కేటాయింపుల్లో అన్యాయం జరుగుతోంది - అమరావతి బిల్లుపై చర్చలో తెలంగాణకు ఎంపీలు

లోక్‌సభలో అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుపై చర్చ - తెలంగాణకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలంటూ గళం వినిపించిన తెలంగాణ ఎంపీలు - ఏపీ ప్రజలు తమకు రాజధాని లేదని చెప్పుకోవడం దురదృష్టకరమని వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 1, 2026 at 2:10 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 4:33 PM IST

Telangana MPs on Amaravati Capital Bill : లోక్‌సభలో అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుపై చర్చ సమయంలో తెలుగు రాష్ట్రాల అభివృద్ధి, తెలంగాణకు విభజన హామీల అమలులో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఎంపీలు ప్రస్తావించారు. విభజన చట్టంలో తెలంగాణకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలంటూ తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలు లోక్‌సభలో గళం వినిపించారు. ఏపీకి నిధులివ్వండి తాము అడ్డుపడబోమని కానీ అదే స్థాయిలో తమ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలంటూ అమరావతి రాజధాని చట్టబద్ధత అంశంపై చర్చలో డిమాండ్‌ చేశారు. తెలంగాణకు ఇచ్చిన చాలా హామీలు అమలు కాలేదన్న ఎంపీలు అభివృద్ధిలో వెనకబాటుకు గురి చేయెుద్దంటూ స్పీకర్‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు.

తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతోంది : విభజన హామీలు నెరవేర్చలేదని పెద్దపల్లి ఎంపీ వంశీకృష్ణ తెలిపారు. బనకచర్లకు రూ.లక్ష కోట్లు కేటాయిస్తున్నారని, దీనికి అంగీకరిస్తే తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుందని అన్నారు. ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు మద్దతిచ్చేందుకే బనకచర్లకు కేంద్రం అంగీకారమని, ఏపీకి దాదాపు 9 విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయని, ఈ విషయంలో తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతోందని స్పష్టం చేశారు. రూ.వేల కోట్ల రైల్వే ప్రాజెక్టులు ఏపీకి ఇస్తున్నారని, తెలంగాణకు ఆ స్థాయిలో ఇవ్వట్లేదని విమర్శించారు. నిధుల కేటాయింపు విషయంలో తెలంగాణపై తీవ్ర వివక్ష చూపిస్తున్నారని ఆరోపించారు. పోలవరం వెనక జలాల వల్ల తెలంగాణలోని కొత్తగూడెం, భద్రాచలం ప్రాంతంలోని 2 లక్షల మందికి ముప్పు ఉందని తెలిపారు. పోలవరం ముంపు నుంచి కాపాడేందుకు కరకట్టలు కట్టాలని, తెలంగాణకు బయ్యారం స్టీల్‌ ప్లాంటు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.

గ్రామ పంచాయతీలను వెనక్కి ఇవ్వాలని డిమాండ్ : ఏపీకి అదనపు నిధులు ఇవ్వడంపై తమకు అభ్యంతరం లేదన్న ఖమ్మం ఎంపీ రఘురాం రెడ్డి ఏపీ తరహాలోనే తెలంగాణకు అదనపు నిధులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. కొత్తగూడెం, ఆదిలాబాద్‌ విమానాశ్రయాలకు కేంద్రం సహకరించాలని, మూసీ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం సహకరించాలని, రీజినల్‌ రింగ్‌ రోడ్డు, కేటీపీఎస్‌ విస్తరణకు కేంద్రం సహకరించాలని తెలిపారు. ఏపీలో కలిపిన వాటిలో 4 గ్రామ పంచాయతీలను వెనక్కి ఇవ్వాలని, ఆ గ్రామాలు ఏపీ, తెలంగాణలో ఎక్కడా ఉనికిలో లేవన్నారు. జూన్‌ 2వ తేదీని బ్లాక్‌డే పరిగణించవద్దని ఏపీకి విజ్ఞప్తి చేశారు. జూన్‌ 2వ తేదీని రెండు రాష్ట్రాల అభివృద్ధి దినంగా పరిగణించాలని కోరారు.

"విభజన చట్టంలో తెలంగాణకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయలేదు. ఏపీ విభజన చట్టంలో తెలంగాణకు పలు హామీలు ఇచ్చారు. ఆదిలాబాద్‌, ఖమ్మం, మహబూబ్‌నగర్‌ వంటి వెనుకబడిన జిల్లాలు అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. బయ్యారం స్టీల్‌ ప్లాంటు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. తెలంగాణకు ఇచ్చిన చాలా హామీలు అమలు కాలేదు. ఏపీకి అదనపు నిధులు ఇవ్వడంపై మాకు అభ్యంతరం లేదు. ఏపీ తరహాలోనే తెలంగాణకు అదనపు నిధులు ఇవ్వాలి. కొత్తగూడెం, ఆదిలాబాద్‌ విమానాశ్రయాలకు కేంద్రం సహకరించాలి. ఏపీలో కలిపిన వాటిలో 4 గ్రామ పంచాయతీలను వెనక్కి ఇవ్వాలి. జూన్‌ 2వ తేదీని బ్లాక్‌డే పరిగణించవద్దని ఏపీకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా" - రఘురాం రెడ్డి, కాంగ్రెస్ ఎంపీ

రాజధాని లేదని చెప్పుకోవడం దురదృష్టకరం : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల అభివృద్ధిలో పోటీతత్వంతో ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటున్నట్లు కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. లోక్ సభలో అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుపై ప్రసంగించిన ఆయన బిల్లుకు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. విభజన జరిగి పది సంవత్సరాలు అవుతున్నా ఇప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్​కు రాజధాని లేకపోవడమనేది దురదృష్టకరమని అన్నారు. అమరావతి రాజధానిగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందాలని కిషన్ రెడ్డి ఆకాంక్షించారు.

కాంగ్రెస్‌ సభ్యులు తమకు ఎయిర్‌పోర్టు లేదని చెబుతున్నారని, అది ఎవరి పాపమని అడిగారు. ఏపీలో 8 విమానాశ్రయాలు, తెలంగాణలో ఒకే ఒకటి ఉందని గుర్తు చేశారు. పదేళ్లు బీఆర్‌ఎస్‌ అధికారంలో ఉండి వరంగల్ ఎయిర్‌పోర్టుకు భూములు ఇవ్వలేదని, గతంలో కాంగ్రెస్‌ కూడా తెలంగాణలోని ఇతర విమానాశ్రయాల విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేసిందని విమర్శించారు.

"ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అమరావతి రాజధాని కావాలని గత అనేక బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. ఈరోజు దానికి సానుకూలమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అందుకు మేము సంతోషిస్తున్నాము. ఈ రెండు రాష్ట్రాలను అన్నదమ్ముల్లాగా అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సి ఉంది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏపీకి ట్రైబల్ యూనివర్శిటీ వచ్చింది. ఏపీలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏపీ ప్రజలకు పూర్తి స్థాయిలో అండగా నిలబడిది. ఏపీ రాజధాని అమరావతి మనస్ఫూర్తిగా మద్దతిస్తున్నాం. అమరావతి అభివృద్ధి చెందాలి" - కిషన్ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి

