రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు - ఒక్క ఓటు తేడాతో ఉపసర్పంచ్ హోదాను కైవసం చేసుకుంటున్న వార్డు మెంబరు
Published : December 13, 2025 at 12:22 PM IST
Telangana Panchayath Elections Results 2025 : మొదటి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఇప్పుడు రెండు, మూడు విడతల కోసం ఒకవైపు ప్రచారం కొనసాగుతోంది. అభ్యర్థులు గెలవాలని అనేక రకాలుగా ప్రచారాలు చేశారు. ఫలితాలు మాత్రం వారి అదృష్టం పైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. కొందరికి సమాన ఓట్లు వస్తే అధికారులు డ్రా తీసి గెలిచిన వారిని సర్పంచ్గా ప్రకటిస్తున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల ఒక్క ఓటు తేడాతో సర్పంచ్గా ఎన్నికయ్యారు. అయితే ఇక్కడ వార్డు సభ్యుడిగా కూడా గెలవడం ముఖ్యం. ఎందుకంటే వార్డు సభ్యుడిగా గెలిస్తేనే ఉపసర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేయవచ్చు. అప్పటికే ఎవరు ఉపసర్పంచ్ అన్నది వాళ్లే నిర్ణయించుకుంటారు. అయితే ఇక్కడ కూడా వార్డు సభ్యులు ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలుపొందిన వారు ఉన్నారు.
ఒక్క ఓటుతో వార్డు సభ్యుడి నుంచి ఉపసర్పంచి : సాయిలు ఒక్క ఓటుతో వార్డు సభ్యుడిగా గెలిచి ఉపసర్పంచి అయ్యారు. పత్రి సాయిలు మండలంలోని సీతానగర్ గ్రామానికి చెందినవారు. ఈయన కాంగ్రెస్ మద్దతుతో ఆరో వార్డు నుంచి పోటీ చేశారు. అక్కడ మొత్తం 62 ఓట్లు పోలయ్యాయి. అందులో రెండు చెల్లడం లేదు. పత్రి సాయిలుకు 60 ఓట్లలో 30 ఓట్లు వచ్చాయి. ప్రత్యర్థికి 29 ఓట్లు వచ్చాయి. నోటాకు ఒక ఓటు మాత్రమే వచ్చింది. దీంతో సాయిలు ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలుపొందారు. తర్వాత జరిగిన ఉపసర్పంచ్ ఎన్నికలో పాల్గొని ఉపసర్పంచ్ పీఠాన్ని దక్కించుకున్నారు.
ఏకగ్రీవమైనా, ఎన్నికలైనా : టేక్మాల్ మండలంలోని చంద్రు తండా నూతన పంచాయతీగా ఏర్పడింది. 2019 ఎన్నికల్లో తండాకు చెందిన స్రవంతిని ఏకగ్రీవంగా సర్పంచ్గా ఎన్నుకున్నారు. ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో ఆమెతో పాటు ఇద్దరు అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు. అయినప్పటికీ 210 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొంది రెండోసారి ఆమెనే సర్పంచ్ అయ్యారు.
నాడు ఎంపీటీసీ, నేడు సర్పంచ్ : వెంకటాపూర్ పంచాయతీ సర్పంచ్గా రాంబాయి విజయం సాధించారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎంపీటీసీగా ఎల్లంపల్లి టీసీ నుంచి ఎస్టీ మహిళ రిజర్వేషన్ కావడంతో పోటీ చేసి గెలుపొందారు. ఈసారి వెంకటాపూర్ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎస్టీ మహిళకు రిజర్వేషన్ కావడంతో రాంబాయి పోటీ చేశారు. 74 ఓట్ల మెజార్టీతో ఆమె గెలుపొందారు.
బరిలో దిగిన తోడికోడళ్లు : వెల్దుర్తి మండలం దామరంచలో ఇద్దరు మహిళా అభ్యర్థులు సర్పంచ్ పదవి కోసం పోటీపడుతున్నారు. గ్రామంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్లకు పట్టుంది. ఈ రెండు పార్టీల నాయకులు వరుసకు తోడికోడళ్లయిన వెల్దుర్తి నాగమణి, వెల్దుర్తి విజయను సర్పంచి అభ్యర్థులుగా పోటీలో నిలిపారు. నాగమణి కాంగ్రెస్ మద్దతుదారునిగా, విజయ బీఆర్ఎస్ మద్దతుతో పోటీ చేస్తున్నారు.
సర్పంచి అభ్యర్థికి గుండెపోటు : సర్పంచి అభ్యర్థి గుండెపోటుతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఈ ఘటన చిన్నశంకరంపేట మండలం జంగరాయి గ్రామంలో శుక్రవారం జరిగింది. సర్పంచి అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగిన సంజీవరెడ్డికి కత్తెర గుర్తును కేటాయించారు. గురువారం ఉదయం ప్రచారంలో పాల్గొని ఇంటికి చేరుకున్న ఆయన అర్ధరాత్రి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు మెదక్లోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు గుండెపోటు వచ్చిందని నిర్ధారించారు. అయితే మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. డిసెంబర్ 14న ఆదివారం రోజున రెండో విడత ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
