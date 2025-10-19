ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​ మెట్రోను ప్రభుత్వమే టేకోవర్​ చేసుకుంటుందా? - ముంబయి మెట్రోలో ఏం జరిగిందని అధికారుల దృష్టి

ముంబయి మెట్రో స్వాధీనం పరిణామాలపై తెలంగాణ అధికారుల ఆరా - హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు సంస్థలు టేకోవర్​ చేసుకోవడంలో అనేక సమస్యలు - ఈ సమస్యలను అధిగమించి ఎలాగైనా ముందుకెళ్లాలంటున్న అధికారులు

Hyderabad Metro Rail Take Over Process
Hyderabad Metro Rail Take Over Process (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 7:26 AM IST

2 Min Read
Hyderabad Metro Rail Take Over Process : హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు సంస్థలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టేకోవర్​ చేసుకోవాలని చూస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ టేకోవర్​ చేయడంలో అనేక సవాళ్లు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ముంబయి మెట్రో టేకోవర్​ ప్రక్రియలో పాలుపంచుకున్న ఏజెన్సీలను ఇక్కడి అధికారులు సంప్రదించి ఆరా తీశాక ఈ అభిప్రాయానికి వచ్చారు. వాటిని అధిగమించి ఈ ప్రక్రియను సజావుగా ముందుకు తీసుకెళ్లడంపై కసరత్తును సైతం చేస్తున్నారు. మెట్రో స్వాధీనంపై ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి అధ్యక్షతన ఇటీవల ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని వేసింది. ఆర్థిక అంశాలపై పట్టున్న సీఎస్​ ఈ ప్రక్రియను సాఫీగా ముందుకు తీసుకెళ్తారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ముంబయిలో మొదటగా నిర్మించిన మెట్రో మార్గాన్ని పీపీపీ విధానంలోనే నిర్మించారు. ఇందులో అనిల్​ అంబానీ నేతృత్వంలోని ఆర్ఇన్​ఫ్రాకు 74 శాతం వాటా ముంబయి మెట్రో పాలిటన్​ రీజియన్​ డెవలప్​మెంట్​ అథారిటీ(MMRDA) ద్వారా ప్రభుత్వానికి 26 శాతం వాటా అనేది ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టును 2014లో నిర్మించు-నిర్వహించు-బదిలీచేయి(బీవోటీ) విధానంలోనే చేపట్టారు. కొవిడ్​ అనంతరం నష్టాలతో ఉన్న ప్రాజెక్టు నుంచి బయటపడాలని ఆర్​ఇన్​ఫ్రా ప్రయత్నాలు చేసింది.

2024 మార్చిలో దాని వాటా(రూ.4 వేల కోట్లు) స్వాధీనానికి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. మెట్రో విస్తరణ కోసం ఎంఎంఆర్​డీఏ తీసుకోవలసిన రుణాలు రూ.లక్ష కోట్లకు పైగానే ఉన్నాయి. వాటిల్లో అప్పటికే రూ.27 వేల కోట్ల రుణాలు తీసుకున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో అధిక రుణభారం, 2024-25 లోటు బడ్జెట్​ కారణంగా ప్రభుత్వం టేకోవర్​కు వెనక్కి తగ్గిందని ఏజెన్సీలు తెలంగాణ అధికారులకు వివరించాయి.

సాంకేతిక అవరోధాలు ఎన్నో : హైదరాబాద్​ మెట్రోకి రూ.13 వేల కోట్ల రుణాలు ఉన్నాయి. మరో రూ.2 వేల కోట్ల ఈక్విటీని చెల్లించేందుకు సర్కారు ముందుకు వచ్చింది. ఈ రుణాల బదిలీ అనేది జరిగితే అవన్నీ ఎఫ్​ఆర్​బీఎం పరిధిలోకి వస్తాయి. రుణ మంజూరు సమయంలో తెరపైకి వస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. మెట్రో రైలు రెండో దశ ఎలోని ఐదు మార్గాల విస్తరణకు రూ.11,693 కోట్లను, రెండో దశ బిలోని మూడు మార్గాల విస్తరణకు రూ.9,398 కోట్లను రుణాల ద్వారా సేకరణకు ప్రతిపాదించారు. కేంద్రం గ్యారంటీతో వాటి మంజూరుకు అంతర్జాతీయ సంస్థలు సిద్ధంగానే ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. కానీ ఇక్కడ సాంకేతిక అవరోధాలు ఉన్నాయి. వాటిని అధిగమించి ఎలాగైనా ముందుకెళ్లాలనే విషయమై ప్రస్తుతం కసరత్తు కొనసాగుతోంది.

అధిక వడ్డీ చెల్లించడం వల్ల మెట్రోకు భారం : హైదరాబాద్​ మెట్రో ప్రైవేటు యాజమాన్యం నుంచి ప్రభుత్వానికి బదిలీ కావాలంటే ఈక్విటీని ఎల్​ అండ్​ టీకి చెల్లించడంతో పాటు ఆ సంస్థ చేసిన రుణాలు మొత్తాన్ని సర్కారుకు బదలాయించుకోవాలి. ఈ రుణాలపై అధిక వడ్డీలు చెల్లించడం వల్ల మెట్రోకు భారంగా మారింది. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్కువ వడ్డీకి అప్పులు ఇచ్చే అంతర్జాతీయ సంస్థల కోసం అన్వేషిస్తోంది. హైదరాబాద్​ మెట్రో మొదటి దశ నిర్వహణ బాధ్యతలను ఎల్​ అండ్​ టీ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అంగీకారం తెలిపింది. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా మెట్రో రైలు కోసం బ్యాంకుల నుంచి ఎల్​ అండ్​ టీ రూ.13 వేల కోట్ల రుణాలు తీసుకుంది. ఆ బాధ్యతను ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి.

హైదరాబాద్​ మెట్రోపై ఇంత వడ్డీ భారమా? - తక్కువకు అప్పులు ఇచ్చే సంస్థల కోసం సర్కార్​ గాలింపు!

ముగిసిన హైదరాబాద్‌ మెట్రో పీపీపీ ప్రస్థానం - విస్తరణకు మార్గం సుగమం

