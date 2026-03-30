పాలిటిక్స్​లోనే కాదు, క్రీడల్లోనూ తగ్గేదేలే! - కల్చరల్​, క్రీడాపోటీల్లో ప్రతిభ చూపిన ప్రజాప్రతినిధులు

ఉత్సాహంగా సాగిన తెలంగాణ లెజిస్లేటర్స్‌ స్పోర్ట్స్‌ అండ్‌ కల్చరల్‌ మీట్‌ - తమలోని కళను ప్రదర్శించిన నిత్యం రాజకీయాలతో బిజీగా ఉండే నేతలు - వివిధ ఆటల్లోనూ సత్తాచాటి ఆకట్టుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 30, 2026 at 7:07 AM IST

Telangana MLA MLCs Sports competitions : నిత్యం ప్రజా సమస్యలు, ప్రగతి పనులు, రాజకీయాలతో బిజీగా ప్రజాప్రతినిధులు తమలోని అద్భుత కళను చాటిచెప్పారు. రాష్ట్రంలో తొలిసారి నిర్వహించిన తెలంగాణ లెజిస్లేటర్స్‌ స్పోర్ట్స్‌ అండ్‌ కల్చరల్‌ మీట్‌ ఘనంగా ముగిసింది. "ఏమంటివి, ఏమంటివి" అంటూ మంత్రి వాకిటి ఏకపాత్రాభినయం చేయగా, గద్దరన్న పాత్రలో వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే నాగరాజు ఒదిగి పోయారు. పాటలు పాడుతూ, నృత్యాలు చేస్తూ ఆద్యంతం ఆకట్టుకున్నారు. విజేతలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బహుమతులు అందించారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొలిసారిగా నిర్వహించిన తెలంగాణ లెజిస్లేటర్స్ స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ మీట్- 2026 అట్టహాసంగా సాగింది. రెండ్రోజుల పాటు సాగిన క్రీడా, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు. ఎల్బీ స్టేడియంలో నిర్వహించిన షాట్‌పుట్‌, జావెలిన్ త్రో, క్రికెట్, వాలీబాల్, చెస్, క్యారమ్స్, షటిల్, టేబుల్ టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్‌, పవర్ లిఫ్టింగ్ వంటి ఆటల పోటీల్లో ప్రజాప్రతినిధులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.

అలరించిన సాంస్కతిక కార్యక్రమాలు : ఎల్బీ స్టేడియంలో ఆటల పోటీల అనంతరం ప్రజాప్రతినిధులందరూ రవీంద్ర భారతికి చేరుకొని అక్కడ ఏర్పాటుచేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ప్రదర్శనలిచ్చారు. ఒకరిని మించి మరొకరు నృత్యాలు, పాటలు, ఏకపాత్రాభినయాలతో సభికులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు. ప్రదర్శనలను తిలకించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చిరునవ్వుతో అందరిని ప్రోత్సహిస్తూ సరదాగా గడిపారు. క్రీడాశాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి దుర్యోధనుడి పాత్రలో ఏకపాత్రాభినయం చేశారు. ఆచార్యదేవా ఏమంటివి ఏమంటివి అంటూ సుదీర్ఘమైన డైలాగును ఏకధాటిగా చెప్పి ఆకట్టుకున్నారు.

గద్దర్ పాత్రలో వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే నాగరాజు ఒదిగిపోయారు. రాష్ట్ర ఉద్యమ సమయంలో అసువులు బాసిన అమరుల త్యాగాలు కళ్లకు కట్టేలా ప్రదర్శన ఇచ్చారు. పుణ్యభూమి నాదేశం నమో నమామి పాట మొదలు రాంచరణ్‌ పెద్ది సిమిమాలోని రై రై రారా పాటకు డోర్నకల్‌ ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్‌ రామచంద్ర నాయక్‌ మోడ్రన్‌ శోభన్‌ బాబులా నృత్యం చేసి అలరించారు.

కట్టప్ప పాత్రలో ఆకట్టుకున్న శంకర్​నాయక్ : అశ్వరావుపేట ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ అడవిలో వేటకు వెళ్ళిన కోయదొర పాత్రపై ప్రదర్శన ఇచ్చారు. అనంతరం కోయ సంప్రదాయం, సంస్కృతిపై పాట పాడారు. బాహుబలి సినిమాలోని కట్టప్ప పాత్రతో ఎమ్మెల్సీ శంకర్ నాయక్ ఆకట్టుకున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు వెడ్మ బొజ్జు, తెల్లం వెంకట్రావు, ఆది నారాయణలు కలిసి ఆదివాసీ సంప్రదాయ గోండు నృత్యం చేశారు. వైరా ఎమ్మెల్యే రాందాస్‌ నాయక్‌ బంజారా సంప్రదాయ దుస్తులతో సేవాలాల్‌ పాటలకు నృత్యం చేశారు. తుంగతుర్తి శాసనసభ్యుడు మందుల సామేలు దచ్చన్నదారిలో పాటను ఆలపించారు.

స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ మీట్ ముగింపు వేడుకలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి క్రీడల్లో రాణించిన వారికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో క్రీడా పాలసీని తెచ్చిన విషయాన్ని గుర్తుచేస్తూ జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించి దేశానికి పతకాలు తెచ్చిన వాళ్లకు నగదు పురస్కారంతో పాటు ఉద్యోగాలిస్తున్నామన్నారు. ఇది రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ప్లేయర్​ ఆఫ్​ది మ్యాచ్​గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి : ప్రదర్శనల అనంతరం 28, 29 తేదీల్లో ఎల్బీ స్టేడియంలో జరిగిన క్రీడా పోటీల్లో విజేతలుగా నిలిచిన వారికి సీఎం బహుమతులు అందించారు. ఫుట్ బాల్ మ్యాచ్‌లో అత్యధికంగా 4 గోల్స్ కొట్టి ప్లేయర్‌ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌గా నిలిచిన రేవంత్‌ రెడ్డికి శాసనమండలి ఛైర్మన్‌ గుత్తా సుఖేందర్‌ రెడ్డి బహుమతి ప్రదానం చేశారు. క్రికెట్‌లో మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌గా మహ్మద్‌ అజారుద్దీన్‌ నిలిచారు. కార్యక్రమంలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కతో పాటు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

