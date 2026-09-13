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అసెంబ్లీలో క్యూర్ బిల్లుకు ఆమోదం - ఏటా ఆస్తి పన్ను గరిష్ఠంగా 10 శాతం పెంపు

తెలంగాణ శాసనసభ కోర్ అర్బన్ బిల్లు - 2026కు ఆమోదం తెలిపింది. క్యూర్​పరిధిలో వార్షిక పెంపు గరిష్ఠంగా 10 శాతానికి పరిమితం చేశారు. దీనిని హైదరాబాద్ సమగ్ర అభివృద్ధి, మెరుగైన పాలన కోసం చట్టాన్నిరూపొందించారు.

Core Urban Region Economy Bill 2026
కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ బిల్లు - 2026కు ఆమోదం (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2026 at 10:52 AM IST

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Core Urban Region Economy Bill 2026 : 'కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ (ఇంటిగ్రేటెడ్ గవర్నెన్స్) బిల్లు-2026ను శాసనసభ శనివారం ఒక చిన్న సవరణతో ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది. వాస్తవానికి ఈ బిల్లులో వార్షిక ఆస్తి పన్ను పెంపును 20 శాతంగా ప్రతిపాదించారు. అయితే కొందరు సభ్యుల అభ్యంతరాల నేపథ్యంలో శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు ఆ నిబంధనను సవరించడానికి అంగీకరించారు. దీని ప్రకారం క్యూర్​పరిధిలో వార్షిక పెంపు గరిష్ఠంగా 10 శాతానికి పరిమితం చేశారు. ఆ తర్వాత సభ ఈ బిల్లును ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది.

30 ఏళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని క్యూర్ అభివృద్ధి

హైదరాబాద్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరం అయినందువల్ల రానున్న 20 నుంచి 30 ఏళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని క్యూర్​ చట్టాన్ని తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నామని మంత్రి సభలో బిల్లును ప్రవేశపెడుతూ అన్నారు. ముంబయిలో ఆస్తి పన్ను ఏటా 20 శాతం, చెన్నైలో 17 శాతం పెరుగుతోందన్నారు. 2034 నాటికి ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా, 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడంలో క్యూర్​ ఒక కీలక చోదక శక్తిగా ఉంటుందని గుర్తించామని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

ఒక అత్యున్నత పరిపాలనా మండలిని ఏర్పాటు చేస్తున్నామని గ్రేటర్ హైదరాబాద్, మల్కాజిగిరి, సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్ల పరిపాలన ఇకపై ఒకే చట్టం పరిధిలోకి వస్తుందన్నారు. క్యూర్​ పరిధిలోని అన్ని శాఖలను ఒకే డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లోకి తీసుకువస్తున్నామని దీనివల్ల పౌరులు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదని మంత్రి వివరించారు.

హైదరాబాద్​లో ఏక్యూఐ ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉంది

పౌరుల కోసం ప్రత్యేక అప్పీలేట్ అథారిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని, భద్రత మెరుగైన రవాణా వ్యవస్థల ద్వారా అభివృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తామని తెలిపారు. మాస్టర్ ప్లాన్ రూపకల్పనలో ఆర్కిటెక్ట్‌లను భాగస్వాములను చేయాలన్న సభ్యుల సూచనను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని చెప్పారు. హైదరాబాద్‌లో వాయు నాణ్యత సూచిక (ఏక్యూఐ) 109 వద్ద ఉందని ఇది ప్రమాదకరమైన స్థాయి అని దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. అందుకే ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి కేటాయించిన నిధులలో 10 శాతాన్ని పచ్చదనం పెంపునకు వినియోగిస్తామన్నారు. క్యూర్​ అపెక్స్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్‌పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధిక నియంత్రణను ప్రదర్శిస్తుందని సభ్యులు పాల్వాయి హరీష్ బాబు ఆరోపించారని ఈ వాదనలో వాస్తవం లేదని మంత్రి అన్నారు.

విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, 3 కార్పొరేషన్ల మధ్య సమన్వయం సాధించడం అపెక్స్ కౌన్సిల్ బాధ్యత. మూసీ నది పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్ట్ మొదటి దశ కోసం రూ.7,342.12 కోట్ల పరిపాలనాపరమైన ఆమోదాన్ని ఇచ్చాం. తాగునీటి కొరతను నివారించడానికి, రూ.7,360 కోట్ల వ్యయంతో గోదావరి నది నుంచి 20 టీఎంసీ నీటిని తీసుకొస్తాం. వరద నీటి నిర్వహణ కోసం సమగ్ర మాస్టర్ ప్లాన్‌ను రూపొందిస్తున్నాం. హైడ్రా ద్వారా చెరువులను పరిరక్షిస్తున్నాం - దుద్దిళ్ల శ్రీధర్​బాబు, శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి

ఎమ్మెల్యేలు వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు

క్యూర్​ కౌన్సిల్‌లో ప్రజాప్రతినిధులను కూడా చేర్చాలని ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ సూచించారు. హైడ్రాకు పోలీస్ స్టేషన్ హోదా కల్పిస్తే కేసులు నమోదు చేసే అధికారం లభిస్తుందని వాదిస్తూ, ఆ బిల్లును ఉపసంహరించుకోవాలని పాల్వాయి హరీష్ బాబు డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర మొత్తం విస్తీర్ణంలో కేవలం 3 శాతం మాత్రమే ఉన్న క్యూర్​ పరిధిలో 1.13 కోట్ల జనాభా నివసిస్తున్నారని కునంనేని సాంబశివరావు పేర్కొన్నారు. నిపుణుల సలహాలతో ఒక అద్భుతమైన నగరంగా తీర్చిదిద్దాలని ఆయన సూచించారు.

హైదరాబాద్ ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా ఎదుగుతున్న తరుణంలో క్యూర్ బిల్లు ఒక 'సంజీవని'లా పనిచేస్తుందని శ్రీ గణేష్ వ్యాఖ్యానించారు. హైదరాబాద్‌ను ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా అభివృద్ధి చేసే క్రమంలో, స్థానిక సమస్యలపై చర్చించడానికి ముందుగా ఎమ్మెల్యేలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని రాజాసింగ్ సూచించారు. మహిళల కోసం ప్రత్యేక మరుగుదొడ్లను ఏర్పాటు చేయాలని పద్మావతి ప్రతిపాదించారు. ప్రతి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్‌లోనూ అవి అందుబాటులో ఉండేలా చూడాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు.

హైదరాబాద్‌ను బ్లూ సిటీ, గ్రీన్‌ సిటీగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం : శ్రీధర్​ బాబు

ఆస్తిపన్ను పెంచొద్దు - క్యూర్​ బిల్లుపై బల్దియాకు ఫిర్యాదుల వెల్లువ

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