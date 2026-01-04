ETV Bharat / state

''పంచాయతీ'కి పల్లెల్లో ఓటు వేశారు - ఇప్పుడు 'పట్టణా'ల్లోనూ ఓటు వేయిద్దాం'

త్వరలోనే మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల షెడ్యూల్​ - ఈ నెల 10న ఓటర్ల తుది జాబితా - ఆందోళన కలిగిస్తున్న బోగస్​ ఓటర్లు

Telangana Municipal Elections
Telangana Municipal Elections (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

January 4, 2026

Telangana Municipal Elections : రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలకు జోరుగా ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయి. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్​ త్వరలోనే పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన ఎన్నికల షెడ్యూల్​ను రిలీజ్​ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ క్రమంలో ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లావ్యాప్తంగా నగర, పురపాలికల ఎన్నికల్లో భాగంగా ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా తయారు చేసి విడుదల చేశారు. ఈ నెల 10న తుది జాబితా ప్రకటించనున్నారు. కరీంనగర్​ నగరపాలక పరిధిలో 3,40,775 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. అభ్యంతరాలను పరిశీలించేందుకు, డివిజన్ల పరిధిలో మార్పులు, చేర్పులు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టే వీలు ఉంది. ఇప్పటికే బోగస్​ ఓటర్లు ఉన్నట్లు, ఇతర ప్రాంతాల ఓటర్లు ఉండటంతో ఆశావహులు, మాజీ పాలకవర్గ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కొత్త ఓటర్ల నమోదు : పురపాలికల ఎన్నికలు వచ్చే నెల రెండో వారంలో ఉంటాయనే ప్రచారం నేపథ్యంలో ప్రస్తుత ఓటర్ల జాబితాలో లేని వారిని గుర్తించి కొత్తగా ఓటర్లను నమోదు చేసేందుకు ఆశావహులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఇతర ప్రాంతాలు, గ్రామాల్లో ఉన్న వారిని పట్టణాల్లోకి మార్చే పనిలో వారంతా నిమగ్నమయ్యారు. ఆధార్​కార్డులు, వివరాలు సేకరించి మీసేవ కార్యాలయాలు, ఆన్​లైన్​ సెంటర్లలో నమోదు చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఎన్నికల సంఘం అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉంది. దీనికి అదనంగా ఓటరు జాబితా వస్తోంది. దాని ఆధారంగానే ఓటు వేసేందుకు వీలు ఉండనుంది.

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, సొంతూరులో ఉన్న వారికి సంబంధించి పట్టణాల్లోనూ రెండు చోట్ల ఓటరుగా ఉన్నారు. ఉద్యోగాలరీత్యా, పిల్లల చదువులు, వ్యాపారాలు చేసుకునే వారికి సొంతంగా ఇళ్లు, అద్దె ఇళ్లలో ఉంటున్నారు. వీరంతా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అక్కడ ఓటు వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మున్సిపల్​ ఎన్నికల్లో ఇక్కడా ఓటు వేయనున్నారు.

ఉదాహరణలు :

  • కరీంనగర్​లోని ఒక ప్రాంతంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉంటున్న ఆంజనేయులు ఇటీవల తిమ్మాపూర్​ మండలంలోని ఒక గ్రామంలో తనతోపాటు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటువేసి తిరిగి వచ్చారు. అది సొంతూరు కావడంతో అక్కడ ఓటు హక్కు ఉంది.
  • పట్టణాల్లో పుర, నగరపాలిక ఎన్నికలు వస్తుండటంతో పల్లెలో ఓటు హక్కు ఉన్న వారందరి వివరాలు సేకరించి ఓటు మార్చుకునేందుకు ఇక్కడి ఆశావహులు ప్రయత్నాలను ప్రారంభించారు. ఇలాంటి వారందరినీ కొత్తగా ఓటర్ల జాబితాలోకి తీసుకువచ్చేలా కృషి చేస్తున్నారు.

త్వరలోనే మున్సిపల్​ ఎన్నికల షెడ్యూల్​ : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్​ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్​ సిద్ధమైన విషయం తెలిసిందే. ఈనెల 11 లేదా 20వ తేదీలోగా నోటిఫికేషన్​ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు తగ్గట్లుగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్​ కసరత్తు ప్రారంభించింది. గడువు ముగిసిన 117 మున్సిపాలిటీ పాలకవర్గాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని రాష్ట్రప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయించింది. ఎన్నికల సంఘం జనవరి 1న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ప్రకటించింది. ఈనెల 10న తుది జాబితా వెలువరిస్తుంది. దీంతో ఈనెల 11న ఎన్నికల నోటిఫికేషన్​ విడుదలయ్యేందుకు అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ సంక్రాంతి పండగ, సెలవుల కారణంగా కుదరకపోతే 20న విడుదల చేస్తారు. ఇందుకు అనుగుణంగా, మిగతా ప్రక్రియ సజావుగా సాగేలా పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ఇప్పటికే సిద్ధమైంది.

రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 120 మున్సిపాలిటీలు, 9 కార్పొరేషన్లకు జనవరితోనే పాలన గడువు ముగిసిపోయింది. అప్పటి నుంచి అవి ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలోనే నడుస్తున్నాయి. ఖమ్మం, వరంగల్​ కార్పొరేషన్లు, నల్గొండ, మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాల్లోని 2 మున్సిపాలిటీల పాలక వర్గాలకు ఏప్రిల్​ వరకు గడువు ఉండటంతో మినహాయింపు ఇవ్వవచ్చనేది సమాచారం. జీహెచ్​ఎంసీకి వచ్చే ఫిబ్రవరి, మిగిలిన వాటికి మే నెల వరకు గడువు అనేది ఉంది.

TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026
తెలంగాణ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు
TG MUNCIPAL ELECTION VOTER LIST
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS

