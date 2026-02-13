ETV Bharat / state

Muncipal Results : ఉత్కంఠ పోరులో ‘డ్రా’ రూపంలో వరించిన అదృష్టం - పలుచోట్ల చిత్ర విచిత్ర ఘటనలు

Muncipal Results - పురపాలక ఎన్నికల్లో పలుచోట్ల సమానంగా నమోదైన ఓట్లు - డ్రా వేసి విజేతను ప్రకటించిన అధికారులు - సంబురాల్లో అభ్యర్థులు - కౌంటింగ్ సమయంలో చిత్ర విచిత్రాలు

Telangana Municipal Elections Results 2026
Telangana Municipal Elections Results 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Municipal Elections 2026 : తెలంగాణ పురపాలక ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఒక్కక్కటిగా ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి. పలుచోట్ల కొన్ని అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఇద్దరు అభ్యర్థులకు సమానమైన ఓట్లు వచ్చిన చోట్ల కొంతమందికి డ్రా రూపంలో అదృష్టం వరించింది. మరికొన్ని చోట్ల ఒక్క ఓటుతో గెలుపొందిన ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఇస్నాపూర్​లో తన భార్య ఓటమి పాలవ్వడంతో భర్త అస్వస్థతకు గురయ్యారు. మరోవైపు స్పీకర్​ ప్రసాద్​ కుమార్ కుమార్తె పుర ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు. పురఎన్నికల ఫలితాల్లో ఆసక్తికర పరిణామాలు ఇవే.

ఎల్లవ్వను వరించిన అదృష్టం : దుబ్బాక మున్సిపాలిటీ మూడో వార్డు ఎన్నికల లెక్కింపులో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. హోరాహోరీగా సాగిన పోరులో చివరకు ‘డ్రా’ ద్వారా బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కంకణాల ఎల్లవ్వను విజయం వరించింది. తొలుత ఓట్ల లెక్కింపు జరిగినంత సేపు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కంకణాల ఎల్లవ్వ, బీజేపీ అభ్యర్థి సత్తు శ్రీలత మధ్య పోరు నువ్వా-నేనా అన్నట్లు సాగింది.

Telangana Municipal Elections Results 2026
దుబ్బాక మూడో వార్డులో డ్రా ద్వారా గెలిచిన కంకణాల ఎల్లవ్వ (ETV Bharat)

ఓట్ల లెక్కింపు ముగిసేసరికి ఎల్లవ్వకు 366 ఓట్లు లభించాయి. దీంతో కౌంటింగ్ కేంద్రంలో ఒక్కసారిగా ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయితే పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపులో బీజేపీ అభ్యర్థి సత్తు శ్రీలతకు 2 ఓట్లు లభించడంతో ఇరువురికి సమానంగా 366 ఓట్లు రావడంతో గెలుపు నిర్ణయించడం అధికారులకు సవాలుగా మారింది.

మున్సిపల్ ఎన్నికల నిబంధనల ప్రకారం ఇద్దరు అభ్యర్థులకు సమాన ఓట్లు రావడంతో రిటర్నింగ్ అధికారి ‘డ్రా’ (లాటరీ) తీయాలని నిర్ణయించారు. ఇరు పార్టీల ప్రతినిధుల సమక్షంలో నిర్వహించిన ఈ లాటరీ ప్రక్రియలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కంకణాల ఎల్లవ్వ పేరు రావడంతో ఆమెను విజేతగా ప్రకటించారు. అదృష్టం కలిసి రాకపోవడంతో బీజేపీ శ్రేణులు నిరాశ చెందగా, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు.

MUNICIPAL ELECTION RESULTS 2026
వికారాబాద్​లో స్పీకర్​ కుమార్తె గడ్డం అనన్య విజయం (ETV Bharat)

వికారాబాద్​లో స్పీకర్​ కుమార్తె గెలుపు : వికారాబాద్​ 17వ వార్డులో కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి గడ్డం అనన్య గెలుపొందారు. ఆమె శాసనసభ స్పీకర్​ గడ్డం ప్రసాద్​ కుమార్ కుమార్తె కావడం గమనార్హం. వికారాబాద్​ పురపాలకలో కాంగ్రెస్​ పార్టీ గెలిస్తే చైర్​పర్సన్​ పీఠం ఆమెకే దక్కనుందని టాక్​ వినివినిపిస్తోంది.

నాడు భార్య, నేడు భర్త : సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో 11వ వార్డు ఓటర్లు మరోసారి ‘కుటుంబ’ వారసత్వానికే జై కొట్టారు. గతంలో భార్య శ్రీజ ప్రాతినిధ్యం వహించిన అదే వార్డులో ఈసారి భర్త శ్రీకాంత్ విజయఢంకా మోగించి తన పట్టును నిరూపించుకున్నారు. ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగిన ఈ పోరులో స్వతంత్ర అభ్యర్థి శ్రీకాంత్ తన సమీప ప్రత్యర్థిపై 76 ఓట్ల మెజారిటీతో ఘన విజయం సాధించారు.

MUNICIPAL ELECTION RESULTS 2026
గతంలో భార్య గెలిచిన స్థానంలో నేడు భర్త శ్రీకాంత్ విజయం (ETV Bharat)

2020 మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 11వ వార్డు గత మున్సిపల్ కౌన్సిల్‌లో శ్రీజకు ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం కల్పించింది. అప్పట్లో ఆమె వార్డు అభివృద్ధిలో చురుకైన పాత్ర పోషించడంతో ఈసారి శ్రీకాంత్ బరిలోకి దిగారు. ఓటర్లు వారి సేవలపై నమ్మకంతో శ్రీకాంత్ వైపు మొగ్గు చూపారు. కౌంటింగ్ ప్రారంభం నుంచే ఆధిక్యంలో కొనసాగిన ఆయన చివరకు 76 ఓట్ల తేడాతో విజేతగా నిలిచారు.

భార్య ఓటమి తట్టుకోలేక అస్వస్థతకు గురైన భర్త : ఫలితాల విడుదల సందర్భంగా చిత్ర విచిత్ర ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. గజ్వేల్​లో- ప్రజ్ఞాపూర్​ 2వ వార్డులో గెలుపొందిన బీఆర్ఎస్​ అభ్యర్థి మమత భర్తపై పలువురు దాడికి పాల్పడ్డారు. మరోవైపు సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఇస్నాపూర్​లో భార్య ఓటమి తట్టుకోలేక భర్త అస్వస్థతకు గురైయ్యాడు. 16వ వార్డులో బీఆర్ఎస్​ విజయలక్ష్మి ఓడిపోవడంతో భర్త వెంకట్​రెడ్డి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. దీంతో అతడికి స్థానిక ఆసుపత్రిలో ప్రాథమిక చేయించి మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాదులోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

Municipal Results : ఏ పార్టీకి దక్కని మ్యాజిక్​ ఫిగర్ - ఈ మున్సిపాలిటీల్లో హంగ్​

Municipal Results : బీఆర్​ఎస్​ జోరు - ఈ మున్సిపాలిటీల్లో దూసుకెళ్తున్న కారు

TAGGED:

TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026
MUNICIPAL ELECTION RESULTS 2026
తెలంగాణ పురపాలక ఎన్నికల ఫలితాలు
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.