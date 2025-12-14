Telangana Panchayat Elections Results2025

గుర్తు లేదని ఒకరు, డబ్బులు పంచుతున్నారని సెల్ టవర్ ఎక్కి మరొకరు నిరసన - పల్లె పోరులో చిత్రాలు

ప్రశాంతంగా సాగుతున్న రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు - చివరి నిమిషంలో పోలింగ్​ కేంద్రాలకు క్యూ కడుతున్న ఓటర్లు - పలుచోట్ల గొడవలకు దిగిన ప్రధాన పార్టీ శ్రేణులు

Telangana Panchayat Elections Second Phase
Telangana Panchayat Elections Second Phase (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 12:34 PM IST

Choose ETV Bharat

Telangana Panchayat Elections Second Phase : రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. అక్కడక్కడ చెదురుమదురు ఘర్షణలు మినహా మిగిలిన అన్ని చోట్ల పోలింగ్​ ప్రశాంతంగా సాగుతోంది. ఓటర్లు ఓటేసేందుకు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు తరలివస్తున్నారు. ఇంకో గంట సమయం మాత్రమే ఓటింగ్​ మిగిలి ఉండటంతో ఓటర్లు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు క్యూ కడుతున్నారు.

ఖమ్మం జిల్లాలోని నేరుకొండపల్లి మండలంలోని ఓ గ్రామంలో విషాదం నెలకొంది. జిల్లాలోని అనాసాగరంలో గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్​గా పోటీ చేసిన స్వతంత్ర అభ్యర్థి దామల నాగరాజు మృతి చెందారు. నామినేషన్​ వేసిన అనంతరం అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. డాక్టర్లు బ్రెయిన్​ డెడ్​తో మృతి చెందారని నిర్ధారించడంతో కుటుంబ సభ్యులు మృతదేహాన్ని ఇంటికి తరలించారు. అభ్యర్థి నాగరాజుకు ఎన్నికల్లో ఉంగరం గుర్తును కేటాయించారు. ఎన్నికల రోజే స్వతంత్ర అభ్యర్థి మృతి చెందడంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

సెల్​టవర్​ ఎక్కిన సర్పంచ్​ అభ్యర్థి : మెదక్​ జిల్లా నార్సింగ్​లో సర్పంచ్​ అభ్యర్థి శంకర్​నాయక్​ సెల్​టవర్​ ఎక్కారు. నర్సంపల్లి పెద్దతండా సర్పంచ్​ పదవికి ఆయన పోటీ చేస్తున్నారు. ప్రత్యర్థులు ఓటుకు రూ.2 వేలు పంచుతున్నారని శంకర్​నాయక్​ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ప్రత్యర్థులు భారీగా డబ్బులు పంచడంపై సెల్​టవర్​ ఎక్కి నిరసన తెలిపారు. గతంలోనూ సర్పంచ్​గా పోటీ చేసి ఓడిపోయానని శంకర్​నాయక్​ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

నిలిచిపోయిన పోలింగ్​ : వనపర్తి జిల్లా చిమనగుంటపల్లిలో 8వ వార్డులో పోలింగ్​ నిలిచిపోయింది. బ్యాలెట్​పత్రంలో తన గుర్తులేదని వార్డు అభ్యర్థి శేషమ్మ అభ్యంతరం తెలిపారు. తనకు కేటాయించిన గ్యాస్​ సిలిండర్​ గుర్తు బ్యాలెట్​లో లేదని అభ్యర్థి ఫిర్యాదు చేశారు. కొద్దిసేపు పోలింగ్​ నిలిపేసి కొత్త బ్యాలెట్లు తెప్పించి ఓటింగ్​ను కొనసాగించారు. అప్పటికే ఓటు వేసిన వాళ్ల పరిస్థితి ఏంటని అధికారులను అభ్యర్థి శేషమ్మ నిలదీశారు.

ఇక రాష్ట్రంలోని పలు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. డబ్బులు పంచుతున్నారని, ఓటు వేయనివ్వలేదన్న కారణాలతో ఘర్షణలు జరిగాయి. మెదక్​ జిల్లా మనోహరాబాద్​ మండలం కోనాయిపల్లిలో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. కోనాయిపల్లిలో కాంగ్రెస్​, బీజేపీ శ్రేణులు కొట్టుకున్నారు. పోలింగ్​ కేంద్రం వద్ద ప్రచారం చేస్తున్నారని వాగ్వాదం, ఘర్షణకు దిగారు. సంగారెడ్డి జిల్లా చౌటుకూరు మండలం శివంపేటలోనూ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. గ్రామంలో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఘర్షణకు దిగిన వారిని పోలీసులు చెదరగొట్టారు.

  • నిజామాబాద్​ జిల్లా డిచ్​పల్లి మండలం ధర్మారం(బి)లో స్వల్ప ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలింగ్​ కేంద్రంలో ప్రచారం చేస్తున్నారని ఇరువర్గాల మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది. పోలింగ్​ కేంద్రం నుంచి ఇరువర్గాలను పోలీసులు చెదరగొట్టారు.
  • వికారాబాద్​ జిల్లా మోమిన్​పేట మండలం గోల్కొండలో సర్పంచ్​ అభ్యర్థి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. గోల్కొండ గ్రామంలో రోడ్డుపై కూర్చొని సర్పంచ్​ అభ్యర్థి కీర్తి నిరసన తెలిపారు. అధికారులు, పోలీసులు ఒక వర్గానికి సహకరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. గోల్కొండ గ్రామంలో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా కీర్తి పోటీ చేశారు.
  • నిర్మల్​ జిల్లాలోని కుబీర్​ మండలం సిర్పల్లి తండాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. విద్యుదాఘాతంతో నవీన్​ అనే యువకుడు మృతి చెందాడు. మరొకరికి తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి. ఎన్నికల ప్రచారం కోసం టెంట్​ వేస్తుండగా ఇద్దరికి విద్యుదాఘాతం జరిగింది.

TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TG PANCHAYAT ELECTIONS 2025
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

