కువైట్లో దారుణం - ఎడారిలో తెలంగాణ యువకుడి పూడ్చివేత - సాయం చేసేందుకు వెళితే!
సాయం చేసేందుకు వెళ్తే ఎడారిలోనే పూడ్చివేసిన తండ్రీకుమారులు - మెకానికల్ ఇంజినీర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడు - పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం పోలీసుల గాలింపు చర్యలు
Published : July 9, 2026 at 11:56 AM IST|
Updated : July 9, 2026 at 12:03 PM IST
Telangana Man Dead In Kuwait : తెలంగాణకు చెందిన ఓ యువకుడు ఉద్యోగం కోసమని కువైట్కు వెళ్లాడు. అక్కడ మెకానికల్ ఇంజినీర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో తెలిసిన వాళ్లకు సాయం చేద్దామని ఆ యువకుడు వారు పిలిచిన చోటకు వెళ్లాడు. కానీ అక్కడ ప్రమాదవశాత్తు దుర్మరణం పాలయ్యాడు. అయితే ఈ విషయం బయటికి వస్తే జైలుకు వెళ్తామోనన్న భయంతో సాయానికి పిలిచిన వారు దారుణానికి ఒడిగట్టారు. అతడి మృతదేహాన్ని ఎడారిలోనే పూడ్చిపెట్టారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
అల్సల్మిలో మెకానికల్ ఇంజినీర్గా వర్క్ : డిచ్పల్లి ఎస్సై ఆరిఫ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి మండలం కొరట్పల్లి తండాకు చెందిన కైలాశ్ (29) అనే యువకుడు ఉద్యోగం కోసమని కువైట్కు వెళ్లాడు. అక్కడ అల్సల్మిలో మెకానికల్ ఇంజినీర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. డిచ్పల్లి మండలానికే చెందిన మరో తండాకు చెందిన తండ్రీకుమారులు సైతం అక్కడే ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కైలాశ్తో వారికి పరిచయం ఏర్పడింది.
ప్రొక్లెయిన్ బాగు చేసేందుకు ఎడారిలోకి : ఈ సంవత్సరం మార్చి 19న ఆ తండ్రీకుమారులు ఉన్నచోట ఓ ప్రొక్లెయిన్ చెడిపోయింది. దానిని బాగు చేయించటానికి కైలాశ్ను ఆ ప్రొక్లెయిన్ ఉన్న ప్రదేశానికి తీసుకుని వెళ్లారు. అయితే ప్రొక్లెయిన్కు మరమత్తులు చేస్తుండగా ఆకస్మికంగా ఓ ప్రమాదం జరిగింది. దాంట్లో కైలాశ్ తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు. అయితే తమ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని భావించిన ఆ తండ్రీకుమారులిద్దరూ భయపడ్డారు. విషయం బయటకు పొక్కకుండా కైలాశ్ మృతదేహాన్ని సాల్మి ఎడారిలోనే పూడ్చిపెట్టారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బంధువులు : కైలాశ్ ఒక్కసారిగా అదృశ్యమవటంతో అక్కడే ఉండే అతని బంధువులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. అయితే ఆ సమయంలో కువైట్లో యుద్ధ వాతావరణం ఉండటంతో దర్యాప్తులో ఆలస్యం జరిగింది. ఇటీవల సీసీ ఫుటేజీల ఆధారంగా పోలీసులు విచారణ చేశారు. దాని ద్వారా నిందితుల్లో ఒకరిని పట్టుకోవటంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే నిందితుల్లో ఒకరు ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఇటీవల కువైట్ నుంచి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని సొంతూరుకు వచ్చినట్లు సమాచారం.
పరారీలో నిందితుడు : ఈ నేపథ్యంలో కువైట్లో ఈ కేసుపై పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారని కొందరు బంధువులు అక్కడి నుంచి బాధిత కుటుంబానికి సమాచారం ఇచ్చారు. బుధవారం కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కుటుంబీకులకు తెలిశాయి. వెంటనే వారు న్యాయం కోసం డిచ్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయించారు. మృతదేహాన్ని పూడ్చిపెట్టిన వారిలో ఒకరు గణేశ్ అని తేలింది. అతను ఇక్కడకు వచ్చాడని, చర్యలు తీసుకోవాలని కైలాశ్ తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే నిందితుడు పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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