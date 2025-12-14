రెండో దశ పల్లె పోరు ప్రారంభం - చలిలో ఓటేసేందుకు తరలివచ్చిన ఓటర్లు
Published : December 14, 2025 at 7:33 AM IST
Telangana Panchayat Elections Second Phase : రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. 3,911 పంచాయతీలు, 29,917 వార్డులకు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ కొనసాగనుంది. ఓటర్లు ఒక్కొక్కరుగా ఓటేసేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాలకు వస్తున్నారు. ఓటర్లను చలిపులి వణికిస్తోంది. చలికి భయపడి ఓటర్లు ఓటేసేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తక్కువగా వస్తున్నారు. కాస్త సమయం ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ పోలింగ్ ఊపందుకుంటుందని ఎన్నికల అధికారులు భావిస్తున్నారు.
మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు : ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించి సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్ల ఎన్నిక ప్రకటించనున్నారు. వీలైనన్ని గ్రామాల్లో ఉపసర్పంచ్ ఎన్నికలు కూడా ఇవాళే పూర్తి చేస్తామని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదిని తెలిపారు. రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీల్లో 27,96,006 మంది పురుషులు, 29,26,306 మంది మహిళలు కలిపి మొత్తం 57,22,665 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.
5 గ్రామాల్లో ఎన్నికలు నిలిపివేత : రెండో దశలో 4,333 గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచి, 38,350 వార్డు సభ్యుల పదవుల ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. వీటిలో 415 గ్రామ సర్పంచి, 8307 వార్డు పదవులు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. మరో ఐదు గ్రామాలు, 108 వార్డుల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. మిగతా వాటిలో 415 మంది సర్పంచ్లు, 8,307 వార్డు మెంబర్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
రెండు గ్రామ పంచాయతీలు, 18 వార్డుల్లో కోర్టు స్టే వల్ల ఎన్నికలు నిలిచిపోయాయి. గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచి పదవులకు నామినేషన్లు దాఖలు కాని 5 గ్రామాల్లో రెండు నల్గొండ జిల్లాలో భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లా, మంచిర్యాల జిల్లా, వరంగల్ జిల్లాలో ఒకటి చొప్పున ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. రెండు సర్పంచి స్థానాలకు ఎన్నికలు జరపడం లేదని ఈసీ వివరించింది.
ఎన్నికల సిబ్బంది : ఈ ఎన్నికలో మొత్తం 4, 593 మంది రిటర్నింగ్ అధికారులు, 30,661 మంది పోలింగ్ సిబ్బంది, 2,489 మంది మైక్రో అబ్జర్వర్లు రంగంలోకి దిగారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,769 కేంద్రాల్లో పోలింగ్ కోసం 46,026 బ్యాలెట్ బాక్సులు వినియోగిస్తున్నారు. పోలింగ్ జరిగే గ్రామాల్లో నేడు సెలవు ప్రకటించారు. సమస్యాత్మకంగా గుర్తించిన 3,769 కేంద్రాల్లో పోలింగ్ ప్రక్రియను వెబ్కాస్టింగ్ చేస్తున్నారు.