రెండో దశ పల్లె పోరు ప్రారంభం - చలిలో ఓటేసేందుకు తరలివచ్చిన ఓటర్లు

రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు - ఓటర్లను వణికిస్తున్న చలిపులి - మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పోలింగ్​

Telangana Panchayat Elections Second Phase
Telangana Panchayat Elections Second Phase (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 7:33 AM IST

Choose ETV Bharat

Telangana Panchayat Elections Second Phase : రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు పోలింగ్​ ప్రారంభమైంది. 3,911 పంచాయతీలు, 29,917 వార్డులకు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్​ కొనసాగనుంది. ఓటర్లు ఒక్కొక్కరుగా ఓటేసేందుకు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు వస్తున్నారు. ఓటర్లను చలిపులి వణికిస్తోంది. చలికి భయపడి ఓటర్లు ఓటేసేందుకు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు తక్కువగా వస్తున్నారు. కాస్త సమయం ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ పోలింగ్ ఊపందుకుంటుందని ఎన్నికల అధికారులు భావిస్తున్నారు.

మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు : ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్​ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించి సర్పంచ్​, వార్డు మెంబర్ల ఎన్నిక ప్రకటించనున్నారు. వీలైనన్ని గ్రామాల్లో ఉపసర్పంచ్​ ఎన్నికలు కూడా ఇవాళే పూర్తి చేస్తామని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్​ రాణికుముదిని తెలిపారు. రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీల్లో 27,96,006 మంది పురుషులు, 29,26,306 మంది మహిళలు కలిపి మొత్తం 57,22,665 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.

5 గ్రామాల్లో ఎన్నికలు నిలిపివేత : రెండో దశలో 4,333 గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచి, 38,350 వార్డు సభ్యుల పదవుల ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్​ వెలువడింది. వీటిలో 415 గ్రామ సర్పంచి, 8307 వార్డు పదవులు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. మరో ఐదు గ్రామాలు, 108 వార్డుల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. మిగతా వాటిలో 415 మంది సర్పంచ్​లు, 8,307 వార్డు మెంబర్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.

రెండు గ్రామ పంచాయతీలు, 18 వార్డుల్లో కోర్టు స్టే వల్ల ఎన్నికలు నిలిచిపోయాయి. గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచి పదవులకు నామినేషన్లు దాఖలు కాని 5 గ్రామాల్లో రెండు నల్గొండ జిల్లాలో భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లా, మంచిర్యాల జిల్లా, వరంగల్‌ జిల్లాలో ఒకటి చొప్పున ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. రెండు సర్పంచి స్థానాలకు ఎన్నికలు జరపడం లేదని ఈసీ వివరించింది.

ఎన్నికల సిబ్బంది : ఈ ఎన్నికలో మొత్తం 4, 593 మంది రిటర్నింగ్ అధికారులు, 30,661 మంది పోలింగ్ సిబ్బంది, 2,489 మంది మైక్రో అబ్జర్వర్లు రంగంలోకి దిగారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,769 కేంద్రాల్లో పోలింగ్​ కోసం 46,026 బ్యాలెట్​ బాక్సులు వినియోగిస్తున్నారు. పోలింగ్​ జరిగే గ్రామాల్లో నేడు సెలవు ప్రకటించారు. సమస్యాత్మకంగా గుర్తించిన 3,769 కేంద్రాల్లో పోలింగ్​ ప్రక్రియను వెబ్​కాస్టింగ్​ చేస్తున్నారు.

TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు
TG PANCHAYAT ELECTION SECOND PHASE
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

