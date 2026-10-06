రష్యా ఆర్మీలో నరకయాతన - తన భర్తను స్వదేశానికి రప్పించాలని భార్య వేడుకోలు
రష్యాలో భర్త కోసం తపిస్తున్న భార్య కథ ఇది. జాబ్ పేరుతో విజిటింగ్ వీసాపై రష్యాకు పంపి.. బలవంతంగా ఆర్మీలో చేర్పించారు. దీంతో ఇంటివద్ద భార్య ఆవేదన అంతా ఇంతా కాదు.
Published : October 6, 2026 at 4:53 PM IST
Telangana Men Working In Russia Army : పుట్టి, పెరిగిన గ్రామంలో ఉపాధి పని దొరకక రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్తుంటారు. అలా వెళ్లేవారిని ఆసరా చేసుకుని ఏజెంట్లు ఇష్టమొచ్చినట్లు మోసాలు చేస్తుంటారు. వారి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుని చివరకు నరకానికి పంపిస్తుంటారు. ఇటీవల ఏజెంట్ల మాయమాటలు నమ్మి చాలామంది రష్యాకు వెళ్లారు. కానీ చివరకు అక్కడ బలవంతంగా సైన్యంలో చేరి నానాయాతన పడుతున్నారు. అలా వెళ్లిన వాళ్లలో కిషన్ కూడా ఒకరు. అతడికి రెండేళ్ల కొడుకు, 8 నెలల గర్భంతో ఉన్న భార్య ఉన్నారు. వారిని పోషించేందుకనే రష్యాకు వెళ్లాడు. కానీ ఏజెంట్ అతని ఆశలపై నీళ్లు చల్లాడన్న విషయం అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఆ ఇంటి పెద్దకు ఎప్పుడేమవుతుందోనని భార్య బిక్కుబిక్కుమంటూ బతుకుతోంది.
మళ్లీ గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లాలనే ఆలోచన
వివరాల్లోకి వెళితే రాజన్న సిరిసిల్లలోని ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం నారాయణపూర్ గ్రామానికి చెందిన దొమ్మాటి కిషన్ అతని భార్యబిడ్డలతో జీవిస్తున్నాడు. అతను రెండేళ్ల పాటు దుబాయ్కి వెళ్లి అక్కడే జీవనోపాధి చేసుకుని కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు. ఏడాది కిందట అతను స్వగ్రామానికి తిరిగి వచ్చాడు. ఇక ఊర్లో ఎక్కువ పని దొరకట్లేదని మళ్లీ గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లి సంపాదించాలని అనుకున్నాడు. సిరిసిల్ల పట్టణానికి చెందిన గల్ఫ్ ఏజెంటు ఆదిత్యతో పాటు కిషన్ ఏజెంట్ ధర్నం శ్రీనివాస్ను కలిశాడు. రష్యాలో సులువైన పని, ఎక్కువ వేతనం వస్తుందని కిషన్ను ఆ ఏజెంట్ నమ్మబలికాడు. అలా కిషన్ దగ్గర నుంచి రూ. 2.50 లక్షలు తీసుకుని సందర్శక వీసాపై పోయిన నెల 5న రష్యాకు పంపించాడు.
బలవంతంగా రష్యా సరిహద్దులో ఉద్యోగం
రష్యాకు వెళ్లిన కొన్నిరోజుల్లోనే కిషన్ వీసా గడువు ముగిసిపోయింది. ఇక అతన్ని బలవంతంగా రష్యా సైన్యంలోకి చేర్పించాడు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో కిషన్ ప్రస్తుతం రష్యా దేశ సరిహద్దు ప్రాతంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో 40 కిలోల బరువైన ఆయుధాలు, సామాగ్రిని 15 నుంచి 20 కిలోమీటర్ల మేర కాలినడకన మోసుకెళ్తున్నారని, ఇది చాలా నరకంలా ఉందని కిషన్ ఫోన్లో తన కుటుంబీకులకు చెప్పి బోరుమన్నారు. కిషన్తో పాటు రష్యా సైన్యంలో తెలంగాణకు చెందిన వారు దాదాపు 1500 మంది ఉన్నారని సమాచారం. వీరంతా ఉమ్మడి నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్ వాసులు ఉన్నట్లు తెలిసింది.
నా భర్తను స్వదేశానికి రప్పించండి
'ప్రస్తుతం నేను 8 నెలల గర్భిణిని. మాకు రెండేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. కుటుంబాన్ని పోషించేందుకు మా ఆయన గల్ఫ్ దేశానికి వెళ్లాలనుకున్నాడు. కానీ సిరిసిల్లలోని నకిలీ ఏజెంట్ చేతిలో మోసపోయాడు. తనకు ఎప్పుడేమవుతుందో తెలియదని నా భర్త ఫోన్ చేసి చెబుతున్నాడు. ఈ విషయం నన్ను భయందోళనకు గురిచేస్తుంది. దీని గురించి పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేశాం. నా భర్తను ఎలాగైనా స్వదేశానికి రప్పించాలి' అని కిషన్ భార్య రక్షిత కోరుతుంది. మరోవైపు సర్పంచుల ఫోరం మండలాధ్యక్షుడు దొమ్మాటి నర్సయ్య కిషన్ను స్వగ్రామానికి రప్పించాలని కోరారు.
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