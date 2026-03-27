కవిత కొత్త పార్టీ ఏర్పాటుకు ముహూర్తం ఫిక్స్​ - ఎప్పుడు, ఎక్కడంటే?

తన కొత్త రాజకీయ పార్టీపై క్లారిటీ ఇచ్చిన కవిత - ఏప్రిల్ 25న ఉదయం 10 గం.కు నూతన రాజకీయ పార్టీ స్థాపన - మేడ్చల్ మునీరాబాద్‌లో ప్రకటిస్తామని వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 3:31 PM IST

Updated : March 27, 2026 at 3:54 PM IST

Kavitha on New Political Party : కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు ఆలోచనలపై తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత క్లారిటీ ఇచ్చారు. అందరూ ఊహించిన విధంగానే కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. నిజామాబాద్​లో మీడియా సమావేశంలో కొత్త పార్టీ వివరాలను వెల్లడించారు. ఏప్రిల్ 25న ఉదయం 10 గంంటలకు మేడ్చల్​ మునీరాబాద్​లోని అధ్వయ కన్వెన్షన్​లో నూతన రాజకీయ పార్టీ స్థాపన ఉంటుందని ప్రకటించారు. తెలంగాణ ఏర్పడి 12 ఏళ్లు అయినా, ప్రధాన ఆశయాలు నెరవేరలేదని, అందరి కోసం పనిచేసేలా కొత్త పార్టీ అవసరం ఏర్పడిందని, అందుకోసమే పార్టీ ఏర్పాటుకు సిద్ధమైనట్లు ప్రకటించారు. తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా అనేక పోరాటాలు చేశామని, వాటిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు, ప్రజల కష్టాలు తీర్చేందుకు కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కవిత తెలిపారు.

రాజకీయపార్టీ రావాలని బలంగా విశ్వసిస్తున్నాం : తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ పార్టీ రావాలని బలంగా విశ్వసిస్తున్నామని కవిత పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర రాజకీయాలు మార్చాల్సిన బాధ్యత యువకులపై ఉందని అన్నారు. ఆడబిడ్డల బతుకుల్లో మార్పు తీసుకురావాలన్నారు. బలహీన వర్గాలు బిడ్డలు పార్టీ ఏర్పాటు కార్యక్రమానికి తరలిరావాలని కోరారు. జాగృతి సంస్థ ద్వారా రాష్ట్రంలో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించామన్నారు. ఖమ్మం జిల్లా వెలుగుమట్లలో పేదల కోసం ఉద్యమించామన్నారు.

"యువత, మహిళలకు మా పార్టీలో మంచి స్థానం ఉంటుంది. ఇన్నాళ్లూ పురుషులు ఏర్పాటు చేసిన పార్టీలను చూశారు. తెలంగాణ ఆడబిడ్డగా నేను పెట్టే పార్టీ ఎలా ఉంటుందో మీరే చూస్తారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ బిడ్డలు పార్టీ ప్రారంభ కార్యక్రమానికి తరలిరావాలి. రాష్ట్రం ఏర్పడి పన్నెండేళ్లయినా ప్రధాన ఆశయాలు నెరవేరలేదు. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు వంటి ఆశయాలు నెరవేరలేదు. ప్రజల అందరి కోసం పనిచేసేలా నూతన పార్టీ ఉండాలి. ఏప్రిల్ 25న ఉదయం 10 గం.కు కు మేడ్చల్​ మునీరాబాద్​లోని అధ్వయ కన్వెన్షన్​లో నూతన రాజకీయ పార్టీ స్థాపన కార్యక్రమం ఉంటుంది. శ్రీరామనవమి శుభ దినం అందువల్ల ఇవాళ ప్రకటన చేస్తున్నా"- కవిత, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు

