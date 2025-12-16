Telangana Panchayat Elections Results2025

మీ పల్లె బాగుపడాలా? - అయితే ఈ లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తినే సర్పంచిగా ఎన్నుకోండి

రాష్ట్రంలో రేపటి నుంచి మూడో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్​ - సద్గుణాలు ఉన్న వ్యక్తినే అభ్యర్థిగా ఎంచుకోవాలని విన్నపం - అభ్యర్థికి ఉండాల్సిన విలువేంటి?

Telangana Panchayat Elections
Telangana Panchayat Elections (Eenadu)
Published : December 16, 2025 at 11:34 AM IST

సమన్వయం : గ్రామంలో అందరినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాలి. గ్రామంలో ఏ సమస్య ఉన్నా వాటిని పరిష్కరించడానికి నిధులు రాబట్టుకునేందుకు కృషి చేయాలి. అలాంటి సమర్థుడు ఉంటేనే పల్లె బాగుపడుతుంది. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల సమన్వయంతో ముందుకెళ్లే వారు సైతం కావాలి.

అందుబాటులో ఉండాలి : ప్రజలకు ఏ కష్టం వచ్చినా గ్రామ ప్రథమ పౌరుడి వద్దకే జనాలు వెళ్తారు. కొందరు గెలిచిన తర్వాత పట్టణాలకు వెళ్తుంటారు. స్థానికంగా ఉంటూ ప్రజల కష్టాల్లో భాగమయ్యే వ్యక్తినే ఎన్నుకోవాలి. అప్పుడే పల్లె బాగుపడుతుంది. జనాలు బాగుపడతారు.

నిస్వార్థుడు : కులం, మతం, వర్గం, కుటుంబం, తమ వారంటూ పక్షపాతం వైఖరి చూపకూడదు. అందరినీ సమానంగానే చూసే వ్యక్తి సర్పంచ్​గా ఉండాలి. అప్పుడే పల్లె బాగుపడుతుంది.

పారదర్శకత : వచ్చే నిధులను సొంత అవసరాలకు కాకుండా గ్రామానికే పారదర్శకంగా వినియోగించాలి. ప్రతి రూపాయికి లెక్క చూపించాలి. జవాబుదారీతనంగా వ్యవహరించాలి. అప్పుడే పల్లె బాగుపడుతుంది.

ప్రజా భాగస్వామ్యం : గ్రామంలో ఏదైనా పని మొదలు పెట్టినప్పుడు, ఇతర నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ప్రజల సలహాలు, సూచనలు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే గ్రామసభలు నిర్వహించి, ఆ నిర్ణయం మేరకు ముందుకు వెళ్లాలి. అప్పుడే పల్లె బాగుపడుతుంది.

శాంతియుతం : గ్రామంలో ఘర్షణలు, అల్లర్లు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. శాంతియుత వాతావరణం ఉండేలా చొరవ చూపాలి. అప్పుడే పల్లె బాగుపడుతుంది.

నిష్పక్షపాతం : అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాల అమల్లో పక్షపాతం చూపకుండా అర్హులకు ఫలాలు అందేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే పల్లె బాగుపడుతుంది.

నేర్పరితనం: ప్రజల సమస్యలు తనవిగా భావించి, ప్రజా ప్రయోజనమే ముఖ్యమనే వారు కావాలి. గ్రామంలో తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, రహదారులు, విద్యుత్తు, వైద్యం, విద్య, గ్రంథాలయం తదితర వసతుల కల్పనపై దృష్టి పెట్టే నేర్పరి కావాలి.

Telangana Panchayat Elections
జనార్దన్​రెడ్డి, భారతమ్మ (Eenadu)

భర్త 25 ఏళ్లు, భార్య 5 ఏళ్లు సర్పంచ్​గా : సర్పంచి ఎన్నికల్లో ఒకటి, రెండు సార్లు విజయం సాధించడమే గొప్ప విషయం అనుకుంటే రంగారెడ్డి జిల్లా దండుమైలారం గ్రామానికి సర్పంచులుగా భర్త 25 ఏళ్లు, భార్య ఐదేళ్లు మొత్తం 30 ఏళ్లు సేవలు అందించి గ్రామస్థుల మనసు గెలుచుకున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని మేజర్​ గ్రామ పంచాయతీల్లో దండుమైలారం ఒకటి. ఈ గ్రామానికి తాడూరి జనార్దన్​రెడ్డి 1969 నుంచి 1995 వరకు సర్పంచిగా చేశారు. తర్వాత రిజర్వేషన్​ మారడంతో ఐదేళ్లు పాటు నిట్టు నర్సింహ సర్పంచిగా ఉన్నారు. మళ్లీ 2001-2006 మధ్య జనార్దన్​రెడ్డి భార్య భారతమ్మ సర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు.

జనార్దన్​రెడ్డి 40 ఏళ్ల కిందట సర్పంచిగా ఉన్న సమయంలో ప్రభుత్వానికి తన సొంత భూమి 5 ఎకరాలు ఇచ్చారు. ఆ భూమిలో ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయన నిస్వార్థంగా సేవలు అందించి ఎంతో అభివృద్ధి చేశారని గ్రామస్థులు గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ దంపతులు హైదరాబాద్​లో ఉంటున్నారు. 80 ఏళ్లకు పైగా వయసున్న జనార్దన్​రెడ్డి అప్పుడప్పుడు సొంతూరికి వచ్చి ప్రజల యోగక్షేమాలు తెలుసుకుంటూ వెళ్తుంటారు. సమస్యల పరిష్కారంలో తనవంతు సహకారం అందిస్తుంటారు.

Telangana Panchayat Elections
రవీందర్​, మంజల దంపతులు (Eenadu)

ఐదుసార్లు ఆ కుటుంబానికే సర్పంచ్​ పదవి : ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా ఆ కుటుంబం నుంచే ఐదుసార్లు సర్పంచులుగా ఎన్నికయ్యారు. వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు మహబూబాబాద్​ జిల్లా దంతాలపల్లి మండలం దాట్ల గ్రామానికి చెందిన కొమ్మినేని రవీందర్​, మంజల దంపతులు. దంతాలపల్లి మండల టీడీపీ అధ్యక్షుడిగా 1998 నుంచి 2018 దాకా పని చేసిన కొమ్మినేని రవీందర్​ 2001, 2006లలో జరిగిన ఎన్నికల్లో సర్పంచిగా గెలుపొందారు.

2013లో జనరల్​ మహిళకు కేటాయించడంతో ఆయన భార్య కొమ్మినేని మంజులతో సర్పంచి పదవికి పోటీ చేయించారు. ఆమె విజయం సాధించి 2018 దాకా పని చేశారు. 2019లో జనరల్​ స్థానంలో మూడోసారి రవీందర్​ సర్పంచిగా గెలుపొందారు. 2025లో మళ్లీ జనరల్​ మహిళకు కేటాయించడంతో మంజుల రెండోసారి సర్పంచిగా గెలుపొందగా, ఇలా ఐదుసార్లు ఆ కుటుంబం నుంచే ఎన్నికయ్యారు.

