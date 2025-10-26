ETV Bharat / state

'స్థానిక' పోరు మరింత ఆలస్యం - జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక తర్వాతే ఎలక్షన్స్​పై ముందుకు!

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు మరింత జాప్యం - వచ్చే నెల 3న హైకోర్టు ఏం చెబుతుందో చూసి 7న చర్చించాలని కేబినెట్ నిర్ణయం - పంచాయతీల ఎన్నికల ఆలస్యంతో బీసీల్లో పెరుగుతున్న ఉత్కంఠ

Local Elections In Telangana
Local Elections In Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2025 at 10:41 AM IST

Local Elections In Telangana : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు మరింత జాప్యమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. నవంబర్ 3న హైకోర్టులో విచారణ తర్వాత 7న చర్చించాలని ఇటీవల కేబినెట్ నిర్ణయించింది. అయితే నవంబరు 11న జరిగే జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక పోలింగ్‌ ముగిసిన తర్వాతే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు పంచాయతీల ఎన్నికల ఆలస్యం వల్ల బీసీల్లో ఉత్కంఠ పెరగడంతో పాటు స్థానికంగా సమస్యలు పేరుకు పోతున్నాయి.

ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్న ప్రభుత్వం : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక తర్వాతే రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఒకడుగు ముందుకు, రెండడుగులు వెనక్కి అన్నట్లుగా కొనసాగుతోంది. దీంతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల విషయంలో ముందుకెళ్లే విషయంలో ప్రభుత్వం ఆచితూచి వ్యవహరిస్తోంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిన తర్వాతే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని హామీ ఇచ్చినందున, ఎన్నికల నిర్వహణకు సర్కార్‌ తర్జన భర్జన పడుతోంది. ఏదేమైనప్పటికీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు తీవ్ర ఆలస్యం అవుతున్నందున బీసీల్లో ఉత్కంఠ కొనసాగుతుండటంతో పాటు గ్రామాల్లో సమస్యలు పేరుకుపోతున్నాయి.

పంచాయతీలలో పెరుగుతున్న సమస్యలు - ఆలస్యమవుతున్న ఎన్నికలు (ETV)

పదవీకాలం ముగిసి : పంచాయతీలు, మండల, జిల్లా పరిషత్‌లు, మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్లలో ప్రస్తుతం ప్రత్యేక అధికారుల పాలన కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలోని 12,769 పంచాయతీలకు 2019 జనవరిలో ఎన్నికలు జరిగాయి. గతేడాది జనవరి 31న సర్పంచిల పదవీకాలం ముగిసింది. రాష్ట్రంలోని 539 జెడ్పీటీసీ, 5,817 ఎంపీటీసీలకు 2019 మే నెలలో ఎన్నికలు జరిగాయి. గతేడాది జులై 3న మండల పరిషత్, జులై 4న జిల్లా పరిషత్‌ల పాలక మండళ్ల పదవీకాలం ముగిసింది. రాష్ట్రంలోని పది కార్పొరేషన్లు, 118 మున్సిపాల్టీలకు 2020లో ఎన్నికలు నిర్వహించారు. ఈ ఏడాది జనవరి 26న వాటి పదవీకాలం కూడా ముగిసింది.

సమస్యలు పేరుకుపోతున్నాయి : పంచాయతీలు, మండల, జిల్లా పరిషత్‌లు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికలు నిర్వహించలేక పోవడంతో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక అధికారులను నియమించింది. ప్రజాప్రతినిధులు లేకపోవడంతో గ్రామాలు, పట్టణాల్లో పారిశుద్ధ్యం, మంచినీరు వంటి సమస్యలు పేరుకుపోతున్నాయి. మరోవైపు కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు కూడా నిలిచిపోయాయి. తెలంగాణకు గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు 2021 నుంచి 2026 వరకు 7,201 కోట్ల రూపాయలు మంజూరయ్యాయి. ఎన్నికలు జరగకపోవడంతో గత ఆర్థిక సంవత్సరం రావాల్సిన రూ.1514 కోట్లను కేంద్రం నిలిపివేసింది.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు : గ్రామ పంచాయతీల ఎన్నికలకు నిర్వహణకు హైకోర్టు విధించిన గడువు గత నెల 30కే ముగిసింది. సరిగ్గా ఒక రోజు ముందు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం, హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులతో నిలిపివేసింది. నోటిఫికేషన్‌ను నిలిపివేయడాన్ని సవాల్ చేస్తూ ఎన్నికలు నిర్వహించాలంటూ హైకోర్టులో మరో పిటిషన్ దాఖలైంది. ఆ పిటిషన్‌పై ఈ నెల 17న విచారణ జరిపిన హైకోర్టు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారో రెండు వారాల్లో చెప్పాలని ప్రభుత్వాన్ని, ఎస్‌ఈసీని ఆదేశించి నవంబరు 3కు వాయిదా వేసింది. ఆ రోజున విచారణ పరిణామాలను పరిశీలించి నవంబరు 7న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై చర్చించాలని కేబినెట్ రెండు రోజుల క్రితం నిర్ణయించింది.

తేలని రిజర్వేషన్​ అంశం : మరోవైపు స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అంశం తేలడంలేదు. బిల్లులు రాష్ట్రపతి, గవర్నర్‌ వద్ద పెండింగులోనే ఉన్నాయి. జీవో 9 చట్టబద్ధత హైకోర్టులో తేలేందుకు నెలల సమయం పట్టే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మరోవైపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు మరింత ఆలస్యం చేయడం మంచిది కాదని పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ నేతలు ప్రభుత్వానికి సూచిస్తున్నారు. ఎన్నికలు ఆలస్యమైతే సాధారణ ప్రజలతోపాటు పార్టీ కార్యకర్తల్లోనూ అసహనం పెరగవచ్చునని వివరించినట్లు తెలుస్తోంది.

మరోమార్గం కనిపించడం లేదు : అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వెంటనే ఎన్నికలు నిర్వహించాలంటే పాత రిజర్వేషన్లతో వెళ్లడం తప్ప మరోమార్గం కనిపించడం లేదు. పాత రిజర్వేషన్లతో ఎన్నికలకు వెళ్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా బీసీలకు 42 శాతం సీట్లు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీలో పలువురు నేతలు సూచిస్తున్నారు. అయితే దాని వల్ల బీసీల నుంచి ప్రతిస్పందన ఎలా ఉంటుందని బేరీజు వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నిక ముగిసిన తర్వాతే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించడం ఉత్తమమని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దానివల్ల మంత్రులు, సీనియర్ నేతలు జూబ్లిహిల్స్‌పై పూర్తిస్థాయి దృష్టి సారించేందుకు వీలుంటుందని కూడా ఆలోచిస్తున్నారు.

