పల్లెల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచార జోరు - ఇంటింటికీ తిరుగుతున్న అభ్యర్థులు

రాష్ట్రంలోని పల్లెల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల జోరు - కాంగ్రెస్‌ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం ఎమ్మెల్యేల ప్రచారం - పోటాపోటీగా ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్న అభ్యర్థులు

Panchayat Elections 2025
TS Panchayat Elections 2025 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 8:58 AM IST

2 Min Read
TS Panchayat Elections 2025 : పల్లెల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. సర్పంచ్‌ పదవి ఛేజిక్కించుకునేందుకు అభ్యర్థులు పోటాపోటీగా ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. పార్టీలు బలపరిచిన అభ్యర్థుల గెలుపునకు అగ్రనేతలు బరిలోకి దిగి విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని తొలి విడత పోలింగ్‌ జరిగే గ్రామాల్లో ప్రచారాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. అధికారమే లక్ష్యంగా అభ్యర్థులు వినూత్న రీతిలో ప్రచారం చేస్తూ ఓటర్ల మనసు గెలుచుకునేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. కరీంనగర్‌ జిల్లా మానకొండూరు మండలం చెంజర్ల సర్పంచ్‌ అభ్యర్థి రాజేశ్వరి, వినూత్న ప్రచారం చేశారు. తాను ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను మూడేళ్లలో అమలు చేయకుంటే చెప్పుల దండ వేసుకొని బహిరంగంగా రాజీనామా చేస్తానని బాండ్ పేపర్‌ రాసి ఇచ్చారు. ఈ విషయం స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం తాటిపుడిలో సర్పంచి అభ్యర్థిగా ఎంటెక్‌ చదివిన జవ్వాజి అశ్విని పోటీ చేస్తున్నారు. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన తాను, విదేశాలకు వెళ్లి స్థిరపడాలనుకున్నానని, కానీ తన భర్త సూచన మేరకు సర్పంచిగా గెలిచి గ్రామాభివృద్ధికి కృషి చేయాలనుకుంటున్నానని తెలిపారు. అశ్వినికి మద్దతుగా ఎమ్మెల్యే మాలోతు రాందాస్‌ నాయక్‌ ప్రచారం చేశారు. విద్యావంతురాలైన అశ్వినిని గెలిపిస్తే, గ్రామం అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు.

పల్లెల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచార జోరు - ఇంటింటికీ తిరుగుతున్న అభ్యర్థులు (ETV)

గ్రామాల్లో ఏ సమస్య పరిష్కారం కావాలన్నా అది ప్రభుత్వంతోనే : హనుమకొండ జిల్లా పరకాల మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాశ్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచిన సర్పంచుల గెలుపు కోసం ప్రచారం చేశారు. గ్రామాల్లో అభివృద్ధి జరగాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థులను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలన్నారు. జనగామ జిల్లా రఘునాథ్​పల్లి మండలం కుర్చుపల్లిలో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి రమాదేవి గెలుపు కోసం ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. గ్రామాల్లో ఏ సమస్య పరిష్కారం కావాలన్నా అది ప్రభుత్వంతో సాధ్యమవుతుందన్నారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థులను గెలిపించుకోవాలని, తద్వారా గ్రామాల అభివృద్ధి వేగవంతం అవుతుందన్నారు.

పార్టీకి నష్టం కలిగించే వారు బరిలో నుంచి తప్పుకోవాలి : సంగారెడ్డి జిల్లా కొండాపూర్ మండలం మల్కాపూర్​లో సర్పంచ్ అభ్యర్థి మామిడిపల్లి అనిల్​ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని టీజీఐఐసీ ఛైర్‌పర్సన్ నిర్మలా రెడ్డి కోరారు. కాంగ్రెస్ ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతీ హామీ నెరవేరుతుందన్నారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వలిగొండ మండలం గొల్నేపల్లిలో బీఆర్​ఎస్ బలపరిచిన గంగాపురం లావణ్య హరిశంకర్ గౌడ్ విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తామని, తమ ఉంగరం గుర్తుతో ఇంటింటి ప్రచారం చేస్తున్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా దంతాలపల్లి మండలంలోని వివిధ గ్రామాల్లో ప్రభుత్వ విప్, డోర్నకల్ ఎమ్మెల్యే రామచంద్ర నాయక్ ప్రచార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి నష్టం కలిగించే వారు బరిలో నుంచి స్వచ్ఛందంగా తప్పుకోవాలని సూచించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

