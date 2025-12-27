ETV Bharat / state

ఫిబ్రవరిలో తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలు! - పరీక్షల సీజన్​ మొదలయ్యేలోపు కంప్లీట్

పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలతో ఉత్సాహంగా ఉన్న కాంగ్రెస్‌ - రాష్ట్రంలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు సిద్ధం! - విద్యార్థులకు పరీక్షల సీజన్‌ మొదలయ్యేలోపే పూర్తి చేసే యోచన

Telangana Municipal Elections in February
Telangana Municipal Elections in February (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 7:26 AM IST

3 Min Read
Telangana Municipal Elections : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఆ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలతో అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్ ఉత్సాహంగా​ ఉంది. ఇదే దూకుడుతో రాష్ట్రంలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు సిద్ధమవుతోంది. విద్యార్థులకు పరీక్షల సీజన్​ మొదలయ్యేలోపు అంటే ఫిబ్రవరి రెండో వారం నాటికి ఎన్నికలు పూర్తి చేయాలని చూస్తోంది. జనవరి మూడో వారం నాటికి అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఉండాలని ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్​కు సూచించినట్లు సమాచారం. సర్కారు సూచనల మేరకు అధికారులు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు సైతం మొదలుపెట్టారు.

రాష్ట్రంలోని 120 మున్సిపాలిటీలు, 9 కార్పొరేషన్లకు గడువు జనవరితో ముగిసిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి అవి ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలో నడుస్తూ వస్తున్నాయి. జీహెచ్​ఎంసీతో పాటు ఖమ్మం, వరంగల్​ కార్పొరేషన్ల గడువు వచ్చే ఫిబ్రవరితో ముగియనుంది. హైదరాబాద్​ అభివృద్ధిపై ప్రత్యేకంగా సర్కార్​ దృష్టి పెట్టింది. ఓఆర్​ఆర్​ పరిధిలోని 27 మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్లను జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనం చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కొత్తగా కొన్ని నగర పంచాయతీలు మున్సిపాల్టీలుగా, కొన్ని మున్సిపాల్టీలను కార్పొరేషన్లుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్చింది.

జీహెచ్​ఎంసీతో మిగతా పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు? : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో జీహెచ్​ఎంసీతో కలిపి 8 కార్పొరేషన్లు, 125 మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరితో గడువు ముగియనున్న జీహెచ్​ఎంసీతో సహా మిగతా పట్టణ స్థానిక సంస్థలన్నింటికీ ఒకేసారి ఎన్నికలు జరపాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచనలో ఉంది. ఇందుకు విద్యార్థుల పరీక్షల సీజన్​ మొదలయ్యేలోగా ఎన్నికల నగరా ముగించాలని చూస్తోంది. ఖమ్మం, వరంగల్​ కార్పొరేషన్లు, మహబూబ్​నగర్​, నల్గొండ జిల్లాల్లోని 2 మున్సిపాలిటీల పాలక వర్గాలకు ఏప్రిల్​ వరకు గడువు ఉన్నందున వాటిని మినహాయించవచ్చని తెలుస్తోంది. త్వరలో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్​ మున్సిపాలిటీల్లో ఓటరు జాబితా సిద్ధం చేసే పనిలో నిమగ్నం కానుంది. ఎన్నికలు ఎప్పుడు నిర్వహించినా సిద్ధంగా ఉండేందుకు జనవరి రెండో వారం నాటికి ఓటర్ల జాబితా తయారీకి సన్నాహాలు సైతం చేస్తున్నారు.

రూ.2,780 కోట్ల నిధులు మంజూరు : ఎన్నికల దృష్ట్యా పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టించేందుకు అక్టోబరులో ప్రభుత్వం రూ.2,780 కోట్ల నిధులను విడుదల చేసింది. జీహెచ్​ఎంసీ మినహా మిగతా అన్ని పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు విడుదలైన నిధుల ద్వారా 2,432 పనులు చేయనున్నారు. కొత్తగా ఏర్పడ్డ మున్సిపాలిటీకి రూ.15 కోట్లు, శివార్లలోని గ్రామ పంచాయతీలను విలీనం చేసుకున్న మున్సిపాలిటీలకు రూ.20 కోట్లు, కొత్తగా ఏర్పడిన కార్పొరేషన్లకు రూ.30 కోట్ల చొప్పున అదనంగా మంజారు చేశారు.

కేంద్ర పథకాల ద్వారా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధుల వాటాను రప్పించేందుకు అధికారులు సైతం కృషి చేస్తున్నారు. ఒకేసారి భారీగా నిధులు మంజూరు అవ్వడంతో రాష్ట్రంలోని పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో అభివృద్ధి పనులు వేగం అందుకున్నాయి. జనవరి చివరి నాటికి ఆ పనులన్నీ కొలిక్కి తేవాలని అధికారులు చూస్తున్నట్లు సమాచారం.

ప్రశాంతంగా ముగిసిన పంచాయతీ ఎన్నికలు : రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు మూడు విడతల్లో జరిగాయి. ఈ మూడు విడతల్లోనూ కాంగ్రెస్​ పార్టీ స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. దాదాపు 56 శాతం స్ట్రైక్​ రేట్​తో దూసుకుపోయింది. ఈ ఎన్నికలో గ్రామీణ ప్రాంతాల ఓటర్లు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు కదం తొక్కారు. కొన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో అభ్యర్థుల మధ్య ఓట్ల వ్యత్యాసం చాలా తక్కువగా వచ్చింది. ఇంకొన్ని చోట్ల అభ్యర్థులకు సమానంగా ఓట్లు వస్తే డ్రా ద్వారా విజేతను ప్రకటించారు. దాదాపు ఎక్కడా ఎలాంటి ఘటనలు జరగకుండా ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా ముగిసింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

