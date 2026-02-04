పురపాలక ఎన్నికల బరిలో 12,993 మంది 6,701 మంది ఉపసంహరణ - పలుచోట్ల నాటకీయ పరిణామాలు
ముగిసిన నామినేషన్ల పర్వం - పలుచోట్ల నాటకీయ పరిణామాలు - రాష్ట్రంలోని 2,996 వార్డులకు పోటీలో నిలిచింది 12,993 మంది - ఈ నెల 11న జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్
Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఈ నెల 11న పోలింగ్ జరగనుంది. నిన్న నామినేషన్ ఉపసంహరణ చివరి రోజు కావడంతో అనేక మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో బుజ్జగింపులు, అలకలు, తోపులాటలు, ధిక్కరణలు, బెదిరింపుల పరిస్థితి నెలకొంది. అన్ని ప్రధాన పార్టీలకూ తిరుగుబాట్ల బెడద తాకింది. అయినప్పటికీ ప్రజాపతినిధులు, నాయకులు అతికష్టమ్మీద చాలా మందిని ఉపసంహరించుకునేలా చేసినప్పటికీ మొరాయించిన కొంతమంది స్వతంత్రులుగానే పోటీలో మిగిలారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తంగా ఉపసంహరమల పర్వం ముగిసిన తర్వాత 2,996 వార్డులకు 12,993 మంది పోటీలో నిలిచారు.
పలు చోట్ల నాటకీయ పరిణామాలు : చివరి రోజు కావడంతో 6,701 మంది నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకున్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నామినేషన్లు దాఖలు చేసిన వారు ఉపసంహరించుకునే గడువు మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ముగిసింది. పలు ప్రాంతాల్లో ఒకే వార్డుకు ఒకే పార్టీ నుంచి నలుగురైదుగురు పోటీ పడటంతో అనేక చోట్ల నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి.
- నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్లో కాంగ్రెస్ టికెట్టు దక్కలేదని నలుగురు ఆశావాహులు విలేకర్ల సమావేశం పెట్టారు. తమకు అన్యాయం జరిగిందని, నామినేషన్ ఉపసంహరించుకునే ప్రసక్తే లేదని లేల్చి చెప్పారు.
- గద్వాలలో ఎమ్మెల్యే కృష్ణమోహన్రెడ్డి, కాంగ్రెస్ నాయకురాలు సరిత వర్గాల మధ్య వివాదం తలెత్తింది. మంగళవారం ఉదయమే కృష్ణమోహన్రెడ్డి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు బీ-ఫాంలు ఇవ్వగా వారికి సరిత వర్గీయులు ఏడుగురు తామూ పోటీలో కొనసాగుతామని ప్రకటన చేశారు.
- మిర్యాలగూడలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే లక్షారెడ్డి తన ఇద్దరు కుమారులు, భార్యతో నామినేషన్లు దాఖలు చేయించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. బుధవారం రోజు ఇక్కడ సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన ఉండటంతో ఇది వివాదం కాకుండా మంగళవారం ముగ్గురితోనూ నామినేషన్లు విత్డ్రా చేయించారు.
- రాష్ట్రంలో ఇలా చిన్నపాటి ఘటనలు మినహా మొత్తంగా నామినేషన్ ఉపసంహరణల ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా ముగిసింది.
- భారీ సంఖ్యలో అభ్యర్థులు పోటీ పడుతుండటంతో వారికి సర్దిచెప్పడం అగ్రనాయకులకు తలనొప్పిగా మారింది. అన్ని ప్రధాన పార్టీల నాయకులు హైదరాబాద్లోని తమ కార్యాలయాల నుంచి ఈ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని పర్యవేక్షించారు.
బీ-ఫాంలు ఇవ్వలేదని నిరసనలు : మున్సిపల్ ఎన్నికలో పలు ప్రాంతాల్లో టికెట్ల కేటాయింపు విషయంలో వివాదాలు తలెత్తాయి. పార్టీ టికెట్ వస్తుందని నమ్మి నామినేషన్లు వేసిన వారు చివరి నిమిషంలో బీ-ఫాంలు అందకపోవడంతో నిరసనలకు దిగారు. కొంతమంది తమకు అన్యాయం జరిగిందని కంటతడి పెట్టగా, మరి కొంతమంది పార్టీలకు రాజీనామా చేశారు.
జగిత్యాల నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు టికెట్ల కేటాయింపు రాజకీయ దుమారం రేపింది. జగిత్యాలలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్రెడ్డి వర్గానికి 20, స్థానిక ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ వర్గీయులకు 30 టికెట్ల చొప్పున పార్టీ అదిష్ఠానం చేసింది. దీన్ని తప్పుబడుతూ జీవన్రెడ్డి వర్గీయులు స్థానిక ఇందిరాభవన్ వద్ద నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంగళవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. తమ మెడ కోసినంత పని చేశారని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తుది జాబితాలోనూ మార్పులు చేశారని కార్యకర్తలకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని రాహుల్గాంధీ దృష్టికి తీసుకెళ్తానన్నారు. పార్టీలో పని చేసినవాళ్లకు, ఏళ్ల తరబడి జెండా మోసిన వారికి కాకుండా బీఆర్ఎస్ వాళ్లకు ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్ టికెట్లు పంచుకున్నారని మండిపడ్డారు.
