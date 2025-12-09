ETV Bharat / state

మీరు ఊరికి వస్తే చాలు, మిగతావన్నీ మేము చూసుకుంటాం - ఓటర్ల ప్రసన్నం కోసం కాసుల వర్షం

పల్లెల్లో గ్రామ పంచాయతీల సమరం - మొదటి విడత ప్రచారానికి నేడే ఆఖరు - ప్రతి ఓటరును ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు అభ్యర్థుల ప్రయత్నాలు

Telangana Local Body Elections 2025
Telangana Local Body Elections 2025 (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Local Body Elections 2025 : పల్లెల్లో స్థానిక పోరు వేడి ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతోంది. ఏ గ్రామంలో చూసిన ఎన్నికల గురించే చర్చ నడుస్తోంది. అభ్యర్థులు నువ్వానేనా అన్నట్లు ప్రచారాన్ని సాగిస్తున్నారు. మొదటి విడత ప్రచారానికి ఇవాళ ఒక్కరోజే సమయం ఉండటంతో అభ్యర్థులు ప్రచారాన్ని జోరందుకున్నారు. ఈ జోరు మొదటి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగే గ్రామాల్లో కొనసాగుతోంది. ఏకగ్రీవాలు మినహా మిగతా చోట్ల పోలింగ్​ గురువారం జరగనుంది. అదేరోజు మధ్యాహ్నం నుంచి ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఓటరును ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు అభ్యర్థులు శతవిధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా ఉద్యోగ, ఉపాధిరీత్యా వలస వెళ్లిన ఓటర్లపైనా ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. అలాంటి వారిని పోలింగ్​ కేంద్రాల వరకు రప్పించేందుకు అభ్యర్థులు ప్రత్యేకంగా రవాణా సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మీరు ఊరికి వస్తే చాలు, మిగతావన్నీ మేం చూసుకుంటాం అనే హామీ వారికి ఇస్తున్నారు.

ఏ ఊరెళ్లినా ఒకటే చర్చ - పంచాయతీ ఎన్నికలు :

  • మొదటి విడత ఎన్నికలు జరిగే ఏ పల్లెకి వెళ్లిన పట్టణాల్లో ఉన్న మనవాళ్లు ఎప్పుడొస్తున్నారు? అనే ప్రశ్నలు, చర్చనే జరుగుతోంది. అభ్యర్థులు తమ అనుచరులతో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గ్రామం నుంచి పట్టణాలకు వెళ్లినవారి జాబితాలు రూపొందిస్తున్నారు. ఫోన్​నంబర్లు సేకరించి సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకుని వారిని పలకరించే పనిలో పడ్డారు.
  • దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు సొంత ఖర్చులతో రావడానికి వెనకాడతారని భావించి అభ్యర్థులు వారికి అదిరిపోయే ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు. ప్రాంతాల ప్రకారం ప్రైవేటు బస్సులు, కార్లును ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధం అవుతున్నారు. ప్రయాణానికి అయ్యే మొత్తంతో పాటు దారి ఖర్చులను భరిస్తున్నారు. ఊరికొచ్చిన ఓటర్లకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రత్యేక సౌకర్యాలు సైతం కల్పిస్తున్నారు.
  • కొణిజర్ల మండలంలోని ఓ గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ఎక్కువ మంది ఉపాధి కోసం వివిధ పట్టణాలు, నగరాలకు వలస వెళ్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక్కడ మొత్తం 1,124 మంది ఓటర్లకు గాను 250 మంది ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లు అభ్యర్థులు గుర్తించారు. వలస వెళ్లిన ఓటర్లు ఎటువైపు మళ్లితే వారు విజయం సాధించే అవకాశమే ఎక్కువగా ఉంది. అందుకే అలాంటి ఓటర్లకు ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు అభ్యర్థులు పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేస్తున్నారు.
  • పోలింగ్​ రోజు కంటే ముందే ఊరికొచ్చేలా ఏర్పాటు చేస్తామని అభ్యర్థులు హామీ ఇస్తున్నారు. ఓటు మన ఊరికి, అభివృద్ధి మీ ఇంటికి అనే నినాదంతో పట్టణాల్లో ఉంటున్న ఓటర్లను వారు ప్రసన్నం చేసుకుంటున్నారు.
  • కొన్నిచోట్ల ప్రచారం, అనుచర గణం, గ్రామంలోని ఓటర్లకు అయ్యే ఖర్చు కన్నా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఓటర్లను స్వస్థలాలకు రప్పించేందుకే ఎక్కువ మొత్తంలో ఖర్చు చేస్తుండటం ఇక్కడ గమనార్హం.
  • మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో విభిన్న రీతుల్లో అభ్యర్థులు ప్రచారాన్ని సాగిస్తున్నారు. ఓటర్లను వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రప్పించేందుకు నానా తంటాలు పడుతున్నారు. వారి గురించి ప్రత్యేకంగా అభ్యర్థులు వారికి నమ్మకమైన మనుషులను పట్టణాలకు పంపించి అక్కడి వారిని తీసుకొచ్చే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

ఎన్నికల్లో సోషల్ మీడియా హవా - నోటిఫికేషన్లతో మోత మోగిస్తున్న సర్పంచి అభ్యర్థులు

సర్పంచిని నిర్ణయించే ఆ ఒక్క ఓటు మీదే! - పల్లెకు పయనమవ్వు మిత్రమా

TAGGED:

TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS
TG PANCHAYAT ELECTIONS
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA GRAMA PANCHAYAT ELECTIONS
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.