Municipal Results : ఇప్పటివరకు మూడు కార్పొరేషన్లు 'హస్త'గతం - మహబూబ్‌నగర్‌ కార్పొరేషన్‌లో కాంగ్రెస్‌ ఆధిక్యం

Municipal Results : ఇప్పటివరకు 3 కార్పొరేషన్లను కైవసం చేసుకున్న కాంగ్రెస్‌ - మంచిర్యాల, రామగుండం, నల్గొండ కార్పొరేషన్లు కాంగ్రెస్ హస్తగతం - కరీంనగర్ కార్పొరేషన్​లో హంగ్

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 10:20 PM IST

Updated : February 13, 2026 at 11:00 PM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : కార్పొరేషన్‌ ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సత్తాచాటింది. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఎన్నికల ఫలితాల ప్రకారం మొత్తం 7 స్థానాల్లో రామగుండం, నల్గొండ, మంచిర్యాల కార్పొరేషన్లలో పూర్తి మెజార్టీతో ఖాతాలో వేసుకుంది. కొత్తగూడెంలో రెండో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఇక్కడ ఎవ్వరికీ పూర్తి మెజార్టీ రాలేదు. కరీంనగర్‌లోనూ రెండో పెద్ద పార్టీగా హస్తం పార్టీ ఎక్కువ స్థానాలను గెలుచుకుంది. మహబూబ్‌నగర్‌లో ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతుంది.

నగరపాలక ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ హవా : నగరపాలికల్లో అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అత్యధిక చోట్ల పాగా వేసే దిశగా వెళ్తోంది. రామగుండంలో ఏకపక్ష విజయాన్ని నమోదు చేసింది. మొత్తం 60 డివిజన్లలో కాంగ్రెస్‌ 38 గెలుపొంది ఆధిక్యత ప్రదర్శించింది. బీఆర్‌ఎస్‌ 13 స్థానాలకే పరిమితం అయ్యింది. బీజేపీ ఒకటి ఇతరులు 8 స్థానాలలో గెలుపొందారు. నల్గొండలో 48 స్థానాలు ఉండగా కాంగ్రెస్‌ 27 చోట్ల గెలుపొందింది. మేయర్‌ పీఠాన్ని దక్కించుకోనుంది. బీఆర్‌ఎస్‌ 9, బీజేపీ 4 చోట్ల గెలుపొందారు. ఇతరులు 8 చోట్ల నెగ్గారు. మంచిర్యాలలో కాంగ్రెస్‌ విజయదుందుభి మోగించింది. మొత్తం 60 డివిజన్లు ఉండగా 44 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్‌ పాగా వేసింది. బీఆర్‌ఎస్‌ 8, బీజేపీ 5 చోట్ల గెలుపొందారు. ఇతరులు 3 స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నారు.

కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్​లో హంగ్ : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొన్న కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్‌లో హంగ్‌ వచ్చింది. కాంగ్రెస్‌, సీపీఐ మధ్య నువ్వానేనా అనే విధంగా సాగిన ఫలితాల లెక్కింపులో సీపీఐ అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. మిత్రపక్షాలతో కలిసి సీపీఐకు 29 డివిజన్లలో గెలుపొందింది. కాంగ్రెస్‌కు 22 చోట్ల మాత్రమే ప్రభావం చూపింది. బీఆర్‌ఎస్‌కు 8, బీజేపీకి ఒకటి గెలుచుకుంది. స్వతంత్రులు 6 చోట్ల గెలుపొందారు. మొత్తానికి కొత్తగూడెంలో హంగ్‌ వాతావరణం నెలకొంది.

బీజేపీకి కీలకంగా మారిన కరీంనగర్‌ కార్పొరేషన్‌లో కాషాయపార్టీ అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. మొత్తం 66 డివిజన్లు ఉండగా 65 చోట్ల ఫలితాలు వచ్చాయి. 30 స్థానాల్లో బీజేపీ గెలుపొందింది. కాంగ్రెస్‌ 15 స్థానాలతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. బీఆర్‌ఎస్‌కు 9, ఇతరులకు 12 స్థానాలు వచ్చాయి. ఇంకా ఒక స్థానంలో ఫలితం రావాల్సి ఉంది. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఫలితాల ప్రకారం నిజామాబాద్​లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 17 స్థానాల్లో జయకేతనం ఎగురవేయగా బీజేపీ 28 స్థానాల్లోనూ, బీఆర్ఎస్​ 1చోట గెలుపొందగా ఇతరులు 14 స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. మహబూబాబాద్​లో కాంగ్రెస్ 29చోట్ల విజయం సాధించింది. బీఆర్ఎస్​ 15 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. బీజేపీ 7 స్థానాలకే పరిమితం అయింది. ఇతరులు 8 స్థానాలో విజయం సాధించారు.

ఇప్పటి వరకు విడుదలైన ఫలితాల ప్రకారం కార్పొరేషన్ల వారీగా ఫలితాలు ఇవే :

రామగుండం

  • మొత్తం స్థానాలు : 60
  • కాంగ్రెస్ -38
  • బీఆర్ఎస్​ -13
  • బీజేపీ -1
  • ఇతరులు -8

నిజామాబాద్​

  • మొత్తం స్థానాలు : 60
  • కాంగ్రెస్ -17
  • బీఆర్ఎస్​ -1
  • బీజేపీ -28
  • ఇతరులు -14

మహబూబ్​నగర్

  • మొత్తం స్థానాలు -60
  • కాంగ్రెస్ -29
  • బీఆర్ఎస్​ -15
  • బీజేపీ -7
  • ఇతరులు - 8

మంచిర్యాల

  • మొత్తం స్థానాలు - 60
  • కాంగ్రెస్ -44
  • బీఆర్ఎస్​ -8
  • బీజేపీ -5
  • ఇతరులు -3

కరీంనగర్

  • మొత్తం స్థానాలు - 66
  • కాంగ్రెస్ - 14
  • బీఆర్ఎస్​ - 9
  • బీజేపీ -30
  • ఇతరులు - 13

నల్గొండ

  • మొత్తం స్థానాలు - 48
  • కాంగ్రెస్ - 27
  • బీఆర్ఎస్​ - 9
  • బీజేపీ -4
  • ఇతరులు - 8

కొత్తగూడెం

  • మొత్తం స్థానాలు 60
  • కాంగ్రెస్ -22
  • బీఆర్ఎస్​ -8
  • బీజేపీ -1
  • ఇతరులు -29

MUNICIPAL ELECTIONS IN TELANGANA
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026
TELANGANA CORPORATIONS RESULTS
తెలంగాణ నగరపాలక ఎన్నికల ఫలితాలు
MUNICIPAL ELECTIONS IN TELANGANA

