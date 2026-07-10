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ఎడారిలోనే తెల్లారుతున్న బతుకులు - ఆందోళనలో గల్ఫ్​ కార్మిక కుటుంబాలు

గల్ఫ్ దేశాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వలస కార్మికులు - ఉపాధి కోసం కువైట్ వెళ్లిన యువకుడు ఎడారిలో దుర్మరణం - మరికొన్ని రోజుల్లో పెళ్లిపీటలు ఎక్కనున్న మృతుడు కైలాశ్‌

Telangana Man Died in Kuwait
Telangana Man Died in Kuwait (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 9:40 AM IST

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Telangana Man Died in Kuwait : ఉపాధి కోసం కువైట్ వెళ్లిన ఆ యువకుడు ఎడారిలో విగతజీవిగా మారాడు. మరికొన్ని రోజుల్లో పెళ్లిపీటలు ఎక్కాల్సిన ఆ అబ్బాయి తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయాడు. నా అనుకున్న వాళ్లే ఆ యువకుడి మృతదేహాన్ని ఇసుక దిబ్బల్లో పూడ్చిపెట్టారు. ఈ ఘటనతో గల్ఫ్ దేశాల వలస కార్మికులు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. నిజామాబాద్‌ జిల్లా విదేశీ కార్మికుల వరుస మరణాలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి.

బతుకుదెరువు కోసం గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లిన నిజామాబాద్ జిల్లా వాసుల మరణాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇటీవల తిర్మన్పల్లికి చెందిన శ్రీనివాస్ బహ్రెయిన్‌లో ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఇప్పుడు కోరట్‌పల్లికి చెందిన కైలాశ్​ కువైట్‌లో దుర్మరణం పాలయ్యాడు. మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసి 2021లో ఉపాధి కోసం కువైట్‌ వెళ్లిన కైలాశ్​ అక్కడ ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో సీనియర్ మెకానిక్‌గా పని చేస్తున్నాడు. డిచ్‌పల్లి మండలానికి చెందిన తండ్రీకుమారులు అక్కడే పని చేస్తుండగా, వారితో కైలాశ్​కు పరిచయం ఏర్పడింది.

ఈ ఏడాది మార్చి 19న ఆ తండ్రీకుమారులు ఉన్నచోట పొక్లెయిన్ చెడిపోవడంతో బాగు చేయడానికి కైలాశ్​ను తీసుకెళ్లారు. అక్కడ మరమ్మతులు చేస్తుండగా అనుకోని ప్రమాదంలో కైలాశ్​ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తమ కారణంగానే ఇలా జరిగిందనే భయంతో ఈ ఘటన సమాచారాన్ని గుట్టుగా ఉంచి, మృతదేహాన్ని అక్కడి ఎడారిలో పూడ్చి పెట్టారు ఆ తండ్రీకుమారులు.

పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో దర్యాప్తు జాప్యం : కైలాశ్​ కనిపించకపోవడంతో అక్కడే ఉన్న బంధువులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అదృశ్యం కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. కానీ పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం కారణంగా దర్యాప్తులో జాప్యం జరిగింది. ఇటీవల సీసీ పుటేజీల ఆధారంగా విచారణ చేసిన పోలీసులు నిందితుల్లో ఒకరిని పట్టుకోవడంతో ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. మృతదేహం పూడ్చిపెట్టిన నిందితుల్లో ఒకరైన గణేశ్ డిచ్‌పల్లికి వచ్చి ఉంటున్నాడని, అతనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కైలాశ్​ తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

''సాంపల్లి తండాకు చెందిన తండ్రీకుమారులు గణేశ్​, కార్తిక్​లు ఇద్దరు కలిసి మా బాబుతో ఏదో పని ఉందని తీసుకెళ్లారు. వీరి వద్ద ఒక జేసీబీ, ఒక కారు ఉంటుంది. అయితే ఆ జేసీబీ రిపేర్​ ఉందని మా బాబుని తీసుకెళ్లారు. కువైట్​లో సెలవులు ఉండటం వల్ల ఇంట్లో ఖాళీగానే ఉన్నాడని రిపేర్​ కోసం అతడిని అక్కడికి తీసుకెళ్లారు. మరమ్మతులు చేస్తున్న సందర్భంలో ఏదో జారీ తనపై పడిందట. అక్కడ దెబ్బలు తగిలాయా? లేకా ఇంకా ఏదైనా జరిగిందో తెలియదు. జరిగిన విషయం పోలీసులకు తెలిస్తే ఇబ్బంది అవుతుందేమోనని ఎవరికీ తెలియకుండా మా బాబును ఎడారి ప్రదేశంలోకి తీసుకెళ్లి, అక్కడే పూడ్చిపెట్టారు'' - కైలాశ్​​ బంధువులు

6 నెలల క్రితమే కైలాశ్‌కు ఓ యువతితో నిశ్చితార్థం : ఆరు నెలల క్రితమే కైలాశ్​కు పక్క గ్రామానికి చెందిన యువతితో నిశ్చితార్థం జరిగింది. వచ్చే నెలలో వివాహం జరగాల్సి ఉండగా, అంతలోనే ఎడారిలో విగతజీవిగా మారడం ఆ కుటుంబంలో విషాదం నింపింది. తమ కుమారుడి మృతికి బాధ్యులైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని మృతుడి తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే గల్ఫ్ దేశాల్లో కఠినమైన చట్టాలతో వలస కార్మికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చాలా మంది భాష సమస్యలు, ఏజెంట్ల మోసాలు, పలు కారణాలతో అక్కడి జైళ్లలో మగ్గుతున్నారు. తాజాగా ఆయా దేశాల్లో కార్మికులు వరుసగా మరణించడంతో గల్ఫ్ కార్మికుల కుటుంబాల్లో ఆందోళన నెలకొంది.

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TELANGANA MAN DIED IN KUWAIT

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