భారత జాతీయ హ్యాండ్బాల్ జట్టులో తెలంగాణ వ్యక్తి - సత్తా చాటిన కుర్రాడు
భారత జాతీయ హ్యాండ్బాల్ జట్టుకు ఎంపికైన మహబూబ్నగర్ కుర్రాడు - ఆసియా యూత్ హ్యాండ్బాల్ టోర్నమెంట్లో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మహేశ్ - రైల్వేలో ఉద్యోగం సాధించడమే లక్ష్యం
Published : August 26, 2026 at 1:11 PM IST
Palamuru Youth Qualifies For Asian Championship : రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎదగడమే ఒక పెద్ద సవాలు. అలాంటిది తీవ్రమైన పోటీని అధిగమించి భారత జాతీయ హ్యాండ్బాల్ జట్టుకు ఎంపికవ్వడం మరింత గొప్ప విజయం కదా. వేలాది మంది క్రీడాకారులను వెనక్కి నెట్టి, ఒక క్రీడాకారుడు ఈ ఘనతను సాధించాడు. ప్రస్తుతం జోర్డాన్లోని అమ్మాన్లో జరుగుతున్న ఆసియా యూత్ హ్యాండ్బాల్ టోర్నమెంట్లో అతను భారత జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. అతనే మహబూబ్నగర్ రూరల్ మండలం, జైనల్లిపూర్లోని తువ్వగండ తండాకు చెందిన ఖత్రావత్ మహేశ్.
టోర్నమెంట్లలో ప్రతిభ చాటిన మహేశ్ : జట్టు గోల్కీపర్గా వ్యవహరిస్తున్న అతను అండర్-19 ఎస్జీఎఫ్ హ్యాండ్బాల్ టోర్నమెంట్తో పాటు రెండు రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు. గుజరాత్లోని సోమనాథ్లో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీలో తన ప్రతిభను చాటాడు. అలాగే రంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో జరిగిన అండర్-19 SGF టోర్నమెంట్లలోనూ అద్భుతంగా రాణించాడు.
ప్రారంభ అడ్డంకులను అధిగమించి : కోచ్ల ప్రోత్సాహంతో అతను మూడేళ్ల క్రితం ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగిన భారత జట్టు ఎంపిక ట్రయల్స్లో పాల్గొన్నప్పటికీ విజయం సాధించలేకపోయాడు. అయితే గత నెల 17, 18 తేదీల్లో ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగిన ట్రయల్స్లో తన సత్తా చాటి భారత జట్టులో స్థానం సంపాదించాడు. స్పోర్ట్స్ కోటా కింద రైల్వేలో ఉద్యోగం సాధించడం మరిన్ని అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్లలో పాల్గొనడం తన లక్ష్యమని మహేశ్ తెలిపాడు.
చిన్నప్పటి నుంచే క్రీడల పట్ల మక్కువ : అతను ఇటీవల ప్రభుత్వ బాలుర జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యను పూర్తి చేశాడు. చిన్నప్పటి నుంచే ఫుట్బాల్, హ్యాండ్బాల్ అంటే ఇష్టం ఉండటంతో గత మూడేళ్లుగా డీఎస్ఏ మైదానంలో కోచ్లు జియావుద్దీన్, ప్రదీప్ పర్యవేక్షణలో శిక్షణ పొందుతున్నాడు. తక్కువ కాలంలోనే అతను ఒక జాతీయ స్థాయి, రెండు రాష్ట్ర స్థాయి టోర్నమెంట్లకు ఎంపికయ్యాడు. ఉదయం 4 గంటలకు నిద్రలేచి 5 గంటలకు మైదానానికి చేరుకుని మూడు గంటల పాటు సాధన చేసేవాడు. కళాశాల తర్వాత కూడా ఎంతో అంకితభావంతో మరో రెండు గంటల పాటు ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు.
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