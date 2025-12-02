పవన్ కల్యాణ్ క్షమాపణ చెప్పకుంటే ఆయన సినిమాలు ఆడనివ్వం : కోమటిరెడ్డి, పొన్నం
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ నేతలు ఆగ్రహం - వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్
Published : December 2, 2025 at 3:20 PM IST
Telangana Ministers Fire on AP Deputy CM Pawan Kalyan : తెలంగాణ నాయకుల దిష్టి తగిలి కోనసీమలో కొబ్బరిచెట్ల ఎండిపోతున్నాయని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే తెలంగాణలో పవన్ కల్యాణ్ సినిమాలు ఆడనివ్వబోమని హెచ్చరించారు.
"ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా పవన్ మాట్లాడడం బాధాకరం. కోనసీమకు తెలంగాణ ప్రజలు దిష్టి పెట్టారనడం అజ్ఞానం. రాష్ట్ర ప్రజలకు పవన్ బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలి. క్షమాపణ చెప్పకుంటే పవన్ సినిమాలను ఇక్కడ ఆడనివ్వం"- కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి
నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించాలి : పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ ప్రజలకు అవమానకరమని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. కోనసీమలో కొబ్బరి చెట్లు ఎండిపోతే తెలంగాణ దిష్టి అనడం అవివేకమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ ప్రజలకు పవన్ కళ్యాణ్ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. పవన్ వ్యాఖ్యలపై మిత్రపక్షమైన తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు, ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించాలని సూచించారు. రాష్ట్రాల మధ్య వైషమ్యాలు కలిగేలా మాట్లాడటం సరికాదని హితవు పలికారు.