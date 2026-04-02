విభజన హామీలన్నీ అమలు చేయాల్సిందే : రాజ్యసభలో తెలంగాణ ఎంపీల డిమాండ్
రాజ్యసభలో అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుపై చర్చ - తెలంగాణకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేసిన తెలంగాణ ఎంపీలు - 12 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఆస్తుల పంపకం పూర్తికాలేదనన్న రేణుకా చౌదరి
Published : April 2, 2026 at 3:58 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 5:41 PM IST
Telangana MPs on Amaravati Capital Bill : రాజ్యసభలో అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుపై చర్చ సమయంలో తెలంగాణ ఎంపీలు గళమెత్తారు. 12 ఏళ్లు అవుతున్నా విభజన హామీలను ఇంకా అమలు చేయలేదని వారు వాపోయారు. ఏపీకి ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత తెలంగాణకు దక్కడం లేదని వారు కేంద్రంపై మండిపడ్డారు. విభజన సమయంలో ఇచ్చిన హామీల్లో అమలుకాని వాటిని వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
విభజన హామీలన్నీ అమలు చేయాల్సిందే : విభజన సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చలేదని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేణుకా చౌదరి గుర్తు చేశారు. విభజన హామీలన్నీ అమలు చేయాల్సిందేనని, ఇప్పటివరకు హామీలు ఎందుకు నెరవేర్చలేదో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. హామీలు అమలు చేయనందుకు పరిహారం ఇవ్వాలని, 12 ఏళ్ల తర్వాత ఆస్తుల పంపకం పూర్తికాలేదని తెలిపారు.
ఆస్తుల పంపకంపై రెండు రాష్ట్రాలు సంతృప్తిగా లేవని రేణుకా చౌదరి తెలిపారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రజలు కవలపిల్లల వంటివారని, కలిసే ముందుకు సాగక తప్పదని అన్నారు. తెలంగాణకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని ఆరోపించారు. బీజేపీతో సఖ్యత వల్ల ఏపీ కొంతవరకు సాధించుకుంటోందని, నాలుగైదు గ్రామాలు ఏ రాష్ట్రానికీ చెందకుండా పోయాయని గుర్తు చేశారు. భౌగోళికంగా ఏపీలో ఉన్నా ఆ గ్రామాలు ఇబ్బంది పడుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిర్ణీత కాలపరిమితితో విభజన హామీలు అమలు చేయాలని, పారదర్శక విధానంలో విభజన హామీలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రూ.1.47 లక్షల కోట్ల విభజన ఆస్తుల పంపకాలు పూర్తికాలేదని తెలిపారు. రెండు రాష్ట్రాలతో కేంద్రం ఆటలాడుతోందని, విభజన హామీలు అమలు చేయనందున 2 రాష్ట్రాల్లో అభివృద్ధి కుంటుపడిందని విమర్శించారు.
"కేంద్ర ప్రభుత్వ 12 ఏళ్ల విధాన పక్షవాతం, కపటత్వం ఎలా ఉందంటే అప్పటి ముఖ్యమంత్రి మూడు రాజధానుల కోసం చేసిన డిమాండ్ను వీరు సమర్థించారు. అది ఎక్కడైనా విన్నారా? దీనివల్ల 12 ఏళ్ల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాజధాని లేకుండా పోయింది. జాతీయ సంస్థలను ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు, అవి పూర్తిగా ఏర్పడ్డాయా? దుగరాజపట్నంలో ప్రధాన ఓడరేవు నిర్మిస్తామని వాగ్దానం చేశారు. కానీ అది నెరవేరలేదు. కడపలో ఉక్కు కర్మాగారం అదృశ్యమైంది. రైల్వే జోన్ హామీ దశాబ్దం తర్వాత ఇప్పుడు కుంటుకుంటూ వస్తోంది. 1.42 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఉమ్మడి ఆస్తుల విభజన ఇప్పటికీ జరగలేదు. విద్యుత్ బకాయిల వివాదం పరిష్కారానికి ఒక తటస్థ విభాగం అవసరం. ఇంతవరకు ఏమీ చేయలేదు. కృష్ణా నదీ జలాల వివాదంలో తెలంగాణకు తక్కువ నీరు అందుతోంది. మేము ఆంధ్రకు నీరు ఇవ్వడాన్ని వ్యతిరేకించడం లేదు. షెడ్యూల్ 8లోని జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన సంస్థల ఏర్పాటు తెలంగాణకు పూర్తి చేయలేదు. తెలంగాణలోని రామగుండం ప్లాంట్.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఎన్టీపీసీ మధ్య స్పష్టమైన విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందం లేకపోవడం వల్ల నిలిచిపోయింది. తెలంగాణకు వాగ్దానం చేసిన రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఇప్పటివరకు కార్యరూపం దాల్చలేదు" - రేణుకా చౌదరి, కాంగ్రెస్ ఎంపీ
హామీలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ : కేసీఆర్ చేసిన ఎంతో పోరాటం వల్ల తెలంగాణ సాకారమైందని బీఆర్ఎస్ ఎంపీ సురేశ్రెడ్డి అన్నారు. ప్రాంతాలుగా వేరవుదామని, అన్నదమ్ముల్లా కలిసుందాం అని కేసీఆర్ అన్నారని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ అనుమతి లేకుండానే కొన్ని మండలాలను ఏపీలో కలిపారని, తెలంగాణ మండలాలను ఏపీలో విలీనం చేసేటప్పుడు కనీసం చర్చ కూడా జరగలేదని ఆరోపించారు. తల్లిని చంపి బిడ్డను బతికించారని మోదీ అనేకసార్లు అన్నారని, ఏపీ విభజన బిల్లును ఏపీ పునర్నిర్మాణ బిల్లుగా చేయొద్దని డిమాండ్ చేశారు. 12 ఏళ్లుగా తెలంగాణకు కేంద్రం ఎలాంటి సహాయం చేయట్లేదని విమర్శించారు. కేంద్రం సహకరించకున్నా తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందుతోందని తెలిపారు. ఇవాళ దేశంలోనే అత్యధికంగా వరి పండిస్తున్న రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచిందని గుర్తు చేశారు. విభజన చట్టం ప్రకారం తెలంగాణకు కూడా హామీలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
సురేశ్రెడ్డి, కిషన్రెడ్డి మధ్య వాగ్వాదం : రాజ్యసభలో కాళేశ్వరం అంశంపై సురేశ్రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. సీఆర్ పాటిల్ వ్యాఖ్యలపై సురేశ్రెడ్డి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.సీఆర్పాటిల్ తన వ్యాఖ్యలు ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కాళేశ్వరం గురించి కేంద్రమంత్రి ఏకపక్షంగా వ్యాఖ్యలు చేశారని సురేశ్రెడ్డి తెలిపారు. రూ.లక్ష కోట్లు నదిలో కొట్టుకుపోయాయని కేంద్రమంత్రి మాట్లాడారని గుర్తు చేశారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అంటే కేవలం ఒక్క డ్యామ్ మాత్రమే కాదని, ఒక్క డ్యామ్లో రెండు పిల్లర్లు మాత్రమే కుంగితే మొత్తం ప్రాజెక్టు వృథా అన్నట్లుగా మాట్లాడారని అన్నారు. తెలంగాణతో పాటు ఏపీ కూడా అభివృద్ధి చెందాలని తాము కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగరం ఏపీ వాళ్లతో పాటు ఎంతోమందికి గమ్యస్థానంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
సురేశ్రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై కిషన్రెడ్డి తీవ్రంగా స్పందించారు. మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు పనికిరాకుండా పోయిందని నిపుణుల కమిటీ చెప్పిందని, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కేసీఆర్ కుటుంబం ఒక ఏటీఎంగా వాడుకున్నదని విమర్శించారు. కనీసం ఇంజినీర్లను కూడా అడగకుండా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు చేపట్టారని ఆరోపించారు. లక్ష కోట్ల ప్రజాధనాన్ని కేసీఆర్ ఇష్టమొచ్చినట్లు ఖర్చు చేశారని ఆరోపించారు. కేసీఆర్ను జైళ్లో పెడతానన్న రేవంత్రెడ్డి ఇప్పటివరకు ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు. ఆనాడు 7 మండలాల విలీనానికి కేసీఆర్ ఒప్పుకున్నారని, దస్త్రాలు పట్టుకుని సోనియాగాంధీ ఇంటికి కేసీఆర్ వెళ్లారని పేర్కొన్నారు.
