Municipal Results : ఏ పార్టీకి దక్కని మ్యాజిక్​ ఫిగర్ - ఈ మున్సిపాలిటీల్లో హంగ్​

Published : February 13, 2026 at 2:06 PM IST
Municipal Election Results 2026 : అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత వరుస ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ పురపాలక ఎన్నికల్లోనూ సత్తాచాటుతోంది. మూడింట రెండొంతుల స్థానాల్ని కైవసం చేసుకుంది. పంచాయతీ ఎన్నికల తరహాలోనే బీఆర్ఎస్ సైతం జోరు కొనసాగిస్తోంది. అయితే ఇప్పటి వరకు వెలువడిన ఫలితాల్లో 17 మున్సిపాలిటీల్లో ఏ పార్టీకి మ్యాజిక్ ఫిగర్ దక్కలేదు. ఈ 17 మున్సిపాలిటీల్లో హంగ్ ఏర్పడింది.
ఆసిఫాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఏ పార్టీకి మ్యాజిక్ ఫిగర్ దక్కలేదు. మొత్తం 20 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ 9, కాంగ్రెస్ 7, ఇతరులు 4 స్థానాల్లో గెలుపొందారు. మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలోనూ హంగ్ ఏర్పడింది. క్యాతనపల్లిలో 22 వార్డులు ఉండగా కాంగ్రెస్ 7, బీఆర్ఎస్ 10, బీజేపీ 1, ఇతరులు 4 స్థానాలను సొంతం చేసుకున్నారు.
మ్యాజిక్ ఫిగర్ దక్కని మున్సిపాలిటీలు ఇవే :
- వనపర్తి జిల్లా అమరచింతల : 10 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ 3, బీఆర్ఎస్ 3, బీజేపీ 3, ఇతరులు 1
- మహబూబ్నగర్ జిల్లా దేవరకద్ర : 12 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ 6, బీఆర్ఎస్ 4, బీజేపీ 1, ఇతరులు 1
- జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా అలంపూర్ : 10 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ 5, బీఆర్ఎస్ 5
- నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండ మున్సిపాలిటీ : 20 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ 10, బీఆర్ఎస్ 7, బీజేపీ 1, ఇతరులు 2
- మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మున్సిపాలిటీ : 16 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ 8, బీఆర్ఎస్ 8
- సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్ మున్సిపాలిటీ : 16 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ 8, బీఆర్ఎస్ 5, బీజేపీ 1, ఇతరులు 2
- సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ మున్సిపాలిటీ : 28 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ 13, బీఆర్ఎస్ 5, బీజేపే 8, ఇతరులు 2
చిట్యాలలోని మొదటి వార్డులో గెలిచిన ట్రాన్స్జెండర్ : నల్గొండ జిల్లా చిట్యాలలో ఆసక్తికరమైన ఫలితం వచ్చింది. సమాజంలో కాస్త చిన్నచూపునకు గురయ్యే ట్రాన్స్జెండర్ల నుంచి ఓ అభ్యర్థి మున్సిపల్ పోరులో తలపడి గెలిచారు. చిట్యాల మున్సిపాలిటిలోని ఒకటో వార్డులో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నిలిచిన సుధాకర్ అలియాస్ కావేరి విజయం సాధించారు. తనపై నమ్మకం ఉంచి గెలిపించిన ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన కావేరి, ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
