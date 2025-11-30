సర్పంచ్ అంటే ఇక వాళ్లే - ఎప్పుడు ఎన్నికలొచ్చినా గెలుపు యునానిమస్
తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో అభ్యర్థులు - కొన్నేళ్లుగా కొందరినే వరిస్తున్న సర్పంచి పదవి
Telangana Gram Panchayat Elections 2025 : పంచాయతీ రాజకీయాలతో పల్లెలు వేడెక్కాయి. గ్రామాల్లో సర్పంచి పదవిని ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తారు. సర్పంచి పదవి కోసం ఎంత ఖర్చు చేయడానికైనా వెనకడుగు వేయరు. కొంతమంది ఈ పదవి కోసం ఆస్తులు, భార్యల పుస్తెల తాళ్లను కూడా తాకట్టు పెట్టి మరీ పోటీ చేస్తుంటారు. కొన్ని పంచాయతీల్లో తరతరాల నుంచి సర్పంచి పదవి ఒకే కుటుంబం అనుభవిస్తుంటుంది. గ్రామస్థులు కూడా వీరికే ఆ పదవి కట్టబెట్టాలని ఏకగ్రీవాలకు కూడా ముందుకెళ్తుంటారు. మరికొన్ని చోట్ల తక్కువ ఓట్ల తేడాతో గెలుపొంది సర్పంచి పదవిని దక్కించుకుంటుంటారు. ఇలాంటివి కొన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆ ముగ్గురే 25 ఏళ్లు సర్పంచి : ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు 25 ఏళ్లు సర్పంచిగా గుండ్లపహాడ్ గ్రామ పంచాయతీకి సేవలు అందించారు. ఈ ముగ్గురే నాలుగు దఫాలుగా సర్పంచిగా పని చేసి గ్రామాభివృద్ధికి తమ వంతు కృషి చేశారు. వరంగల్ జిల్లా నల్లబెల్లి మండలం గుండ్లపహాడ్ గ్రామ పంచాయతీకి పడాల వెంకట్రాం నర్సయ్య 1986లో సర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు. ఆయన 1995 వరకు పని చేశారు. ఆ తర్వాత జరిగిన 2001 ఎన్నికల్లో సర్పంచి పదవి మహిళలకు రిజర్వు కావడంతో వెంకట్రాం నర్సయ్య పెద్ద కోడలు భాగ్యశ్రీ పోటీ చేసి విజయం సాధించారు.
2006 గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో జనరల్ (అన్ రిజర్వుడ్) కావడంతో భాగ్యశ్రీ భర్త రమణారావు విజయం సాధించారు. ఆ గ్రామ సర్పంచి పదవి 2013లో జనరల్ మహిళకు కేటాయించారు. దీంతో మళ్లీ భాగ్యశ్రీ రెండోసారి సర్పంచిగా విజయం సాధించారు. మళ్లీ ప్రస్తుతం సర్పంచి పదవి జనరల్ మహిళకు రిజర్వుడ్ అయింది. మరి ఈసారి లక్ ఎలా ఉంటుందో వేచి చూడాలి.
నాలుగు పర్యాయాలు ఆ దంపతులే సర్పంచులు : నర్సంపేట మండలం రాజపల్లిలో నాలుగు పర్యాయాలు నామాల సత్యనారాయణ, భాగ్యమ్మ దంపతులు సర్పంచులుగా పని చేశారు. ఇద్దరూ రెండేసి సార్లు వరుసగా గ్రామ ప్రథమ పౌరులుగా ఉన్నారు. 1995లో సత్యనారాయణ సర్పంచిగా గెలవగా, ఆ తర్వాత 2001 నుంచి 2006 వరకు ఆయనే కొనసాగారు. 2006లో సత్యనారాయణ బరిలో నిలిచి ఎంపీటీసీ సభ్యుడిగా గెలుపొందారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మహిళకు రిజర్వేషన్ కావడంతో 2013లో నామాల భాగ్యమ్మ బరిలో నిలిచి గెలుపొందారు. 2019లో భాగ్యమ్మ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికై సర్పంచిగా చేశారు. ఈ ఏడాది రాజపల్లి గ్రామం నర్సంపేట పురపాలికలో విలీనం అయింది.
ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలుపు : ఒక్క ఓటు ఇది గెలుపును నిర్ణయిస్తుంది. ఐదేళ్లు ఒకరిని అందలం ఎక్కిస్తుంది. ప్రత్యర్థి ఆశలను గల్లంతు చేస్తుంది. సరిగ్గా ఇదే సంఘటన మహబూబ్నగర్ జిల్లా హన్వాడ మండలంలో గత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో జరిగింది. 2019లో జరిగిన ఎన్నికల్లో మండలంలోని ఎల్లంబాయ్తండాలో ముగ్గురు గిరిజన మహిళా అభ్యర్థులు సర్పంచి స్థానానికి పోటీ చేశారు. ఇందులో ఒకరికి 223 ఓట్లు రాగా, మరొకరికి 230 ఓట్లు వచ్చాయి, ఇంకొకరికి 231 ఓట్లు పడ్డాయి. దీంతో పగిలిబాయ్ ఒక్క ఓటుతో సమీప అభ్యర్థిపై గెలుపొందారు. ఆ తర్వాత ఐదేళ్లు సర్పంచిగా పని చేశారు. ప్రతి ఓటు ముఖ్యమే కనుక అభ్యర్థులు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
