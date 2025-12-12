పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికర ఫలితాలు - 'లక్కీ'గా గెలిచిన సర్పంచ్లు
ముగిసిన తొలి విడత పల్లెపోరు పోలింగ్, కౌంటింగ్ - నువ్వా-నేనా అన్నట్లుగా చివరివరకు ఫలితాలపై సాగిన ఉత్కంఠ - మరికొన్ని చోట్ల ఆసక్తికర పరిణామాలతో రసవత్తరం
Published : December 12, 2025 at 7:29 AM IST
Telangana Panchayat Elections Results : తొలి విడత పల్లెపోరు అనేక ఆసక్తికర ఫలితాలకు వేదికైంది. మెదక్ జిల్లా టేక్మాల్ మండలం సూరంపల్లిలో చివరి వరకు ఫలితం ఉత్కంఠ రేపింది. ఇరువురు సర్పంచ్ అభ్యర్థులకు సమానంగా 276 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో అధికారులు లాటరీ పద్ధతిలో విజేతను ప్రకటించారు. దీంట్లో బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు మైలారం పోచయ్యను అదృష్టం వరించింది. రంగారెడ్డి జిల్లా కొందుర్గ్ మండలం చిన్నఎల్కచెర్ల ఫలితం కూడా నువ్వా-నేనా అంటూ చివరి వరకు ఉత్కంఠ రేపింది. ఇద్దరు అభ్యర్థులకు సమానంగా 212 ఓట్లు రావడంతో రీకౌంటింగ్ నిర్వహించారు. ఇందులోనూ సమాన ఓట్లు రావడంతో టాస్ వేసి అధికారులు విజేతను ప్రకటించారు. టాస్లో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారు మరాఠి రాజ్ కుమార్ను విజయం వరించింది.
విజేతలను డిసైడ్ చేసిన లాటరీ : అలాగే పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని మండలంలోని కాకర్లపల్లి గ్రామంలోనూ ఆసక్తికర ఫలితం వచ్చింది. బీఆర్ఎస్కు చెందిన కొమురయ్య, కాంగ్రెస్కు చెందిన రాజయ్యకు సమానమైన ఓట్లు రావటంతో అధికారులు డ్రా తీశారు. ఇందులో కొమురయ్య గెలుపొందినట్లుగా ప్రకటించారు. ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలం పుఠానీ తండాలో లాటరీ ద్వారా ఫలితం తేలింది. సర్పంచ్ అభ్యర్థులు ఇద్దరికీ సమానంగా 264 ఓట్లు రావడంతో లాటరీ తీశారు. ఇందులో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారు మూడ్ చిన్నాను అదృష్టం వరించింది.
మెదక్ జిల్లా రేగోడ్ మండలం కొండాపూర్ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారు బేగరి పాండరి ఒక్క ఓటుతో సర్పంచ్గా గెలుపొందాడు. బేగరి పాండరికి 288 ఓట్లు రాగా, అతని సమీప ప్రత్యర్థి బీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతుతో పోటీ చేసిన హరిజన సత్తయ్యకు 287 ఓట్లు వచ్చాయి. ఒక్క ఓటు ఆధిక్యంతో బేగరి పాండరి సర్పంచ్గా విజయం సాధించారు.
మరణించిన అభ్యర్థి గెలుపు : సిరిసిల్ల జిల్లా చింతల్ ఠాణా గ్రామంలో అనూహ్య ఫలితం వెలువడింది. 5 రోజుల క్రితం గుండెపోటుతో మరణించిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి చెర్ల మురళికి అత్యధిక ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో ఫలితం ప్రకటనపై అధికారులు తర్జనభర్జన పడ్డారు. ఫలితం ప్రకటించకుండా ఉన్నతాధికారి ఆదేశానికి అప్పగించారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుద్ రెడ్డి సొంత గ్రామం రంగారెడ్డిగూడలో బీజేపీ బలపరిచిన అభ్యర్థి రేవతి 31 ఓట్ల తేడాతో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థిపై విజయం సాధించారు. మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి తండ్రి రామచంద్రారెడ్డి 95 ఏళ్ల వయస్సులో సర్పంచ్గా గెలిచి రికార్డు సృష్టించారు. సూర్యాపేట జిల్లా నాగారం సర్పంచ్గా సత్తా చాటారు. ప్రజాసేవకు వయస్సు అడ్డురాదని నిరూపించారు.
తల్లిపై గెలిచిన కుమార్తె : జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలం తిమ్మాయిపల్లిలో తల్లిపై కుమార్తె గెలిచి తల్లిని మించిన తనయురాలిగా నిలిచింది. గ్రామానికి చెందిన తల్లి గంగవ్వ, కుమార్తె సుమ హోరాహోరీగా తలపడ్డారు. చివరకు కుమార్తె సుమ సర్పంచ్ పీఠాన్ని దక్కించుకుంది. తల్లి గంగవ్వపై కుమార్తె 91 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. పారిశ్రామిక పార్కు భూసేకరణ సమస్యతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చల్లోకి ఎక్కిన వికారాబాద్ జిల్లా లగచర్ల సర్పంచ్గా కాంగ్రెస్ మద్దతుదారు విజయం సాధించారు. 15 ఓట్ల తేడాతో వెంకట్రాములు గౌడ్ సర్పంచ్ పీఠాన్ని దక్కించున్నారు.
అక్కడక్కడ పోలీసు లాఠీఛార్జీ : యాదాద్రి జిల్లా తుర్కపల్లి మండలం ధర్మారంలో ఓట్ల లెక్కింపు సందర్భంగా రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. పరస్పరం దాడి చేసుకున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా సాలూర మండలం జాడి జమాల్పూర్లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట మండలం కొత్తపల్లి పోలింగ్ కేంద్రంలో 9వ వార్డు లెక్కింపు ప్రక్రియలో నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. మొదట కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సులోచన పోలింగ్ కేంద్రం నుంచి బయటకు రావడంతో బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు హైమ గెలుపొందినట్లుగా భావించారు. కానీ ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇచ్చిన సులోచనను పిలిచి ఇద్దరికీ సమానంగా ఓట్లు వచ్చాయని అధికారులు తెలిపారు. టాస్ వేయగా సులోచనకు అనుకూలంగా వచ్చింది. దీంతో ఇరుపక్షాల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు ఇరుపక్షాలను చెదరగొట్టారు.
