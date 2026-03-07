విజయవాడలో పోలీసులపై కాల్పుల యత్నం - నిందితుడి అరెస్టు
విజయవాడ నగరంలో పోలీసులపై తుపాకీ గురిపెట్టిన వ్యక్తి - కాల్పులు విఫలం కావడంతో తప్పిన ప్రమాదం, నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు, నిందితుడు మురళీ తెలంగాణకు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 10:05 PM IST
Telangana Man opens Fire on AP Police In Vijayawada: విజయవాడ నగరంలో తుపాకీ కలకలం రేపింది. నిత్యం వేల మందితో రద్దీగా ఉండే బస్టాండ్ పరిసరాలు ఈ ఉదంతంతో ఉలిక్కిపడ్డాయి. సాధారణ సోదాలకు వెళ్లిన పోలీసుల పైకి ఓ వ్యక్తి ఏకంగా పిస్టల్ గురిపెట్టి ట్రిగ్గర్ నొక్కాడు. అదృష్టవశాత్తూ సాంకేతిక లోపంతో బుల్లెట్ బయటకు రాకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. సినిమా ఛేజింగ్ను తలపిస్తూ హోటల్ కారిడార్ల నుంచి రోడ్డుపైకి పరుగులు తీసి మరీ నిందితుడిని వెంటాడి మరీ పట్టుకున్నారు.
విజయవాడ నగరం అప్పుడప్పుడే నిద్ర లేస్తోంది. నిత్యం రద్దీగా ఉండే విజయవాడ బస్టాండ్ పరిసరాల్లో ప్రయాణికుల కోలాహలంలో పోలీసుల, ఈగల్ బృందాలు తమ తనిఖీలను చేపడుతున్నారు. బస్టాండు సమీపంలోని బాలాజీ హోటల్ డార్మిటరీలో సోదాలను నిర్వహిస్తుండగా ఓ గది వద్ద వాతావరణం గంభీరంగా మారింది. కొన్నిక్షణాల సేపు ఉత్కంఠ, ఉద్రిక్తత, ఉద్వేగం అంతటా వ్యాపించింది.
విజయవాడలో కాల్పులు కలకలం: అనంతరం గది తలుపు తట్టగానే లోపల ఉన్న వ్యక్తిలో వణుకు పుట్టింది. తలుపు తీసిన మరుక్షణమే పోలీసుల వైపు పిస్టల్ను గురిపెట్టాడు. నిందితుడు క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా ట్రిగ్గర్ నొక్కాడు. దాంతో ఒక్కసారిగా పోలీసుల కళ్లెదుట మృత్యువు సాక్షాత్కరించింది. కానీ విధి పోలీసుల వైపు ఉంది. టెక్నికల్ లోపం కారణంగా బుల్లెట్ ఛాంబర్లోకి రాక మిస్ ఫైర్ అయ్యింది. ఆ ఒక్క సెకను పోలీసు ప్రాణాలను కాపాడటమే కాదు, పెను ప్రమాదాన్ని తప్పించింది. అనంతరం పోలీసులపై జరిపిన కాల్పులు విఫలం కావడంతో నిందితుడు తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. హోటల్ కారిడార్ల నుంచి పరుగులు తీశాడు.
తెలంగాణకు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తింపు: కానీ పోలీసులు ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. ప్రాణాలకు తెగించి అతని వెంటాడారు. సినిమా సన్నివేశాన్ని తలపించేలా జరిగిన ఛేజింగ్లో చివరకు నిందితుడిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఉదయం ఆరున్నర గంటల సమయంలో తనిఖీలను నిర్వహిస్తుండగా హెడ్కానిస్టేబుల్ ఎం. విజయసారధినాయక్ పైకి సుమారు 20 ఏళ్ల వయసున్న వ్యక్తి తన బ్యాగ్ను0 పరిశీలిస్తుండగా రివాల్వర్ను తీసి గురిపెట్టి ఇక్కడి నుంచి వెళ్లకపోతే చంపేస్తానని బెదిరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గది బయట ఉన్న సిబ్బంది లోపలికి వచ్చే క్రమంలో వారిని తోసేసి మరీ బయటకు పారిపోయాడు. నిందితుడు వరంగల్ జిల్లా, నెల్లికుదురుకు చెందిన కనకం మురళీగా పోలీసులు గుర్తించారు.
చంపుతారనే భయంతోనే ఇలా! దాంతో తన వద్ద లభ్యమైన తుపాకీ బుల్లెట్లు గురించి పోలీసులు ఆరా తీశారు. నాలుగు నెలల క్రితం రైలులో తనకు బీహార్కు చెందిన సోనూ అనే వ్యక్తి పరిచయం అయ్యాడని, అతని ఫోన్లో చాలా ఆయుధాలను పట్టుకుని దిగిన ఫోటోలు చూపించాడని, ఆ క్రమంలో గతంలో తన స్నేహితులకు అదే గ్రామానికి చెందిన మరో వర్గానికి మధ్య గొడవ జరిగిందని, దాంతో పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో రాజీ చేశారని తెలిపాడు. అందువల్ల వేరొక వర్గం వారు ఎప్పుడైనా వీరిపై దాడి చేసి చంపుతారనే భయంతో ఒక తుపాకీ కావాలని సోనూను అడిగి బీహార్ వెళ్లి డిసెంబరు నెలలో ఒక పిస్టోల్, ఐదు రౌండ్లు తీసుకొచ్చి తన వద్దే ఉంచుకున్నట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడించినట్లు డీసీపీ కృష్ణకాంత్ పటేల్ తెలిపారు.
అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు: గుంటూరులో గుడారాల పండుగకు వెళ్లేందుకు విజయవాడ వచ్చి బాలాజీ డార్మెంటరీలో గదులు తీసుకుని ఉన్నానని నిందితుడు మురళీ తెలిపారు. పోలీసులకు భయపడే తాను తప్పించుకోవాలని తుపాకి తీసి బెదిరించినట్లు చెబుతున్నాడని డీసీపీ కృష్ణకాంత్ పేర్కొన్నారు. అతని నుంచి UAS N 1177 అని రాసి ఉండి బేరల్ రెండో వైపు 7.69 ఎంఎంగా ఉన్న రివాల్వర్ను ఐదు బుల్లెట్లను, పెప్పర్ స్ప్రే, ఎలక్ట్రికల్ షాకింగ్గన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తుపాకీ కేవలం ఆత్మరక్షణ కోసమా? లేక ఎవరిని లక్ష్యం చేసుకునేందుకు ఈ ఆయుధంతో వచ్చాడనేది పోలీసుల్లో తలెత్తుతున్న ప్రధాన ప్రశ్న.
దీని వెనుక ఏదైనా సుపారీ గ్యాంగ్ ఉందా లేక వ్యక్తిగత కక్షలా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేసేందుకు రిమాండ్ అనంతరం తిరిగి తమ కస్టడీలోకి తీసుకోవాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. నిందితుడు మురళికి గతంలో ఏవైనా నేరాలతో సంబంధం ఉందా? లేదా ఏదైనా గ్యాంగ్తో కలిసిపని చేస్తున్నాడా? అనే కోణంలో పోలీసులు తెలంగాణ పోలీసుల సహాయంతో పాత రికార్డులను తనిఖీ చేస్తున్నారు. రద్దీగా ఉండే బస్టాండ్ ఏరియాలో ఈ ఘటన జరగడంతో బెజవాడ వాసులు ఉలిక్కిపడ్డారు. పోలీసుల అప్రమత్తత ఒక పెను ఘోరాన్ని నిలువరించిందనే చెప్పొచ్చు.
