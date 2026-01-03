మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ముహూర్తం ఫిక్స్ - ఈ నెలలోనే నోటిఫికేషన్!
తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ సిద్ధం - 117 మున్సిపాలిటీ పాలకవర్గాలకు ఎన్నికల నిర్వహణ - పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ సిద్ధం
Published : January 3, 2026 at 6:50 AM IST
Telangana Municipal Elections : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ సిద్ధమైంది. ఈ నెల 11 లేదా 20వ తేదీలోగా నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకు తగ్గట్లుగా ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ కసరత్తు మొదలుపెట్టాయి. గడువు ముగిసిన 117 మున్సిపాలిటీ పాలకవర్గాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయించింది.
ఎన్నికల సంఘం జనవరి 1న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా ప్రకటించింది. ఈ నెల 10న తుది జాబితా వెలువరిస్తుంది. దీంతో ఈ నెల 11న ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ సంక్రాంతి పండగ, సెలవుల కారణంగా కుదరకపోతే 20న విడుదల చేస్తారు. ఇందుకు అనుగుణంగా, మిగతా ప్రక్రియ సజావుగా సాగేలా పురపాలక పట్టణాభివృద్ది శాఖ సిద్ధమవుతోంది.