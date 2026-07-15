మరో వారం వరకు వర్షాలు కురవడం కష్టమే! - మళ్లీ క్రమంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు
ఈ నెల 20 వరకు బలమైన వేడిగాలులు వీస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ - 28 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతమే - హనుమకొండలో అత్యధికంగా 68శాతం - మహబూబ్నగర్లో 38.5 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదు
Published : July 15, 2026 at 8:34 AM IST
IMD On Upcoming Rains In Telangana : రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు క్రమంగా పెరిగిపోతుండగా మరోవైపు ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి. కొద్ది రోజులుగా మోస్తరు వర్షాలతో వాతావరణం కాస్త చల్లబడి ఉపశమనం లభించగా, ఇటీవల నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు మళ్లీ వేసవిని తలపిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు మరో వారం రోజుల దాకా వానలు కురిసే అవకాశం లేదని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. బలమైన ఉపరితల గాలులు వీయడంతో ఈ నెల 20 వరకు వర్షాభావ పరిస్థితులే ఉండొచ్చని తెలిపింది. ఇప్పటి వరకూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురిసిన వానల్లోనూ 28 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతమే నమోదైందని తాజాగా వ్యవసాయ శాఖ వెల్లడించింది. కేవలం 5 జిల్లాల్లో మాత్రమే సాధారణ స్థాయిలో వర్షాలు కురిశాయని తెలిపింది. ఈ మేరకు మంగళవారం సర్కారుకు నివేదిక అందించింది.
మళ్లీ గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల నమోదు : అప్పుడప్పుడు కురిసిన జల్లులతో కాస్త ఉపశమనం లభించిన ప్రజలకు మళ్లీ ఎండ సెగ పెరుగుతోంది. దీంతో మళ్లీ ఏసీలు, కూలర్లకు పని చెప్పక తప్పడం లేదు. మంగళవారం రాష్ట్రంలోనే మహబూబ్నగర్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఇక్కడ సాధారణం కన్నా 6.8 డిగ్రీలు పెరిగి, 38.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. తర్వాత ఖమ్మంలో 36.4 డిగ్రీలు, హైదరాబాద్లో 35.6 డిగ్రీల సెల్సియర్ మేరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. జూన్ నెలారంభం నుంచి జులై 14 వరకు రాష్ట్రంలో సగటున కురవాల్సిన వానలు లోటు వర్షపాతంతోనే కొనసాగుతున్నాయి.
ఈ జిల్లాల్లో సగటు వర్షాలకు దరిదాపుల్లో : ఈ ఏడాది వానాకాలానికి సంబంధించి జూన్ ఒకటి నుంచి జులై 14 వరకు సుమారు 31 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. ఇంతవరకు సగటున 228 మిల్లీ మీటర్ల వర్షానికిగాను 158.4 మిల్లీ మీటర్లు మాత్రమే వానలు పడ్డాయి. సగటు వర్షపాతానికి దరిదాపుల్లో కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే వర్షాలు కురిశాయి. ఈ జాబితాలో అధికంగా ములుగు, నాగర్కర్నూల్, రంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, నల్గొండ జిల్లాలున్నాయి. ఆయా జిల్లాల్లో మరో రెండు మూడు రోజులపాటు వానలు పడలేందటే అవి కూడా సగటు కంటే దిగువ వర్షపాత జిల్లాల కోవలోకే చేరతాయి.
హనుమకొండలో అత్యల్పంగా లోటు వర్షం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అత్యల్ప వర్షాలు కురుస్తుండగా హనుమకొండ జిల్లాలో దారుణంగా వర్షపాతం లోటు నమోదైంది. ఈ వానాకాలానికి సంబంధించి ఇంతవరకు ఈ జిల్లాలో సగటున 247 మిల్లీ మీటర్ల మేర వానలు కురవాల్సి ఉండగా కేవలం 87 మిల్లీ మీటర్లతో ఏకంగా 64 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. జిల్లాల వారీగా చూస్తే తర్వాత స్థానంలో మేడ్చల్లో 56.54 శాతం లోటు నమోదైంది. వరుసగా వరంగల్ 55.23 శాతం, జోగులాంబ గద్వాల 48.35, నిజామాబాద్లో 47.54 శాతాల లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. వనపర్తి జిల్లాలో 46.51 శాతం, యాదాద్రి భువనగిరిలో 43.24, జగిత్యాలలో 40.35 శాతాల లోటు నమోదు కాగా, 39 నుంచి 20 శాతం లోటు వర్షపాతంతో మిగిలిన జిల్లాలున్నాయి.
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