి. తొలిదశ పోలింగ్ కోసం సర్పంచ్లకు గులాబీ రంగు బ్యాలెట్ పత్రాన్ని, వార్డు సభ్యులకు తెలుపు రంగు సిద్ధం చేసింది. అలాగే గుర్తుల కేటాయింపు పూర్తైంది.
గుర్తులను ఎలా కేటాయిస్తారంటే : నామినేషన్ల ఉపసంహరించిన తర్వాత, చివరిగా పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల జాబితాను రిటర్నింగ్ అధికారి సిద్ధం చేస్తారు. ఆ జాబితాలోని అభ్యర్థుల పేర్లలోని మొదటి అక్షరం ప్రకారంగా, అంటే నామినేషన్ దాఖలు సమర్పించిన పత్రాల్లో అభ్యర్థుల పేరు ఇంటిపేరుతో మొదలైతే దానిలోని మొదటి అక్షరాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. ఇంటిపేరు లేనట్లయితే, అభ్యర్థి పేరులోని మొదటి అక్షరాన్ని ఆధారంగా నోటిఫై చేసిన గుర్తులను వరుస క్రమంలో అభ్యర్థులకు కేటాయిస్తారు.
అభ్యర్థుల్లో గుర్తుల గందరగోళం : అయితే అభ్యర్థులకు కేటాయిస్తున్న గుర్తులు ఓటర్లను, అభ్యర్థులనూ అయోమయానికి గురిచేసేలా ఉన్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి తెలిసే విధంగానే కేటాయించినప్పటికీ, అవి ఇతర అభ్యర్థుల గుర్తులనూ పోలి ఉన్నాయి. దీంతో ఓటర్లు ఒక గుర్తుకు బదులు ఇంకో దానికి ఓటు వేసే ప్రమాదం ఉంది. ఇదే జరిగితే తమ ఓట్లు ఎక్కడ పక్కదారి పడతాయోనన్న భయం అభ్యర్థుల్లో నెలకొంది.
ఓటర్లు ఎక్కడ తడబడతారోనని : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల పేర్లు, ఫొటోలు బ్యాలెట్ పేపర్లో ఉండవు. అభ్యర్థుల పేర్ల ఆధారంగా గుర్తులను మాత్రమే ఎన్నికల సంఘం కేటాయిస్తుంది. ప్రస్తుత ఎన్నికలకు సంబంధించి, బ్యాలెట్ పేపర్లో సర్పంచ్ అభ్యర్థులకు 30 గుర్తులు, వార్డు సభ్యులకు 20 గుర్తులను కేటాయించింది. వాటిలో గ్యాస్ స్టవ్, గ్యాస్ సిలిండర్ వంటి గుర్తులు, ఒకే పోలిక ఉన్న గుర్తులు చాలానే ఉన్నాయి. ఈ గుర్తులను ప్రచారం చేసుకోవడం అభ్యర్థులకు ఇబ్బందికరంగా మారనుంది. గుర్తులు ఒకే విధంగా ఉన్నందున వృద్ధులు, కాస్త దృష్టి లోపం ఉన్నవారు గుర్తుపట్టడం కష్టంగా ఉందని, దీనివల్ల ఫలితాలే మారిపోయే ప్రమాదముందని అభ్యర్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
వారికివి అర్థమయ్యేనా? : ప్రస్తుతం ఎన్నికల సంఘం కేటాయించిన గుర్తుల్లో బ్యాలెట్ పేపర్పై ముందుగా ఉంగరం, కత్తెర, బ్యాటు, ఫుట్బాల్, లేడీ పర్సు, రిమోట్, టూత్పేస్టు, స్పానర్ గుర్తులు వరసగా ఉన్నాయి. గ్రామాల్లో ఎక్కువగా నిరక్ష్యరాస్యులు, వయసుపై బడిన వారు ఉంటారు. వీరికి సులభంగా అర్థమయ్యే మంచం, చెప్పులు, పలక, కొబ్బరి చెట్టు వంటి గుర్తులను ఎన్నికల సంఘం బ్యాలెట్ పేపర్లో ఎక్కడో చివర్లో కేటాయించింది. అలాగే బ్యాలెట్ పేపర్లో చివరి గుర్తు వచ్చిన అభ్యర్థులు నిరక్ష్యరాస్యులకు వృద్ధులకు చెప్పడం కూడా ఇబ్బందికరంగా మారనుంది. ఎందుకంటే, చిట్టచివరికి నోటా గుర్తు ఉంటుంది. వారు వేసే ఓటును అభ్యర్థికి బదులు పొరపాటున నోటాకు వేసే ప్రమాదముంది.
గత ఎన్నికల్లో పరిశీలస్తే : భువనగిరి పార్లమెంట్ నియోజక వర్గానికి 2019లో జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఓ స్వతంత్ర అభ్యర్థికి ఎన్నికల సంఘం రోడ్డు రోలర్ గుర్తును కేటాయించింది. అప్పడు అధికారంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీది కారు గుర్తు. ఈ ఎలక్షన్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థికి 27వేల ఓట్లు పడ్డాయి. కారు గుర్తును పోలి ఉన్నందుకే ఆ ఓట్లు రావడానికి కారణమని ఓట్ల లెక్కింపు తర్వాత తేలింది. ఇదే విధంగానే దుబ్బాక ఉప ఎన్నికల్లో కూడా మరో స్వతంత్ర అభ్యర్థి ట్రక్కు గుర్తు కూడా కారు గుర్తును పోలి ఉండటంతో 3,570 ఓట్లు వచ్చాయి. గుర్తుల గందరగోళంతో నాయకులతో పాటు పార్టీల భవిష్యత్తును తలకిందులు చేసే అవకాశాలున్నాయి.
అభ్యర్థులకు ఎదురయ్యే సవాళ్లు : ఎన్నికల సంఘం అభ్యర్థులకు కేటాయించిన గుర్తుల్లో ఓటర్లను అయోమయానికి గురి చేసే పలు గుర్తులివే
- చెత్తడబ్బా, బక్కెట్ గుర్తులు చూడటానికి ఒకే విధంగా కనబడే ప్రమాదముంది.
- నల్లబల్ల, మంచం, టేబుల్, పలక, బిస్కెట్ గుర్తులు చతురస్ర ఆకారంతో ఒకే మాదిరిగా కనిపిస్తాయి.
- గరాట, ఐస్క్రీం, గాజుగ్లాసులు మూడూ త్రిభుజాకారంతో గందరగోళానికి గురిచేస్తాయి.
- బ్యాట్స్మెన్, స్టంప్స్ గుర్తులు వేరు వేరయినప్పటికీ రెండింట్లో స్టంప్స్ ఉండటంతో ఓటర్లు తడబడవచ్చు.
- బెండకాయ, బకెట్, టీ, జల్లెడ, బ్రష్, చెయిన్, చెప్పులు వంటి గుర్తులు వచ్చిన వారు ప్రచారం చేసుకోవడానికి ఇబ్బందికరంగా మారనుంది.
ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటే గ్రామానికి రూ.50లక్షలు - ఖర్చు ఎంతైనా పోటీకి 'సై' అంటున్న యువ అభ్యర్థులు!
ఏకగ్రీవం కాకుండా అడ్డుకుంటారా? - సర్పంచ్గా నామినేషన్ వేసిన మహిళ భర్త కిడ్నాప్!