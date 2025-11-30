తొలి విడతకు లక్ష మంది నామినేషన్లు! - నేటి నుంచి రెండో విడత స్వీకరణ

ETV Bharat / state

తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు ముగిసిన నామినేషన్ల గడువు - ఇవాళ్టి నుంచి రెండో విడత ఎన్నికలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ - రెండో విడతలో 4,333 పంచాయతీలు, 38,350 వార్డుల్లో ఎన్నికలు

Telangana Local Body Elections 2025
Telangana Local Body Elections 2025 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 30, 2025 at 7:21 AM IST

Telangana Local Body Elections 2025 : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో భారీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. మొదటి విడత ఎన్నికలు జరిగే పంచాయతీల్లో సుమారు లక్ష మంది నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈ నెల 27న ప్రారంభమైన నామినేషన్ల గడువు నిన్నటితో ముగిసింది. అయితే సాయంత్రం 5 గంటల్లోపు రిటర్నింగ్ అధికారి కార్యాలయానికి చేరుకున్న వారికి నామినేషన్లు వేసేందుకు అవకాశం ఇచ్చి టోకెన్లు జారీ చేశారు. పలు గ్రామాల్లో అర్ధరాత్రి దాటినప్పటికీ నామినేషన్ల దాఖలు కొనసాగింది. మొదటి విడతలో 4,236 గ్రామ పంచాయతీలు, 37,440 వార్డుల్లో నామినేషన్లు స్వీకరించారు. మొదటి, రెండు రోజులు కలిపి 19,700 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. సర్పంచి పదవుల కోసం 8,198, వార్డు సభ్యుల కోసం 9,643 నామినేషన్ల దాఖలయ్యాయి.

శనివారం(నిన్న) చివరి రోజు భారీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఇవాళ నామినేషన్లు పరిశీలించి చెల్లుబాటైన వాటి వివరాలు ప్రకటిస్తారు. రేపు అప్పీళ్లు స్వీకరించి ఎల్లుండి పరిష్కరిస్తారు. డిసెంబరు 3వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగిసిన తర్వాత పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల వివరాలను ప్రకటిస్తారు. డిసెంబరు 11వ తేదీన ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు మొదటి విడత పోలింగ్ జరగనుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం ఓట్లు లెక్కించి వార్డు సభ్యులు, సర్పంచ్‌తో పాటు ఉపసర్పంచ్‌ ఎన్నికను పూర్తి చేస్తారు.

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు - నేటి నుంచే రెండో విడత నామినేషన్ల స్వీకరణ (ETV)

నేటి నుంచి రెండో విడత నామినేషన్లు : రెండో విడత ఎన్నికలు జరగనున్న పంచాయతీల్లో నామినేషన్ల ప్రక్రియ నేడు ప్రారంభం కానుంది. రెండో విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 193 మండలాల్లోని 4,333 పంచాయతీలు, 38,350 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. వీటికి నేటి నుంచి డిసెంబరు 2 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించి 3వ తేదీన పరిశీలించి చెల్లుబాటైన నామినేషన్ల వివరాలు ప్రకటిస్తారు. వాటిపై డిసెంబరు 4న అప్పీళ్లు స్వీకరించి 5వ తేదీలోగా పరిష్కరిస్తారు. డిసెంబరు 6వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగిసిన తర్వాత పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల వివరాలను ప్రకటిస్తారు.

డిసెంబరు 14వ తేదీన ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ నిర్వహించి అదే రోజు మధ్యాహ్నం ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. డిసెంబరు 3వ తేదీ నుంచి మూడో విడత ఎన్నికల ప్రక్రియ ఉంటుంది. మూడో విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 182 మండలాల్లోని 4,159 పంచాయతీలు, 36,452 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. డిసెంబరు 3 నుంచి 5 వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ, 6న పరిశీలన, 7న అప్పీళ్లు, 9న ఉపసంహరణ గడువు పూర్తయ్యాక 17వ తేదీన పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. పలు పంచాయతీల్లో ఏకగ్రీవ ఎన్నిక కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

ఎన్నికలకు ముందే షరతులు : ఎన్నికలకు ముందే గ్రామానికి రహదారి నిర్మించాలంటూ ఖమ్మం జిల్లా కారేపల్లి మండలం రేగులగూడెం అనంతారం గ్రామస్థులు డిమాండ్ చేశారు. రహదారి నిర్మిస్తేనే ఓట్లు అడిగేందుకు రావాలని షరతు పెట్టారు. యాదాద్రిభువనగిరి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలం దాతరుపల్లిలో ఎన్నికల కోడ్ అమలులో ఉన్నా పంచాయతీ ఆవరణలో పార్టీల జెండాదిమ్మెలు దర్శనమిచ్చాయి. సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్‌చెరు నియోజకవర్గంలో గుమ్మడిదలకు చెందిన బీఆర్​ఎస్​ నేత గోవర్ధన్ రెడ్డి ఏకగ్రీవం చేస్తే 11 పంచాయతీలకు ఒక్కొక్క దానికి రూ.10 లక్షలు ఇస్తానని బహిరంగంగా వీడియో విడుదల చేశారు

