దరఖాస్తులో ఈ తప్పులు అసలు చేయొద్దు - గడులు ఖాళీగా వదిలితే ఏం అవుతుంది?

రసవత్తరంగా మారనున్న స్థానిక ఎన్నికల పోరు - అసలు ఎన్నికల నియమావళి ఏం చెబుతోంది? - మరి నామపత్రం ఎలా నింపాలి

Telangana Local Body Elections
Telangana Local Body Elections (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Telangana Local Body Elections : రాష్ట్రంలో సర్పంచ్​ ఎన్నికల వేడి పెరిగిపోయింది. రాజకీయ పార్టీలు ఈ స్థానిక ఎన్నికలను ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. బలమైన అభ్యర్థులను నిలబెట్టే యోచనలో పార్టీలు ఉన్నాయి. ఇవాళ్టి నుంచి స్థానిక ఎన్నికలకు నామినేషన్ల పర్వం ప్రారంభమైంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు తమ నేర చరిత్ర, ఆస్తులు, అప్పులు, విద్యార్హతలకు సంబంధించి ఇద్దరు సాక్షులు ధ్రువీకరించిన స్వీయ ప్రకటనను నామపత్రంతో పాటు దాఖలు చేయాలని ఎన్నికల నియమావళి చెబుతోంది. మరి ఆ నామపత్రం ఎలా నింపాలి, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు అర్హులు ఎవరు? అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు నమోదు :

  • అభ్యర్థి తనతో పాటు కుటుంబ సభ్యులైన భార్య/భర్త, కుమార్తె, కుమారుడికి సంబంధించిన వివరాలను అఫిడవిట్​లో పొందుపర్చాలి.
  • కుమార్తెకు వివాహం అయితే ఆమె వివరాలు ప్రస్తావించాల్సిన అవసరమే లేదు.
  • కుమారుడికి పెళ్లైతే కోడలికి సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించాలి.
  • కుమారుడు-కోడలు వేరుగా నివసిస్తుంటే వారి వివరాలు ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం లేదు.
  • నామినేషన్​ ఫారం ఫిల్​ చేసినప్పుడు గడులు ఖాళీగా వదలరాదు.
  • అందులో తనకు వర్తించదని లేదా నదారత్​ అని రాయాలి.
  • లేకుంటే నామపత్రం తిరస్కరణకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
  • స్వీయ ధ్రువీకరణ తప్పుగా ఇచ్చినట్లు రుజువైతే క్రిమినల్​ కేసు నమోదవుతుందని ఎన్నికల నియమావళి స్పష్టం చేస్తోంది.

ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు అర్హులెవరు :

  • సర్పంచి పదవికి పోటీ చేసే వ్యక్తి సదరు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఓటరుగా నమోదై ఉండాలి.
  • వార్డు సభ్యుడిగా పోటీ చేసే వ్యక్తి పంచాయతీ పరిధిలో ఎక్కడైనా ఓటరుగా నమోదు కావడంతో పాటు బరిలో నిలిచే వార్డు పరిధిలోని ఒక ఓటరు కచ్చితంగా ప్రతిపాదించాలి.
  • సర్పంచి, వార్డు సభ్యులుగా పోటీ చేసే వ్యక్తుల వయసు 21 ఏళ్లు నిండాలి.
  • రేషన్​ డీలర్లు, సింగరేణి, ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, సహకార సంఘాల సభ్యులు పోటీ చేయొచ్చు.
  • ఒక వ్యక్తి ఒక పదవికి గరిష్ఠంగా నాలుగు సెట్ల నామపత్రాలు సమర్పించవచ్చు.
  • నామపత్రం దాఖలు సమయంలో అభ్యర్థితో పాటు ముగ్గురిని మాత్రమే కార్యాలయం లోపలికి అనుమతిస్తారు.
  • అభ్యర్థి తరఫున ప్రతిపాదకులు సైతం నామపత్రం దాఖలు చేయొచ్చు.

అనర్హులు ఎవరు :

  • కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఉద్యోగులు ఎన్నికల్లో పోటీకి అనర్హులు.
  • తమ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ఆమోదం పొందిన తర్వాత పోటీ చేయొచ్చు.
  • అంగన్​వాడీ టీచర్లు, ఆయాలు పోటీకి అనర్హులు.
  • మతి స్థిమితంలేని వ్యక్తులు అనర్హులు.
  • ప్రతిపాదకుడి సంతకం ఫోర్జరీ చేసినట్లు ఆర్​ఓ నిర్ధారిస్తే నామపత్రం తిరస్కరణకు గురవుతుంది.
  • క్రిమినల్​ కోర్టు ద్వారా దోషులుగా తేలితే ఆరోజు నుంచి ఐదేళ్ల వరకు పోటీకి వారు అనర్హులు.
  • ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష పడిన వ్యక్తులు ఆరోజు నుంచే పోటీకి అనర్హులు.
  • జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత ఆరేళ్ల వరకు పోటీకి అనర్హులు.
  • గతంలో స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ చేసి ఎన్నికల వ్యయం వివరాలు సమర్పించనివారు మళ్లీ పోటీ చేయడానికి అనర్హులు.
  • దివాలాదారుగా(ఐపీ) న్యాయ నిర్ణయం కోసం దరఖాస్తు చేసిన వ్యక్తి, రుణ విమోచన పొందని దివాలాదారు పోటీకి అనర్హులు.
  • ప్రభుత్వం గుర్తించిన గుత్తేదారు పోటీ చేయరాదని ఎన్నికల నిబంధనావళి చెబుతోంది.

