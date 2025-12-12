Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

నేనూ ముఖ్యమంత్రిని అవుతా - అందరి బండారాలు బయటపెడతా : ఎమ్మెల్సీ కవిత

బీఆర్​ఎస్​ నేతలపై తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత ఆగ్రహం - కేసీఆర్​తో పాటు ఎవరినైనా ఒక్క పనైనా అడిగామా అని ప్రశ్నించిన కవిత - తాను ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక అందరి బండారాలు బయటపెడతామని హెచ్చరిక

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 1:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

MLC Kavitha Comments on BRS Leaders : బీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు చేసిన అక్రమాలు, దాష్టీకాలను తాను బయటపెడుతుంటే తనపై, తన భర్తపై ఆ పార్టీ(బీఆర్​ఎస్​) నేతలు పనిగట్టుకొని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఇకనుంచి అలా చేస్తే ఊరుకొనే ప్రసక్తే లేదని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ఘాటుగా స్పందించారు. కాంగ్రెస్​తో అంటకాగుతున్నానని తన భర్త అనిల్ కుమార్, ఏవీ రెడ్డి కలిసి ఉన్న ఫొటోతో దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వెకిలి ప్రయత్నాలు చేస్తున్న గుంటనక్కలు జాగ్రత్త అని తీవ్రంగా స్పందించారు. తాను కేవలం టాస్ వేశానని, ఇప్పటికే గెలిచామని టెస్ట్ మ్యాచ్ ముందు ఉందని వ్యాఖ్యానించారు.

అధికారంలో ఉన్నపుడు కేసీఆర్​తో పాటు ఎవరితోనైనా ఒక్క పని అయినా అడిగామా అని కవిత ప్రశ్నించారు. వెకిలి ప్రయత్నాలు మానాలని, దమ్ముంటే తాను చేసిన ఆరోపణలకు సమాధానం ఇవ్వాలని అన్నారు. తనకు ఎవరితో అవగాహన లేదని, వ్యాపారాలు లేవని నీతి, నిజాయతీ తనవైపు ఉందని తెలిపారు. వారి లాగా వసూళ్లు చేయలేదు, దోచుకోలేదని, ఉద్యమ సమయంలో నగలు తాకట్టు పెట్టి బతుకమ్మ ఆడినట్లు గుర్తు చేశారు. ఎవరు ఏ స్టూడియోల దగ్గరకు వెళ్లి ధర్నాలు చేసి డబ్బులు వసూలు చేశారో తెలుసని అన్నారు.

నేనూ ముఖ్యమంత్రిని అవుతా - అందరి బండారాలు బయటపెడతా : ఎమ్మెల్సీ కవిత (ETV)

"నాకు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు టైమ్ వస్తది. దేవుడి దయ ఉంటే ఏదో ఓ రోజున నేనూ ముఖ్యమంత్రిని అవుతా. అప్పుడు 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని అన్యాయాలపై ఆరా తీస్తా. ఎందుకంటే ఈ అన్యాయాలపై ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే వారిని దబాయించి, వారిపై బురద జల్లుతున్నారు, భయపెడుతున్నారు. నేను తప్పు చేయలేదు. ఎవరికీ భయపడను. భగవంతుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు అన్ని బండారాలు బయటకు తీస్తా." - కల్వకుంట్ల కవిత ఎమ్మెల్సీ

తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేసినందుకు ఓ న్యూస్​ ఛానల్​, ఇద్దరు వ్యక్తులకు కవిత నోటీసులు పంపారు. వారంలోగా క్షమాపణ చెప్పకపోతే కోర్టుకు ఈడుస్తానని హెచ్చరించారు. హరీశ్​రావు, బీఆర్​ఎస్​ అనుకుంటున్నట్లే అందరూ అదే మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు. మాధవరం కృష్ణారావు ప్రస్తావించిన భూమితో 2019 నుంచే తన భర్తకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని కవిత స్పష్టం చేశారు. 2022లో బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వ హయాంలో భూ బదలాయింపు అనుమతి ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు.

కేటీఆర్​ సంతకం పెట్టి ప్రభుత్వ భూమి ఇచ్చారని మాధవరం కృష్ణారావు తప్పు పడుతున్నారా అని కవిత ప్రశ్నించారు. 2023 అక్టోబరు 07వ తేదీన కూడా భూబదలాయింపు కోసం మాధవరం కృష్ణారావు బంధువుకు అనుమతి ఇచ్చారన్నారు. ఏవీ రెడ్డితో పోచంపల్లి శ్రీనివాస్​రెడ్డికి భూలావాదేవీలు ఉన్నాయని పొద్దున లేస్తే కేటీఆర్​ వద్ద ఉంటారు, ఎవరి బినామీ అని ప్రశ్నించారు. మాధవరం కృష్ణారావు చాలా చిన్న వ్యక్తి వెనక ఉండి గుంట నక్క ఆడిస్తోందని, ఆ సంగతి కూడా చెబుతానని కవిత అన్నారు. కృష్ణారావు కుమారుడు డైరెక్టర్​గా ఉన్న ప్రణీత్​, ప్రణవ్​ కంపెనీల్లో కంపెనీ నిర్మించిన విల్లాలు అన్నీ కబ్జాలేనని, వెంచర్​ మధ్యలో ఉన్న పది ఎకరాల చెరువు ఆరు ఎకరాలకు ఎలా వచ్చిందని ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, హైడ్రా దమ్ముంటే వెళ్లి ఆ చెరువు సంగతి చూడాలని డిమాండ్​ చేశారు.

తప్పిదాలు కేసీఆర్​కు తెలిసి జరిగాయా లేదా ఆయనకే తెలియాలి : కేటీఆర్​ హయాంలో చెరువుల అభివృద్ధి పేరిట కొన్నింటిని మింగేశారని కవిత ఆరోపించారు. పదేళ్ల బీఆర్​ఎస్​ పాలనలో తనకు ఏం సంబంధం లేదని, ఐదేళ్లు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు దిల్లీ, నిజామాబాద్​కు పరిమితం అయ్యానన్నారు. తనపై అనవసరంగా నోరు పారేసుకుంటే తోలు తీస్తానని, కాళ్లు విరగ్గొడతానని చెప్పారు. నన్ను పార్టీ నుంచి బయటకు వెళ్లగొట్టారు కదా ఇంకా కళ్లు చల్లారలేదా అని ప్రశ్నించారు. నల్లాల్లో నల్లగా నీళ్లు వస్తున్నాయని ఇంత అందమైన హైదరాబాద్​ను అద్భుతంగా చేశామని కేటీఆర్​, రేవంత్​రెడ్డి గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారని ఆక్షేపించారు. తప్పిదాలు కేసీఆర్​కు తెలిసి జరిగాయా లేదా ఆయనకే తెలియాలని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.

బీఆర్ఎస్ నుంచి నన్ను చాలా అవమానకరంగా బయటకు పంపారు : కల్వకుంట్ల కవిత

రాజకీయాలపై కవిత హాట్​ కామెంట్స్ - ఎవరూ స్పేస్​ ఇవ్వరు, తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే

TAGGED:

TS JAGRUTHI PRESIDENT KAVITHA
కవిత ఫైర్​
KAVITHA ANGRY SPEECH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.