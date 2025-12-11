ఒక పల్లెలో టెంట్ కింద పోలింగ్ - మరో దగ్గర 56 కి.మీ. వెళ్లి ఓటు వేసిన ఓటర్లు
కొనసాగుతున్న పంచాయతీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు - వ్యయప్రయాసలు పడి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ఓటర్లు
Published : December 11, 2025 at 8:26 PM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. పోలింగ్ ముగియడంతో ఎన్నికల సిబ్బంది ఓట్ల లెక్కింపును సాగిస్తున్నారు. కొన్ని గ్రామాల్లో ఎన్నికల పోలింగ్ జరిగిన తీరును తీస్తుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. మరికొన్ని పల్లెల్లో ఓటర్లు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుంటూ వారి బాధలను చెప్పుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రెండు గ్రామాల్లో కాస్త భిన్నంగా ఓటింగ్ జరిగింది. ఓ గ్రామంలో టెంట్ కింద పోలింగ్ జరిగితే, మరో గ్రామంలో ఓటేసేందుకు 56 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి వచ్చారు.
ఓటేసేందుకు 56 కిలోమీటర్ల నడక : మంచిర్యాల జిల్లా హాజీపూర్లోని అటవీ ప్రాంతంలో రెండు గ్రామాల మధ్య ఎత్తైన గుట్ట ఉండటంతో కొత్త గడ్పూర్ గ్రామానికి చెందిన దాదాపు 50 మంది ఓటర్లు 56 కిలోమీటర్లు రహదారి మార్గంలో ప్రత్యేక బస్సులో వచ్చి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఈ ఓటర్ల పూర్వీకులు గతంలో కొత్త గడ్పూర్ శివారులోని ఎత్తైన గుట్టపై నుంచి 15 కిలోమీటర్లు కాలినడకన వచ్చి చిన్న గోపాల్పూర్ పంచాయతీలో ఓట్లు వేసేవారు.
ఇప్పుడు అటవీ జంతువుల భయం ఉండటంతో కొత్త గడ్పూర్ ఓటర్లు రహదారి మార్గంలో బెల్లంపల్లి, చెన్నూరు నియోజకవర్గాలు దాటి మంచిర్యాల నియోజకవర్గంలోని హాజీపూర్ మండలం చిన్న గోపాల్పూర్ వచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఓట్లు వేయడానికి తీవ్ర ఇబ్బంది పడ్డామని, ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా తమ ఇబ్బందులు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన చెందుతున్నారు. కొత్త గడ్పూర్ నుంచి చిన్న గోపాల్ పూర్ పంచాయతీకి రావడానికి గుట్ట పక్కన గల క్వారీ మార్గం నుంచి రహదారి నిర్మించాలని ఆ గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు.
"ప్రతిసారి ఓటేసేందుకు ఎత్తైన గుట్ట దిగే వస్తున్నాం. కొత్త గడ్పూర్ నుంచి గ్రామ పంచాయతీ చిన్న గోపాలపూర్కు సుమారు 50 నుంచి 56 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. మా తాతల సమయంలో గుట్టల మీద నుంచి నడుచుకుంటూ రావడం, ఎద్దెల బండ్లతో వచ్చి ఓటేసి వెళ్లేవారు. ఇప్పుడైతే బైక్లు, ఎన్నికల సంఘం వెహికల్ను కేటాయించడంతో ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాం. రేషన్కు కూడా నడిచి వచ్చి తీసుకునేవాళ్లం. ప్రతిసారి ఓటుహక్కును కొత్త గడ్పూర్ నుంచి వేస్తున్నాం. మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది." - ఓటర్లు
టెంట్ కింద పోలింగ్ నిర్వహణ : జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా గోరి మండలంలోని కొత్తపల్లి గ్రామంలో సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల ఎన్నికల పోలింగ్ను విశేషంగా టెంట్ కింద నిర్వహించారు. ఇప్పుడిది సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. స్థానిక పాఠశాల గదులు సరిపోయినన్ని లేకపోవడంతో టెంట్ కింద ఎన్నికల నిర్వహణ జరిగింది. గ్రామంలోని ఓటర్లకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా స్థానిక ఎన్నికల అధికారులు తాత్కాలిక టెంట్లు ఏర్పాటు చేసి పోలింగ్ బూతులను సిద్ధం చేశారు. ఒకే ప్రైమరీ పాఠశాలలో రెండు బూతులు, మిగతా 4 బూత్లను టెంట్ కింద ఏర్పాటు చేశారు.
ఎన్నిక ప్రక్రియలో భాగంగా టెంట్ చుట్టూ రంగురంగుల గుడారాలు, ప్రత్యేక విభాగాల కోసం వరుసగా ఏర్పాటు చేసిన బూతులు ఓటర్లకు సులువుగా గుర్తించే విధంగా కనిపించాయి. అధికారులు, పోలింగ్ సిబ్బంది తమతమ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూ ఓటర్లకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూ పని చేశారు. గ్రామ ప్రజలు ఉదయం నుంచే వచ్చి తమ అమూల్యమైన ఓటుహక్కును వినియోగించుకున్నారు.
