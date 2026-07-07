పెళ్లైన 6 నెలలకే సౌదీకి - 44 ఏళ్లు ఎదురుచూసిన ఆ ఇల్లాలికి మిగిలింది మృతదేహమే
పాస్పోర్టు, వీసాల గడువు ముగిసినా సౌదీలోనే చంద్రయ్య (65) - 44 ఏళ్ల క్రితం వెళ్లి తిరిగి రాలేదు, ఫోన్ చేయలేదన్న భార్య లక్ష్మి - నెల రోజుల క్రితం ఆసుపత్రిలో చనిపోయిన చంద్రయ్య
Published : July 7, 2026 at 11:40 AM IST
Telangana Man Dead in Saudi : వారిద్దరు 1982లో పెద్దల సమక్షంలో పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఆరు నెలలు గడిచాక ఉపాధి కోసం భర్త గల్ఫ్ దేశం సౌదీకి వెళ్లాడు. 44 ఏళ్ల క్రితం వెళ్లి తిరిగి రాలేదు కదా, కనీసం ఫోన్ కూడా చేయలేదు. నెల రోజుల క్రితం అనారోగ్యంతో అక్కడే చనిపోయాడు. ఇప్పటికే పాస్పోర్టు, వీసాల గడువు ముగిసినా కూలీ పనులు చేసుకుంటూ అక్కడే ఉండిపోయాడు. ఇంటికి తిరిగి వెళ్లే దారిలేక సౌదీ అరేబియాలోనే జీవితం కొనసాగించాడు. కొద్ది రోజుల తర్వాత అతడిని దుబ్బాక మున్సిపాలిటీలోని చెల్లాపూర్ రెండో వార్డుకు చెందిన బొట్ల చంద్రయ్య (65)గా అధికారులు గుర్తించారు. మృతదేహాన్ని స్వదేశానికి పంపే ఏర్పాట్లను అధికారులు చేస్తున్నారు.
బొట్ల చంద్రయ్యకు లక్ష్మితో 1982లో వివాహం జరిగింది. భార్య, వృద్ధులైన తల్లిండ్రులు కిష్టయ్య, బాలవ్వను స్వగ్రామంలోనే విడిచి ఉపాధి కోసం అతడు పెళ్లైన ఆర్నెళ్లకే సౌదీ అరేబియాకు వెళ్లాడు. అప్పటి నుంచి ఎప్పుడూ ఇంటికి రాలేదు. అతడి గురించి క్షేమ సమాచారం తెలియలేదు. కుటుంబ సభ్యులు ఎన్నిసార్లు ఆరా తీసినా ఆచూకీ, ఆనవాళ్లు కూడా లభించలేదు.
వీసా గడువు ముగిసి - తిరిగి రాలేక : కొన్నేళ్లకు చంద్రయ్య తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు. కోడలు లక్ష్మి దగ్గరుండి అంత్యక్రియలు చేశారు. 15 సంవత్సరాల క్రితమే చంద్రయ్య వీసా టైమ్ ముగిసింది. రెన్యూవల్ చేసుకోలేదు. నెల రోజుల క్రితం ఆసుపత్రిలో ప్రాణాలు విడిచాడు. పాత వీసా వివరాల ప్రకారం అతడి స్థానికతను అక్కడి అధికారులు గుర్తించి రాయబార కార్యాలయానికి సమాచారమిచ్చారు. ప్రవాసీ తెలుగు సంఘానికి చెందిన కార్యకర్త ఫారుఖ్ రెండు వారాలుగా కృషి చేసి, వివిధ సోషల్ మీడియాల ద్వారా చంద్రయ్య మరణ వార్తను ప్రసారం చేశారు. ఎట్టకేలకు చివరగా కుటుంబ వివరాలు తెలుసుకున్నారు.
జీవితం కన్నీళ్లమయం : గత 44 ఏళ్లుగా భర్త కోసం ఎదురు చూసిన ఆ ఇల్లాలికి చివరికి కన్నీరే మిగిలింది. సౌదీ వెళ్లిన తన భర్త తనకు ఒక్కసారి కూడా ఫోన్ చేయలేదని, ఏనాడూ రూపాయి డబ్బు పంపలేదని భార్య లక్ష్మి తెలిపారు. తనను ఒంటరి మహిళగా గుర్తించిన ప్రభుత్వం పింఛన్ మాత్రం ఇస్తోందన్నారు. భర్త మృతదేహాన్ని ఎలాగైనా ఇక్కడికి తీసుకువచ్చే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆమె వేడుకుంటున్నారు.
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