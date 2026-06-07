చురుకుగా కదులుతున్న నైరుతి రుతుపవనాలు - నేడో రేపో తెలంగాణలోకి ఆగమనం
నేడో రేపో తెలంగాణను తాకనున్న రుతుపవనాలు - తేలికపాటి వర్షాలతో చల్లబడిన వాతావరణం - గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు - 3 నుంచి 4 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం
Published : June 7, 2026 at 8:44 AM IST
Monsoon arrives in Telangana : భానుడి భగభగలతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న తెలంగాణను వరుణుడు కరుణించాడు. నైరుతి రుతుపవనాల రాకతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల శనివారం వర్షం కురిసింది. దీంతో వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఎండలతో హడలెత్తిన జనం ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఎండ తీవ్రత నుంచి ఉపశమనం లభించడంతో ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
నైరుతి రుతుపవనాలు శనివారం ఏపీని తాకాయి. అవి చురుకుగా కదులుతుండటంతో రుతు పవనాల ఆగమనానికి సూచనగా తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వానలు పడుతున్నాయి. ఆదివారం లేదా సోమవారం నాటికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రుతు పవనాలు తాకే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. సాధారణంగా జూన్ ఒకటి లేదా మొదటి వారంలో రుతు పవనాలు వస్తాయి. ఈ దఫా ఎల్నినోతో ఆలస్యం అవుతాయని, పదో తేదీ నాటికి గానీ వచ్చే అవకాశం లేదని తొలుత అంచనా వేశారు.
గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు : తాజాగా వాటి గమనంలో వేగం పెరిగింది. శనివారం అత్యధికంగా వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరులో 5 సెం.మీ. వర్షం కురిసింది. రంగారెడ్డి జిల్లా మాడ్గులలో 4.4 నమోదు అయింది. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, నల్గొండ తదితర జిల్లాల్లోనూ వానలు పడ్డాయి. హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల వర్షాలు కురిశాయి. అత్యధికంగా మియాపూర్లో 4.3 సెం.మీలు కురిసింది. తెలంగాణలో జూన్ పదో తేదీ వరకు అన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు కూడా వీస్తాయని పేర్కొంది. ఈ మేరకు 'పసుపు' రంగు (5 సెం.మీలోపు) హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
3 నుంచి 4 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం : తెలంగాణలో శనివారం మధ్యాహ్నం వరకు ఎండ తీవ్రత కొనసాగింది. ఖమ్మంలో సాధారణం కన్నా 3.9 డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరిగి 42.4 డిగ్రీలు నమోదు అయింది. హైదరాబాద్ నగరంలో 1.7 డిగ్రీలు అధికంగా 38.8 డిగ్రీలు ఉంది. వచ్చే 3 రోజుల్లో క్రమంగా ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా 3 నుంచి 4 డిగ్రీలు తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.