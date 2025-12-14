గుర్తు లేదని ఒకరు, డబ్బులు పంచుతున్నారని సెల్ టవర్ ఎక్కి మరొకరు నిరసన - పల్లె పోరులో చిత్రాలు
ప్రశాంతంగా సాగుతున్న రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు - చివరి నిమిషంలో పోలింగ్ కేంద్రాలకు క్యూ కడుతున్న ఓటర్లు - పలుచోట్ల గొడవలకు దిగిన ప్రధాన పార్టీ శ్రేణులు
Published : December 14, 2025 at 12:34 PM IST
Telangana Panchayat Elections Second Phase : రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. అక్కడక్కడ చెదురుమదురు ఘర్షణలు మినహా మిగిలిన అన్ని చోట్ల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగుతోంది. ఓటర్లు ఓటేసేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివస్తున్నారు. ఇంకో గంట సమయం మాత్రమే ఓటింగ్ మిగిలి ఉండటంతో ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు క్యూ కడుతున్నారు.
ఖమ్మం జిల్లాలోని నేరుకొండపల్లి మండలంలోని ఓ గ్రామంలో విషాదం నెలకొంది. జిల్లాలోని అనాసాగరంలో గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్గా పోటీ చేసిన స్వతంత్ర అభ్యర్థి దామల నాగరాజు మృతి చెందారు. నామినేషన్ వేసిన అనంతరం అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. డాక్టర్లు బ్రెయిన్ డెడ్తో మృతి చెందారని నిర్ధారించడంతో కుటుంబ సభ్యులు మృతదేహాన్ని ఇంటికి తరలించారు. అభ్యర్థి నాగరాజుకు ఎన్నికల్లో ఉంగరం గుర్తును కేటాయించారు. ఎన్నికల రోజే స్వతంత్ర అభ్యర్థి మృతి చెందడంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
సెల్టవర్ ఎక్కిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి : మెదక్ జిల్లా నార్సింగ్లో సర్పంచ్ అభ్యర్థి శంకర్నాయక్ సెల్టవర్ ఎక్కారు. నర్సంపల్లి పెద్దతండా సర్పంచ్ పదవికి ఆయన పోటీ చేస్తున్నారు. ప్రత్యర్థులు ఓటుకు రూ.2 వేలు పంచుతున్నారని శంకర్నాయక్ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ప్రత్యర్థులు భారీగా డబ్బులు పంచడంపై సెల్టవర్ ఎక్కి నిరసన తెలిపారు. గతంలోనూ సర్పంచ్గా పోటీ చేసి ఓడిపోయానని శంకర్నాయక్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
నిలిచిపోయిన పోలింగ్ : వనపర్తి జిల్లా చిమనగుంటపల్లిలో 8వ వార్డులో పోలింగ్ నిలిచిపోయింది. బ్యాలెట్పత్రంలో తన గుర్తులేదని వార్డు అభ్యర్థి శేషమ్మ అభ్యంతరం తెలిపారు. తనకు కేటాయించిన గ్యాస్ సిలిండర్ గుర్తు బ్యాలెట్లో లేదని అభ్యర్థి ఫిర్యాదు చేశారు. కొద్దిసేపు పోలింగ్ నిలిపేసి కొత్త బ్యాలెట్లు తెప్పించి ఓటింగ్ను కొనసాగించారు. అప్పటికే ఓటు వేసిన వాళ్ల పరిస్థితి ఏంటని అధికారులను అభ్యర్థి శేషమ్మ నిలదీశారు.
ఇక రాష్ట్రంలోని పలు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. డబ్బులు పంచుతున్నారని, ఓటు వేయనివ్వలేదన్న కారణాలతో ఘర్షణలు జరిగాయి. మెదక్ జిల్లా మనోహరాబాద్ మండలం కోనాయిపల్లిలో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. కోనాయిపల్లిలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ శ్రేణులు కొట్టుకున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ప్రచారం చేస్తున్నారని వాగ్వాదం, ఘర్షణకు దిగారు. సంగారెడ్డి జిల్లా చౌటుకూరు మండలం శివంపేటలోనూ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. గ్రామంలో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఘర్షణకు దిగిన వారిని పోలీసులు చెదరగొట్టారు.
- నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి మండలం ధర్మారం(బి)లో స్వల్ప ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలింగ్ కేంద్రంలో ప్రచారం చేస్తున్నారని ఇరువర్గాల మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది. పోలింగ్ కేంద్రం నుంచి ఇరువర్గాలను పోలీసులు చెదరగొట్టారు.
- వికారాబాద్ జిల్లా మోమిన్పేట మండలం గోల్కొండలో సర్పంచ్ అభ్యర్థి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. గోల్కొండ గ్రామంలో రోడ్డుపై కూర్చొని సర్పంచ్ అభ్యర్థి కీర్తి నిరసన తెలిపారు. అధికారులు, పోలీసులు ఒక వర్గానికి సహకరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. గోల్కొండ గ్రామంలో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా కీర్తి పోటీ చేశారు.
- నిర్మల్ జిల్లాలోని కుబీర్ మండలం సిర్పల్లి తండాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. విద్యుదాఘాతంతో నవీన్ అనే యువకుడు మృతి చెందాడు. మరొకరికి తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి. ఎన్నికల ప్రచారం కోసం టెంట్ వేస్తుండగా ఇద్దరికి విద్యుదాఘాతం జరిగింది.
రెండో దశ పల్లె పోరు ప్రారంభం - చలిలో ఓటేసేందుకు తరలివచ్చిన ఓటర్లు
ఈసారైనా నన్ను గెలిపించండి ప్లీజ్ - 100 శాతం పోలింగ్ జరగలేదని 'ఓటు' ఆవేదన