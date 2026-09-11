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జనగణనలో భాగంగా కులగణన చేపట్టాలని శాసనసభ తీర్మానం

జనగణనలో భాగంగా కులగణన చేపట్టాలనే అంశంపై మంత్రులు, బీజేపీ సభ్యుల మధ్య శాసనసభలో వాాడీవేడీ చర్చజరిగింది. బీసీ డిక్లరేషన్​ అమలు చేస్తామని చెప్పి మోసం చేశారంటూ బీజేపీ సభ్యులు సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు.

Assembly Discussion on Caste Censes Issue
అసెంబ్లీలో జనగణనలో కులగణనపై చర్చ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 7:52 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 8:30 PM IST

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Assembly Discussion on Caste Censes Issue : జనగణనలో భాగంగా పక్కాగా కులగణన చేపట్టాలంటూ శాసనసభ తీర్మానం చేసింది. ఓపెన్‌ కాలమ్‌ పెట్టడం వల్ల ఓబీసీల సంఖ్యపై స్పష్టత రాదని ప్రతి కులానికి కోడ్‌ కేటాయించాలని కేంద్రాన్ని కోరింది. ఈ అంశంపై చర్చ సందర్భంగా మంత్రులు, బీజేపీ సభ్యుల మధ్య వాడీవేడి చర్చ జరిగింది. జనగణనలో కులగణనకు అనుకూలమా? కాదా? ఏదో ఒకటి చెప్పాలని బీజేపీని అధికార పార్టీ నిలదీయగా బీసీ డిక్లరేషన్‌ అమలు చేస్తామని చెప్పి మోసం చేశారంటూ ఆ పార్టీ సభ్యులు సభ నుంచి వాకౌట్‌ చేశారు.

జనగణనలో భాగంగా కులగణన చేపట్టాలని శాసనసభ తీర్మానం (ETV Bharat)

కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య వాడీవేడి చర్చ

కేంద్రం చేపట్టిన జనగణనలో కులగణనను శాస్త్రీయంగా చేయాలంటూ అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వం తీర్మానం చేసింది. ఈ అంశంపై అధికార పార్టీ సభ్యులు చర్చను ప్రారంభించారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం కులగణన చేపట్టడం వల్లే కేంద్రంలో మోదీ సర్కార్‌ కూడా ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చిందని అన్నారు.

కులగణనలో ఓపెన్‌ కాలమ్‌ పెట్టడం వల్ల ఓబీసీ జనాభాపై కచ్చితమైన గణాంకాలు తెలిసే అవకాశం లేదని కాంగ్రెస్‌ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. బీజేపీ తరఫున మాట్లాడిన పాయల్‌ శంకర్‌ దేశాన్ని ఎక్కువకాలం పాలించిన కాంగ్రెస్‌ ఎందుకు కులగణన చేపట్టలేదని ప్రశ్నించారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పాయల్‌ శంకర్‌ వ్యాఖ్యల్ని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఖండించారు. రాష్ట్రంలో చేపట్టిన కులగణన కనిపించడం లేదా అని నిలదీశారు.

"ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో సామాజిక, ఆర్థిక సర్వే చేశాం. దేశానికి ఆదర్శంగా తెలంగాణలో సామాజిక, ఆర్థిక సర్వే నిర్వహించాం. ఎక్కడ కులగణన జరిగినా తెలంగాణ మోడల్‌ ఆదర్శమని చెబుతున్నారు. జనగణనలో కులగణను కేంద్రం పొందుపరుస్తోందని ఆశించాం. జనగణనలో కులగణన చేయకుండా ప్రజలను మోసగిస్తున్నారు"-భట్టి విక్రమార్క, ఉపముఖ్యమంత్రి

సభ నుంచి వాకౌట్ చేసిన బీజేపీ

బీసీ డిక్లరేషన్‌ అమలు చేస్తామని అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్‌ ఆ తర్వాత మోసం చేసిందని పాయల్‌ శంకర్‌ విమర్శించగా మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి, పొన్నం ప్రభాకర్‌ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీ-ఎల్పీ నేత ఏలేటి మహేశ్వర్‌రెడ్డి, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. బీసీ మంత్రి కొండా సురేఖను బర్తరఫ్‌ చేసిన మీరా మాట్లాడేదని ఏలేటి విమర్శించగా బండి సంజయ్‌ను అధ్యక్షుడిగా ఎందుకు తొలగించారని పొన్నం ప్రశ్నించారు.

జనగణనలో కులగణనకు అనుకులమా.? వ్యతిరేకమా? ఏదో ఒకటి చెప్పాలని మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు బీజేపీని డిమాండ్‌ చేశారు. బీసీ సబ్‌ ప్లాన్‌ను అమలు చేయనుందుకు నిరసనగా బీజేపీ వాకౌట్‌ చేయగా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ ఆ పార్టీ తీరును తీవ్రంగా ఖండించారు. అనంతరం జనగణనలో భాగంగా కులగణన చేపట్టాలని ఓపెన్‌ కాలమ్‌ కాకుండా ఓబీసీలకు ప్రతి కులానికి ఒక కోడ్‌ కేటాయించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ శాసనసభ తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది.

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Last Updated : September 11, 2026 at 8:30 PM IST

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DEBATE ON CASTE CENSUS IN ASSEMBLY
జనగణనపై అసెంబ్లీలో చర్చ
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